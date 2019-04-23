Политика

Суд потребовал импичмента и уголовного дела против ПорошенкоОреанда-Новости 08:42

Представители судебной власти обратились в Высший совет правосудия с просьбой возбудить в отношении Порошенко уголовное дело и принять реальные меры для обеспечения их защиты. Судебная коллегия обвиняет Порошенко и главу Нацбанка Якова Смолия в произвольных и противоправных действиях.
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«Есть за что»: эксперт об уголовных перспективах Порошенко

Rambler News Service12:38

Порошенко грозит уголовное дело за национализацию «Приватбанка»

Газета.Ru08:59

Судьи окружного суда Киева подали иск против Порошенко, обвинив его в давлении

ТАСС04:21

Киевские судьи подали иск против Порошенко

RT на русском05:20

В Киеве судьи после решения по Приватбанку обвинили Порошенко в давлении

РБК05:20

Отменившие национализацию Приватбанка судьи обвинили власти во вмешательстве в их работу

Коммерсантъ05:03

Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко

РИА Новости08:06
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 14:58, Ашберн
Кино

Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»

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ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке

Обновлено в 07:00
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Максакова изменила показания по делу об убийстве Вороненкова

Обновлено в 14:15
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Во французском Версале произошел сильный пожар

Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено в 13:33
Хоккей

Свечников может сыграть в решающем матче с «Вашингтоном»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор сообщил, что Андрей Свечников может сыграть в решающем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Вашингтона».
Обновлено в 12:22
Экономика

Росстат нашел 1,75 трлн рублей доходов россиян при пересчете

После пересчета по новой методике уровень доходов населения оказался больше, чем при старой методике 330 млрд рублей в 2016 году, на 710 млрд рублей в 2017 году, на 707 млрд в 2018 году.
Обновлено в 10:22
Политика

ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено в 02:17
Армия и оружие

Появилось видео церемонии спуска на воду подлодки-носителя «Посейдона»

Появилось видео спуска на воду атомной подлодки "Белгород", которая станет носителем беспилотной системы "Посейдон".
Обновлено в 13:13
Кино

Умер оператор Сергей Дубровский

Сегодня умер очень важный для меня человек, - написал он.
Обновлено в 11:14
Политика

Кремль раскрыл детали встречи Путина и Ким Чен Ына

Обновлено в 09:28
Политика

Шоколадную фабрику Порошенко собрались отобрать через суд

Суд в Киеве зарегистрировал иск с требованием признать незаконной приватизацию кондитерской фабрики имени Карла Маркса корпорацией Roshen, которую основал пятый президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 08:46
Политика

ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины

Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес

Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП

Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Общество

Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти

Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Происшествия

По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР

Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено в 04:27
Гаджеты

Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона

Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено в 10:37
Происшествия

В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь

По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Политика

В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия

В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.
Обновлено в 09:28
Политика

Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным

Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Игры

Нейросети улучшили текстуры Fallout: New Vegas в четыре раза

Обновлено в 05:25
Политика

Зять Трампа счел расследование Мюллера опаснее «вмешательства» России

18 апреля минюст США опубликовал отредактированный доклад по «российскому вмешательству», из которого следовало, что сговора с Россией в предвыборной кампании в США не было.
Обновлено в 13:41
Политика

Киев заметил у Москвы смену тона разговора по делу задержанных моряков

Россия кардинально изменила тон разговора по ситуации, связанной с задержанием после инцидента в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 12:42
Экономика

Доля нелегальных сигарет в России резко выросла

Доля нелегальных сигарет в России резко выросла Впервые за последние пять лет в России резко выросла доля контрафактных сигарет.
Обновлено в 06:00
Общество

Путин одобрил строительство парка в формате «Зарядья» в Петербурге

Президент России Владимир Путин одобрил идею создания парковой зоны на берегу Невы напротив стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:12
Общество

Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью

Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.
Обновлено в 07:05
Энергетика

Белоруссия откажется от российской нефти

Чтобы решить поставленную задачу, Белоруссия ведет переговоры с Латвией и Литвой о покупке терминалов, способных принимать нефть в объеме 200-300 тыс. т в месяц.
Обновлено в 05:37
Авто

Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции

Обновлено в 07:30
Происшествия

Директор колледжа, в котором надругались над студентом, уволен

Напомним, что в начале апреля стало известно о надругательстве над студентом колледжа его однокурсниками.
Обновлено в 07:55
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