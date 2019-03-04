Экономика

Суд удовлетворил иск Промсвязьбанка об отмене сделок на 60 млрд рублейRambler News Service вчера в 10:17

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка к Promsvyaz Capital B.V. и еще нескольким иностранным юрлицам с требованием признать незаконными сделки на общую сумму более 60 млрд рублей, совершенные за день до объявления о его санации, передаёт корреспондент RNS из зала суда.
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с чего всё началось

Промсвязьбанк отсудил больше 70 млрд руб. у офшоров братьев Ананьевых

Сумма взыскивается солидарно с PSC B.V. и других ответчиков. В иске банк требовал отменить около 30 сделок, совершенных за день до санации ПСБ 14 декабря — тогда Промсвязьбанк выкупил собственные акции у ответчиков, бывших его акционерами (сделки в итоге признаны недействительными).
РБКвчера в 11:36

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Арбитраж Москвы рассмотрит иск Промсвязьбанка о выходе трех НПФ из его капитала

ПРАЙМвчера в 16:25

Суд удовлетворил иск Промсвязьбанка о недействительности сделок на 32,6 млрд руб. и $505 млн

Интерфаксвчера в 12:07

Бывших владельцев «Промсвязьбанка» обязали вернуть 33 млрд рублей и 506 млн долларов

Говорит Москвавчера в 10:26

Суд удовлетворил иск Промсвязьбанка о недействительности сделок перед банкротством

Коммерсантъвчера в 10:45

Суд взыскал с трех офшоров в пользу Промсвязьбанка 8,3 млрд рублей

ТАССвчера в 11:44

Промсвязьбанк отсудил больше 70 млрд руб. у офшоров братьев Ананьевых

РБКвчера в 11:36

Суд признал незаконными сделки Промсвязьбанка на 33 млрд рублей

Известиявчера в 10:53
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Политика

США назвали условие для переговоров с РФ по ДРСМД

В Госдепартаменте заявили, что Вашингтон по-прежнему поддерживает эффективныйконтроль над вооружениями, однако Москва якобы не готова предпринять шаги по возвращению к соблюдению договоренностей.
Обновлено в 02:04
Авто

AliExpress начнет продавать в России автомобили

Обновлено вчера в 17:03
Происшествия

Отец Децла рассказал о врожденном заболевании сына

Обновлено вчера в 21:25
Здоровье

Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи

Министерство здравоохранения предложило ввести штрафы для врачей и медицинских учреждений, оказывающих помощь по неутвержденным критериям.
Обновлено вчера в 18:25
Общество

Джефф Безос сохранил звание богатейшего человека по версии Forbes

Обновлено вчера в 20:25
Здоровье

Росздравнадзор объявил об изъятии из обращения препарата «Эреспал»

Решение об изъятии лекарств было принято производителем препарата, французской компанией «Лаборатории Сервье» в связи с приостановкой французским Национальным агентством по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья (ANSM) действия регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, содержащих фенспирид.
Обновлено 28 февраля в 19:03
Общество

Названы регионы-лидеры по потреблению вина в России

Среди всех регионов страны больше всего вина в январе 2019 года выпили жители Ненецкого автономного округа — 0,65 л на душу населения, сообщает 5 марта телеканал RT со ссылкой на Центр изучения федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).
Обновлено в 00:14
Хоккей

СКА в овертайме обыграл «Спартак» и сравнял счет в серии

Петербургский СКА в овертайме переиграл московский "Спартак" в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия

Защита инициировала новое расследование крушения Ту-154 близ Сочи

Как писал "Кавказский узел", Ту-154 Минобороны России, летевший в Сирию, потерпел крушение под Сочи 25 декабря 2016 года.
Обновлено в 02:06
Происшествия

Двойник похитил со счетов москвича в банке десять миллионов рублей

Двойник похитил у москвича 10 миллионов рублей с его банковского счета, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 01:05
Политика

Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort озвучил условия для сохранения газового транзита через Украину.
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия

