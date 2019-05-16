Политика

Леонтьев заявил о правоте в споре с главой Хакасии из-за «дебила»Rambler News Service 06:11

Иск был подан Коноваловым из-за высказывания Леонтьева в радиоэфире в конце 2018 года. В декабре 2018 года «Агентство информационных сообщений» опубликовало материал с заголовком: «Вице-президент "Роснефти" Михаил Леонтьев назвал главу Хакасии дебилом».
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Михаил Леонтьев
Российский журналист
Российский журналист и телеведущий, публицист, топ-менеджер. Вице-президент и пресс-секретарь - директор департамента информации и рекламы/советник президента ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». Ведущий телепередач Первого канала «Однако» и «Большая игра», главный редактор журнала «Однако». Лауреат премии «Золотое перо России».
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