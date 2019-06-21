Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийствеИнтерфакс 13:08

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой. Об этом "Интерфаксу" сообщили в суде в пятницу.
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Суд повторно арестовал экс-главу Раменского района

РИА Новости15:10

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Интерфакс13:08

Адвокат рассказал об алиби экс-главы Раменского района, подозреваемого в убийстве

РЕН ТВ09:25

Обвиняемый в убийстве любовницы экс-глава Раменского района повторно арестован

BFM.ru13:24

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Росбалт13:15

Защита вновь обжалует арест экс-главы Раменского района Подмосковья

ТАСС13:44

Суд снова арестовал экс-главу Раменского по обвинению в убийстве любовницы

Газета.Ru13:06
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Армия и оружие

Иранские военные показали сбитый американский беспилотник

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Политика

Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено в 21:35
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Huawei подала иск к министерству торговли США

Китайская компания Huawei подала иск в суде США к министерству торговли этой страны, требуя вернуть изъятое телекоммуникационное оборудование, которое находится на Аляске, сообщает в субботу агентство Блумберг.
Обновлено в 20:45
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости

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Политика

Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Президент России Владимир Путин подписал указ, приостанавливающий пассажирское авиасообщение между РФ и Грузией с 8 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на документ о мерах по обеспечению нацбезопасности Российской Федерации от 21 июня 2019 года.
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Хоккей

Перешедший в «Ванкувер» Подколзин охарактеризовал стиль игры

Обновлено в 22:30
Спорт

Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

Обновлено вчера в 13:42
Наука

Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона

Исследователи Королевского колледжа Лондона выяснили, что ранними признаками необратимых нейродегенеративных процессов, вызванных болезнью Паркинсона, может быть истощение серотонина.
Обновлено в 22:20
Политика

Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан.
Обновлено в 16:17
Политика

Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным

Обновлено в 03:46
Политика

Медведев ответил на обвинения президента Грузии

Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Электроснабжение более 40 тыс. жителей Грозного восстановлено

Специалисты восстановили энергоснабжение домов более 40 тыс. жителей города Грозного, прерванное в пятницу из-за отключения высоковольтной линии (ВЛ). Об этом сообщили в пресс-службе компании "Чеченэнерго".
Обновлено в 16:54
Общество

Шнуров лишился люксового гаража на Фонтанке после жалоб соседей

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров лишился импровизированного гаража, который музыкант оборудовал в арке жилого дома у Летнего сада.
Обновлено в 14:09
Экономика

Суд частично снял арест с активов Дмитрия Ананьева

Арбитражный суд Москвы частично снял арест с активов бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:21
Политика

Беглов счел провокацией видео с фальсификацией подписей в свою поддержку

Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал «провокацией, злым умыслом или какой-то глупостью» видео штаба оппозиционера Алексея Навального, на котором сотрудники бюджетных учреждений якобы фальсифицируют подписные листы в поддержку Беглова.
Обновлено в 19:31
Происшествия

В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у второклассников

Завуч школы №16 в Минусинске в Красноярском крае сняла отпечатки у второклассников.
Обновлено в 10:05
Происшествия

В Челябинской области произошёл пожар в жилом доме

В Челябинской области в городе Сатка произошёл пожар в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Обновлено в 18:30
Авто

На АвтоВАЗе назвали причины падения продаж Lada Xray

Lada Xray для «АвтоВАЗа» является важной стратегической моделью, однако последнее время больше внимания было уделено другим семействам.
Обновлено в 14:06
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
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Политика

Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек

«На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.
Обновлено в 13:49
Финансы

Греф допустил ужесточение условий выдачи потребкредитов в России

В России могут быть ужесточены условия выдачи потребительских кредитов, считает председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Обновлено в 10:29
Экономика

Бразильская Petrobras выплатила $700 млн по решению суда

Бразильская нефтяная компания Petrobras выплатила $700 млн компании Vantage Drilling Company согласно решению суда, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 21:06
Музыка

Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за $21,5 млн

Гитары экс-фронтмена группы Pink Floyd Дэвида Гилмора ушли с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке.
Обновлено в 18:53
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei обновятся до нового Android: список

Несмотря на неопределенную ситуацию, сложившуюся вокруг будущего Android для продукции Huawei, китайская фирма огласила список устройств, которые стоят в очереди на приоритетное получение Android 10 Q. В компании заверили, что следующую крупную версию ОС с фирменной оболочкой EMUI 10 совершенно точно получат 11 уже вышедших в продажу моделей.
Обновлено в 04:00
Футбол

Сборная Чили досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки

Сборная Чили обыграла команду Камеруна и досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 21:05
Армия и оружие

Какие вооружения освящала РПЦ

11 апреля 2008 года на военном полигоне Алабино (Московская область) освятили четыре пусковые установки ракет комплекса «Тополь», шесть машин обеспечения, а также несколько десятков единиц оперативно-тактических комплексов «Искандер» и зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300.
Обновлено в 20:26
Космос

Источник сообщил о переносе запусков кораблей США Starliner к МКС

Запуск беспилотного корабля США Starliner к Международной космической станции (МКС) перенесли с 17 августа на 17 сентября, а пилотируемого — с 1 на 30 ноября.
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Авто

В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега

Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
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Общество

Брать не надо бояться, или как избежать рисков при покупке квартиры – советы от «Подковы»

По просьбе редакции ИА AmurMedia руководитель и владелец старейшего в Хабаровске агентства недвижимости "Подкова" Александр Пестерев охарактеризовал основные риски при выборе и покупке квартиры, и дал несколько полезных советов.
Обновлено в 22:44
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