Экс-главу Каменска-Уральского начали судить за крупную взятку

В Свердловской области начался суд над бывшим главой Каменска-Уральского Михаилом Астаховым.
Обновлено в 01:45
Политика

ВЦИОМ не стал публиковать результаты опроса о «Профсоюзе Навального»

Государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в рамках февральского опроса о роли и месте профсоюзов узнал мнение россиян и о проекте «Профсоюз Навального», но эти данные в опубликованный на сайте ВЦИОМа 1 марта отчет не попали.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Суд разрешил освободить Карлоса Гона под залог

Бывший председатель совета директоров Nissan Карлос Гон может быть выпущен под залог.
Обновлено вчера в 23:34
Политика

Конгресс США начал новое расследование против Трампа

«В рамках нового масштабного расследования в отношении президента США Дональда Трампа конгресс запросил документы у более 80 организаций и физических лиц», — сообщает «Русская служба Би-Би-Си».
Обновлено в 00:45
Экономика

В России могут установить минимальную цену на пиво

Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции предложил установить минимальную цену на пиво в России, соответствующая инициатива уже направлена в министерство финансов, сообщает 5 марта «Известия».
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

Россиянин не смог вовремя записаться к врачу и умер

Житель Новосибирска Юрий Филимонов не смог попасть на прием к врачу и скончался от перитонита.
Обновлено в 02:02
Политика

Компоненты самолёта МС-21 заменят на отечественные за два года

Генеральный директор Всероссийского института авиационных материалов (ВИАМ), академик РАН Евгений Каблов заявил, что композиционные материалы, которые используются при строительстве самолёта МС-21, будут за два года заменены на отечественные аналоги.
Обновлено в 01:38
Общество

РАН лишится части новосибирского Академгородка

Отделение управляло 378 объектами Академгородка со времен развала СССР и до 2013 года получало федеральные деньги на их содержание, рассказал РБК председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика

Счетная палата сочла госсподдержку молодых ученых неэффективной

Единый статистический подход позволит качественно проводить финансово-кадровую политику, достоверно определить общий объем средств, которые направляются на поддержку молодых ученых, подчеркнули в СП РФ.
Обновлено в 01:12
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору цветов к 8 Марта

В преддверии Международного женского дня в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать цветы и сохранить их свежесть.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика

У россиян нашли зарубежные счета в 58 странах

По словам заместителя главы ФНС Алексея Оверчука, раньше необходимо было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, теперь же информация о наличии счета у налогоплательщика поступает автоматически.
Обновлено вчера в 17:42
Общество

ФСИН закупит для сотрудников тысячу дистанционных электрошокеров

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявила тендер на покупку тысячи электрошокеров за 11,5 млн рублей.
Обновлено в 00:25
Политика

NYT: АНБ отключило систему анализа перехвата звонков в США

Агентство национальной безопасности (АНБ) США отключило систему анализа перехвата звонков и SMS-сообщений внутри страны.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия

Полицейских из Калининграда обвинили в краже янтаря на 14 млн рублей

Следственное управление СКР по Калининградской области предъявило обвинение в превышении должностных полномочий, краже и воспрепятствовании предпринимательской деятельности четверым оперативникам МВД, которые изъяли в одном из магазинов Калининграда 41 кг янтаря.
Обновлено в 01:44
Общество

Астронавтка выросла на 5 см во время полёта на МКС

В невесомости у космонавтов снижается нагрузка на позвоночник, расстояние между позвонками увеличивается, что приводит к временному изменению роста.
Обновлено в 02:02
Происшествия

В Казани локализовали крупный пожар на складе с древесиной

Пожарные локализовали огонь на складе с древесиной в Казани, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
Обновлено вчера в 19:31
Музыка

Смерть вокалиста The Prodigy Кита Флинта оказалась самоубийством

Обновлено вчера в 07:35
Происшествия

В Рязани эвакуировали школу №63

Обновлено в 01:33
Политика

Трамп намерен лишить Индию и Турцию торговых льгот

Президент США Дональд Трамп намерен отменить льготные режимы в торговле с Индией и Турцией.
Обновлено вчера в 22:03
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