Происшествия
Суд снял арест с имущества Алексея УлюкаеваКоммерсантъ 04:36
Замоскворецкий суд Москвы снял арест с имущества бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного на восемь лет за взятку, сообщает «Интерфакс». Адвокат бывшего министра Лариса Каштанова заявила, что ее подзащитный выплатил назначенный судом штраф.
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Авто
Audi готовится к премьере нового кроссовера Q4 e-tron
Официально заявлено, что конвейерная версия Q4 e-tron будет представлена в конце 2020 или начале 2021 года, то есть, практически год спустя после начала продаж Audi Q4 с традиционными двигателями внутреннего сгорания.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В туалете российского МИДа нашли труп
По информации журналистов, речь идет о 68-летнем мужчине. Также сообщается, что тело было найдено на 19-м этаже здания.
Обновлено в 03:01
Общество
Airbus прекратит производство самолетов A380
Airbus прекратит производство самолета A380, сообщил авиастроительный концерн.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Третьяковке установили новую систему охраны картин
В Государственной Третьяковской галерее после истории с кражей картины Архипа Куинджи установили новую систему охраны картин.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Ульяновские суворовцы могли подхватить паразитов через насвай
Ульяновские суворовцы могли заразиться эхинококкозом, употребляя насвай — распространенный в Азии вид некурительного табачного продукта, в состав которого входят экскременты животных.
Обновлено вчера в 18:37
Экономика
Российские НПЗ могут столкнуться с проблемой сбыта бензина
Еще в 2011 г. государство поставило задачу перед нефтяными компаниями увеличить выпуск светлых нефтепродуктов – бензинов, дизтоплива, авиакеросина – в ожидании роста спроса на них.
Обновлено вчера в 16:03
Политика
В Сети обсуждают видео изгнания Соколовской из студии «России 1»
Стыд и позор, резюмировали пользователи Сети, обсуждающие видео, как украинскую журналистку выгнали из студии России 1.
Обновлено вчера в 10:37
Армия и оружие
Песков прокомментировал сообщения о постановке «химатаки» в Думе
В Кремле видели сообщения зарубежных средств массовой информации о постановочном характере съёмок «химатаки» в сирийской Думе, заявил 14 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:42
Авто
Подсчитано количество автомобилей в России
Обновлено в 06:23
Экономика
Число бедных россиян выросло почти на 4 млн человек за пять лет
«В 1999 году абсолютный показатель числа россиян, находящихся за чертой бедности, составлял 41,6 млн (28,4%)», — рассказала политик на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Обновлено в 04:27
Транспорт
Росавтодор покроет российские дороги «суперасфальтом»
В Росавтодоре сообщили, что "суперасфальт" уже используют при строительстве российских дорог.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве борца с коррупцией
Подозреваемый в гибели сотрудника Центра противодействия коррупции Дмитрия Грибова задержан в Подмосковье, сообщили 14 февраля в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Московской области.
Обновлено в 05:06
Политика
Сенаторы США внесли законопроект о новых санкциях против России
Американские сенаторы подготовили законопроект о новых санкциях в отношении России, в частности, в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 14:46
Авто
KIA вывела на тесты новый компактный кроссовер KIA Tusker
На днях KIA вывела на тесты компактный кроссовер Tusker, созданный на базе Hyundai Creta следующего поколения.
Обновлено вчера в 10:45
Общество
Минюст признал иностранным агентом движение «За права человека»
«12 февраля 2019 г. Минюст России в соответствии с Федеральный законом «О некоммерческих организациях» включил общероссийское общественное движение защиты прав человека «За права человека» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — сообщили в министерстве.
Обновлено вчера в 09:25
Культура
Дибров прокомментировал обвинения в попытке подкупа в адрес Друзя
Бер ранее написал в соцсетях, что в ноябре 2018 года к нему обратился Друзь, который должен был принять участие в одном из выпусков программы, «с предложением помочь выиграть 3 млн руб.».
Обновлено 12 февраля в 07:43
Происшествия
Utair объяснила требование купить 11 билетов для двоих детей-инвалидов
Отмечалось, что матери-одиночке из Хабаровска пришлось купить 13 билетов на самолет, чтобы вернуться с двумя сыновьями из Кургана, где им делали операцию в Центре им. Илизарова.
Обновлено вчера в 15:34
Космос
NASA признало потерю марсохода Opportunity
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило о прекращении работы марсохода Opportunity.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Экс-представитель НАТО в Москве обвинил Россию в «ударе в спину»
Бывший представитель НАТО в России, отставной капитан 1-го ранга ВМС США Гарри Табах в интервью изданию "Апостроф" обвинил Москву в "ударе в спину" Украины.
Обновлено вчера в 21:05
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 с каплевидным вырезом представлен на фото
Обновлено вчера в 11:26
Авто
SSC опубликовала видео с испытаний 1750-сильного гиперкара Tuatara
Представленный в качестве концепта в далеком 2011 году, Tuatara претерпел некоторые значительные изменения за эти годы, и этот окончательный дизайн впервые был показан на прошлогоднем мероприятии в Пеббл-Бич.
Обновлено вчера в 07:18
Общество
Стал известен интерьер купе в новых вагонах для РЖД
Российский производитель — группа «Трансмашхолдинг» — разработала одноэтажные и двухэтажные вагоны купе с новым интерьером для «Российских железных дорог» (РЖД).
Обновлено в 05:35
Политика
В Сочи Путин и Лукашенко покатались на лыжах
Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко покатались на лыжах на одном из сочинских склонов.
Обновлено вчера в 09:08
Политика
Украина депортирует епископа канонической УПЦ Гедеона
Обновлено в 01:40