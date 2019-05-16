Политика
Леонтьев заявил о правоте в споре с главой Хакасии из-за «дебила»Rambler News Service 06:11
Иск был подан Коноваловым из-за высказывания Леонтьева в радиоэфире в конце 2018 года. В декабре 2018 года «Агентство информационных сообщений» опубликовало материал с заголовком: «Вице-президент "Роснефти" Михаил Леонтьев назвал главу Хакасии дебилом».
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