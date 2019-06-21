Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийствеИнтерфакс вчера в 13:08
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой. Об этом "Интерфаксу" сообщили в суде в пятницу.
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Политика
В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 04:44
Политика
Foxconn призывает Apple перенести производство из Китая в Тайвань
Глава совета директоров тайваньской компании Foxconn Терри Гоу обратился к руководству Apple с призывом перенести производство своей техники из Китай.
Обновлено вчера в 16:14
Политика
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
Обновлено вчера в 13:28
Единоборства
У друга Макгрегора попытались вырвать флаги России и Ирландии
В Дарэме со скандалом завершилась процедура взвешивания ирландца Артема Лобова и экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи перед кулачным боем, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено 20 июня в 03:00
Армия и оружие
СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца
Обновлено в 00:47
Здоровье
Роспотребнадзор предложил ввести календарь прививок для пожилых людей
Роспотребнадзор выступил с инициативой сформировать календарь прививок для представителей старшего поколения.
Обновлено вчера в 10:27
Спорт
Российские волейболисты переиграли команду Германии в Лиге наций
Российская мужская сборная по волейболу уверенно обыграла команду Германии в первом матче четвертого этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 00:28
Транспорт
«Аэрофлот» сообщил об отмене 13 авиарейсов из «Шереметьево»
Компания «Аэрофлот» отменила 13 авиарейсов из московского аэропорта «Шереметьево» на субботу, 22 июня, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.
Обновлено вчера в 19:17
Футбол
Алан Дзагоев продлил контракт с ЦСКА
Обновлено вчера в 15:50
Здоровье
Елена Малышева рассказала о причинах смерти Сергея Доренко
Обновлено в 00:41
Политика
Россия возвращает граждан из Грузии
Президент подписал указ "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий".
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
В США взорвался нефтеперерабатывающий завод
В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено вчера в 12:32
Культура
Ургант получил леща от Поперечного
Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено вчера в 21:04
Шоу-бизнес
Бывший муж Натальи Водяновой женился на беременной возлюбленной
Избранницей 50-летнего Джастина Портмана стала актриса Морган Снайдер. Женщина находится на последних сроках беременности.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия
Ростов заволокло дымом: под Аксаем горит сухая трава
Как пояснили «Дон-ТР» в пресс-службе МЧС по Ростовской области, в районе хутора Пчеловодный, который расположен недалеко от Аксая, загорелась сухая трава.
Обновлено в 01:39
Политика
CNN: Трамп определился с кандидатом на пост главы Пентагона
Американский президент Дональд Трамп намерен выдвинуть кандидатуру министра сухопутных войск США Марка Эспера на пост главы Пентагона, по данным телеканала CNN.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
В Ингушетии задержали четверых участников конфликта с полицейскими
Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали четверых участников конфликта на территории больницы в Назрани, во время которого были избиты сотрудники полиции, сообщает региональное МВД.
Обновлено вчера в 17:42
Политика
Кремль назвал инцидент в Тбилиси русофобской провокацией
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал инцидент русофобской провокацией.
Обновлено вчера в 06:07
Происшествия
Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков
Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:36
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено вчера в 14:12
Политика
Туристы из Челябинска покинут Грузию из-за беспорядков
Больше тысячи жителей Урала находятся сейчас в Грузии, которую захлестнули акции протеста.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Трое погибли при обрушении строящегося здания в Камбодже
Не менее трех человек погибли, еще 19 пострадали при обрушении строящегося здания на юго-западе Камбоджи, сообщает в субботу агентство Xinhua.
Обновлено в 01:45
Политика
В МВД создадут подразделения для контроля за работой наркополиции
В МВД РФ создадут специальные подразделения, которые будут выявлять нарушения закона со стороны сотрудников органов наркоконтроля, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено вчера в 12:33
Авто
На АвтоВАЗе назвали причины падения продаж Lada Xray
Lada Xray для «АвтоВАЗа» является важной стратегической моделью, однако последнее время больше внимания было уделено другим семействам.
Обновлено вчера в 14:06
Политика
Захарова отреагировала на ситуацию с Грузией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на ситуацию в Грузии, где началось внутреннее противостояние оппозиции и действующих властей, а также на запрет полетов российских авиакомпаний в эту страну.
Обновлено вчера в 17:23
Здоровье
От самого опасного рака невозможно защититься, заявил врач-онколог
Главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылаев заявил, что от рака поджелудочной железы невозможно защититься.
Обновлено вчера в 03:30
Футбол
Алексис Санчес вывел Чили в плей-офф Кубка Америки
Обновлено в 01:09