Суд потребовал импичмента и уголовного дела против ПорошенкоОреанда-Новости 08:42

Представители судебной власти обратились в Высший совет правосудия с просьбой возбудить в отношении Порошенко уголовное дело и принять реальные меры для обеспечения их защиты. Судебная коллегия обвиняет Порошенко и главу Нацбанка Якова Смолия в произвольных и противоправных действиях.

Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко

Происшествия Во французском Версале произошел сильный пожар Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.

Хоккей Свечников может сыграть в решающем матче с «Вашингтоном» Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор сообщил, что Андрей Свечников может сыграть в решающем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Вашингтона».

Экономика Росстат нашел 1,75 трлн рублей доходов россиян при пересчете После пересчета по новой методике уровень доходов населения оказался больше, чем при старой методике 330 млрд рублей в 2016 году, на 710 млрд рублей в 2017 году, на 707 млрд в 2018 году.

Армия и оружие Появилось видео церемонии спуска на воду подлодки-носителя «Посейдона» Появилось видео спуска на воду атомной подлодки "Белгород", которая станет носителем беспилотной системы "Посейдон".

Кино Умер оператор Сергей Дубровский Сегодня умер очень важный для меня человек, - написал он.

Политика Шоколадную фабрику Порошенко собрались отобрать через суд Суд в Киеве зарегистрировал иск с требованием признать незаконной приватизацию кондитерской фабрики имени Карла Маркса корпорацией Roshen, которую основал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Шоу-бизнес Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.

Общество Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.

Недвижимость В России выросло число желающих продать собственную дачу В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.

Происшествия По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.

Гаджеты Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.

Происшествия В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.

Политика В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.

Политика Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.

Политика Зять Трампа счел расследование Мюллера опаснее «вмешательства» России 18 апреля минюст США опубликовал отредактированный доклад по «российскому вмешательству», из которого следовало, что сговора с Россией в предвыборной кампании в США не было.

Политика Киев заметил у Москвы смену тона разговора по делу задержанных моряков Россия кардинально изменила тон разговора по ситуации, связанной с задержанием после инцидента в Керченском проливе украинских моряков.

Экономика Доля нелегальных сигарет в России резко выросла Доля нелегальных сигарет в России резко выросла Впервые за последние пять лет в России резко выросла доля контрафактных сигарет.

Общество Путин одобрил строительство парка в формате «Зарядья» в Петербурге Президент России Владимир Путин одобрил идею создания парковой зоны на берегу Невы напротив стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге.

Общество Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.

Энергетика Белоруссия откажется от российской нефти Чтобы решить поставленную задачу, Белоруссия ведет переговоры с Латвией и Литвой о покупке терминалов, способных принимать нефть в объеме 200-300 тыс. т в месяц.