Суд снял с блогера Соколовского судимость за экстремизмРБК 13:59

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство защиты Руслана Соколовского и снял с него судимость по ст. 282 УК. Об этом РБК сообщил его адвокат Виталий Черкасов. Он уточнил, что судимость снята в связи с частичной декриминализацией статьи.

Суд снял с блогера Соколовского судимость за экстремизм

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