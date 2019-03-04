Происшествия
Суд снял с блогера Соколовского судимость за экстремизмРБК 13:59
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство защиты Руслана Соколовского и снял с него судимость по ст. 282 УК. Об этом РБК сообщил его адвокат Виталий Черкасов. Он уточнил, что судимость снята в связи с частичной декриминализацией статьи.
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Со слов бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, Россия создала целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) после прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом.
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Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом.
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