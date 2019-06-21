Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийствеИнтерфакс вчера в 13:08

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой. Об этом "Интерфаксу" сообщили в суде в пятницу.

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

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