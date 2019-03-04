Происшествия

Суд снял с блогера Соколовского судимость за экстремизмРБК 13:59

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство защиты Руслана Соколовского и снял с него судимость по ст. 282 УК. Об этом РБК сообщил его адвокат Виталий Черкасов. Он уточнил, что судимость снята в связи с частичной декриминализацией статьи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ловцу покемонов» в храме Соколовскому смягчили наказание

78.ru15:11

Суд освободил блогера Соколовского от условного срока

Мойка7811:48

Суд смягчил наказание блогеру, «ловившему покемонов» в храме Екатеринбурга

ТАСС12:09

Суд в Петербурге пересмотрел приговор ловцу покемонов Руслану Соколовскому. Теперь он может уехать из России

Фонтанка.Ру12:05

Суд смягчил наказание блогеру Руслану Соколовскому

Gazeta.SPb12:54

Суд в Петербурге смягчил наказание блогеру за «ловлю покемонов» в храме

РИА Новости11:39

Суд освободил видеоблогера Руслана Соколовского от наказания по 282-й статье

Медиазона11:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:13, Ашберн
Игры

«Долой эксклюзивность»: разработчики не отдают свои игры в Epic Games Store

По словам разработчиков Rise of Industry, перенос игры скверно сказался бы на репутации студии, разозлил уже имеющихся поклонников и усложнил доступ к проекту потенциальным игрокам.
Обновлено в 16:53
Культура

Скончалась автор книги о гардемаринах Нина Соротокина

Нина Матвеевна Соротокина — автор романа «Трое из навигацкой школы», на основе которого в 1988 году был написан сценарий фильма «Гардемарины, вперед!», снятого Светланой Дружининой.
Обновлено в 11:05
Футбол

Серхио Бускетс: «После „Ромы“ история опять повторяется»

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс извинился перед фанатами за поражение в ответном полуфинале Лиги чемпионов от "Ливерпуля" (0:4).
Обновлено в 17:59
Шоу-бизнес

Игорь Стам купил жилье, чтобы тайно встречаться с любовницей

Девушка надеялась, что мужчина купил жилье для их совместного будущего, и была крайне удивлена, когда увидела Ксению.
Обновлено в 12:00
Кино

Создатели «Игры престолов» удалили из новой серии ляп со стаканом кофе

Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги "Игра престолов" бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.
Обновлено в 17:44
Футбол

Робертсон: Главное, что «Ливерпуль» вышел в финал

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0) и выход команды в финал турнира.
Обновлено в 17:43
Происшествия

Noize MC осудил действия силовиков на рэп-фестивале Hip-Hop Mayday

Обновлено в 18:04
Кино

Стало известно, почему Кэтрин Лэнгфорд не появилась в «Мстителях»

Обновлено в 06:00
Общество

Ярошенко удалили опухоли желудка в больнице при тюрьме в США

Обновлено в 11:10
Политика

В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено в 15:25
Футбол

Мане: «„Ливерпуль“ просто верил»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился эмоциями от победы в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0). Команда вышла в финал турнира.
Обновлено в 18:00
Гаджеты

«Бюджетный» iPhone XR в магазинах подешевел уже на 25%

Стоит отметить, что в сентябре 2019 года будут представлены новые iPhone, и возможно текущая версия XR к концу году станет еще дешевле.
Обновлено в 15:07
Энергетика

Минэнерго предложило изменить законодательство из-за «грязной нефти»

Глава Министерства энергетики Александр Новак рассказал, что готовы предложения об изменении законодательства, которые не допустят ухудшения качества российской нефти.
Обновлено в 08:20
Авто

УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»

Экспедиционный УАЗ «Хантер» оснащен силовыми бамперами и порогами.
Обновлено в 03:24
Политика

Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева

Со слов бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, Россия создала целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) после прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом.
Обновлено в 03:12
Финансы

Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей

Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
Обновлено в 14:59
Общество

На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти

На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Политика

Пенс объяснил, зачем России и Ирану нужна Венесуэла

Выступая на конференции в Вашингтоне, вице-президент США Майк Пенс обвинил власти Ирана и России в стремлении сделать Венесуэлу "плацдармом" для продвижения собственных интересов в регионе.
Обновлено в 16:45
Происшествия

Все захваченные во Франции заложники освобождены

Все пять заложников, захваченные в плен в табачной лавке комунны Бланьяк под французской Тулузой, освобождены, сообщил телеканал BFM TV.
Обновлено в 16:48
Политика

Коломойский: жду инаугурации Зеленского, чтобы вернуться на Украину

Украинский предприниматель Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на родину после вступления в должность избранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:55
Общество

Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе

Демушкин предоставил РБК копию проекта распоряжения, согласно которому он должен быть назначен на пост.
Обновлено в 17:37
Общество

Минобороны показало неопубликованные фотографии полководцев ВОВ

Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны, сообщает в среду департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
Обновлено в 17:18
Политика

Савченко предложила себя на пост министра обороны Украины

Обновлено в 13:16
Армия и оружие

Минобороны заканчивает формирование системы космической разведки

Формирование на околоземной орбите системы радиолокационной разведки "Лиана", позволяющей наблюдать даже за небольшими объектами, будет закончено в этом году.
Обновлено в 04:40
Происшествия

«Аэрофлот» более 10 лет будет перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье

Обновлено в 12:27
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Общество

В России упростят процедуру признания инвалидности

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес

Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу

Обновлено в 04:30
Происшествия

В соцсетях появилось новое видео спасения людей из горящего самолета

В соцсетях появилось новое видео с места аварийной посадки самолета "Суперджет 100" в московском аэропорту.
Обновлено в 06:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное