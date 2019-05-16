Политика
Суд удовлетворил иск главы Хакасии к журналисту ЛеонтьевуТАСС 06:49
Абаканский городской суд удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова к журналисту, вице-президенту "Роснефти" Михаилу Леонтьеву, признав высказывания последнего порочащими честь и достоинство. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
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Здоровье
В США людям угрожает опасная собачья болезнь
В США опасная собачья болезнь может перейти на людей.
Обновлено вчера в 17:59
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Политика
Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая
Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Политика
Путин предложил решение конфликта с храмом в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:39
Происшествия
Опубликовано видео задержания спонсора ИГ в Москве
В Москве сотрудники ФСБ задержали 26-летнего уроженца Северной Осетии, отправившего боевикам ИГ 50 млн рублей.
Обновлено в 07:27
Общество
Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Музыка
Лазарев вступает в борьбу на «Евровидении»
Обновлено вчера в 17:15
Политика
Раскол в ПЦУ: Епифаний заявил, что ничего не обещал Филарету
Митрополит вновь образованной неканонической ПЦУ Епифаний заявил, что не обещал так называемому патриарху Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарету правления церковью при своем председательстве.
Обновлено в 07:31
Общество
YouTube отказался выдать «золотую кнопку» RT на русском
Стоит отметить, что в 2014 году YouTube-канал «RT на русском» набрал 100 тыс. подписчиков, и тогда видеохостинг отправил редакции «серебряную кнопку».
Обновлено в 06:30
Технологии
В Германии прошло испытание пятиместного летающего такси
4-го мая на полигоне Lilium в Мюнхене было проведено первое успешное испытание полноразмерного прототипа пятиместной модели летающего такси.
Обновлено в 06:34
Авто
Стали известны даты выхода новых Kia Sorento, Xceed и Optima
В эавгусте текущего года Kia, как ожидается, выпустит новую Optima, а также, вероятно, новый гибрид Optima.
Обновлено вчера в 22:45
Путешествия
Стало известно, где россияне отдыхали на майские праздники
Российские туристический направления в майские праздники пользовались наибольшим спросом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.
Обновлено в 09:09
Политика
Меркель уверена, что Еврокомиссия не остановит «Северный поток-2»
Европейская комиссия не сможет остановить строительство российско-немецкого трубопровода "Северный поток - 2", несмотря на принятие новой Газовой директивы ЕС.
Обновлено в 01:36
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 08:10
Политика
Госдума разрешает допуск родственников в реанимацию
Проект, разрешающий родственникам и законным представителям пациента посещение реанимации, прошел в Госдуме второе чтение.
Обновлено в 07:24
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Назван способ прохода авианосцев США в Черное море
США могут найти проход в Черное море для своих авианосцев через строящийся Турцией канал "Стамбул", считает политический эксперт.
Обновлено в 08:21
Политика
Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока
Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:21
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Футбол
Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку
Полузащитник тульского Арсенала Резиуан Мирзов ударил форварда Урала Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку.
Обновлено в 07:39
Технологии
«Билайн» пообещал заменить все базовые станции в Москве и Подмосковье
К концу 2020 года «ВымпелКом» (бренд «Билайн») заменит все базовые станции в столице и Московской области на новое оборудование и подготовит сеть к внедрению связи следующего, пятого, поколения (5G).
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма
В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Гаджеты
Раскрыты технические характеристики Xiaomi Mi Mix 4 с 16 ГБ ОЗУ
Презентация новинки еще не названа, а вот технические характеристики уже слиты.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская впервые отправилась с младшим сыном на море
Актриса Елизавета Боярская, которая вскоре после рождения второго сына вернулась к работе в театре, решила немного отдохнуть и отправилась на курорт, остановив свой выбор на турецком Белеке.
Обновлено в 03:23
ЖКХ
В первом чтении ГД приняла новый порядок расчета платы за отопление
Законопроект, который предусматривает введение нового порядка расчета платы за отопление в многоквартирных домах, Государственная дума РФ приняла в первом чтении.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Смертельное ДТП с участием восьми автомобилей произошло на Ставрополье
В управлении ГИБДД по Ставропольскому краю проинформировали о том, что ДТП с участием восьми автомобилей в регионе произошло из-за дыма от горящих полей.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля
Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Политика
Мэр Нью-Йорка вступил в борьбу за пост президента США
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио официально объявил о вступлении в гонку за пост президента США под лозунгом «Трудящиеся прежде всего», пишет в четверг, 16 мая, ABC.
Обновлено в 07:42