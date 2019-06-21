Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийствеИнтерфакс 13:08
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой. Об этом "Интерфаксу" сообщили в суде в пятницу.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:17, Вашингтон
Футбол
Александр Самедов покинул «Крылья Советов»
34-летний полузащитник Александр Самедов покинул самарскую футбольную команду "Крылья Советов".
Обновлено в 12:20
Политика
Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Президент России Владимир Путин подписал указ, приостанавливающий пассажирское авиасообщение между РФ и Грузией с 8 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на документ о мерах по обеспечению нацбезопасности Российской Федерации от 21 июня 2019 года.
Обновлено в 14:46
Общество
Шеф-повар рассказал рецепт приготовления безупречной окрошки
Известные повара российских ресторанов признают, что единственного верного рецепта окрошки существовать не может, поскольку этот необычайно вкусный летний суп имеет по традиции множество вариантов приготовления.
Обновлено в 08:03
Политика
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Экономика
Мордашов передал часть своей доли в туроператоре TUI сыновьям
Миллиардер Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение туроператора и «Севергрупп» (управляет активами бизнесмена).
Обновлено в 12:54
Общество
В России зарегистрировались 114 тысяч самозанятых граждан
В России плательщиками налога на профессиональный доход зарегистрировались более 114 тысяч человек.
Обновлено в 14:15
Автоспорт
Стюарды не стали наказывать Хэмилтона за инцидент с Ферстаппеном
Стюарды Гран-при Франции рассмотрели обстоятельства инцидента с участием Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Россиянин перепутал «Крота» с лимонадом и попал в реанимацию
4 июня российский продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами после того, как случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком.
Обновлено в 11:31
Авто
На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray
На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено в 06:09
Происшествия
На МКАД столкнулись 13 машин, есть пострадавшие
Столкновение 13 автомобилей произошло на МКАД, сообщает РЕН. По данным ГИБДД, в результате пострадали два человека.
Обновлено в 14:50
Авто
Названы цены на новый Mercedes-Benz GLS 580
Компания Mercedes-Benz опубликовала стоимость нового внедорожника GLS 580.
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия
В Чечне более 40 тысяч человек остались без света
Без электроснабжения оставались около 128,7 тыс. человек, в 20:03 по Москве части потребителей подано напряжение.
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес
Беременная Миранда Керр подчеркнула фигуру розовым мини-платьем
Для вечеринки Керр выбрала ярко-розовое мини-платье, чем еще больше подчеркнула свое интересное положение.
Обновлено в 13:26
Общество
Сергей Шнуров переделал арку дома под личный гараж
Обновлено в 12:34
Политика
Штаб Навального показал, как «рисуют» подписи за Беглова
Сотрудники штаба Навального в Петербурге утверждают, что им удалось заснять на видео, как в администрации Выборгского района заполняют подписные листы за врио губернатора Александра Беглова.
Обновлено в 13:18
Гаджеты
Apple отзывает MacBook Pro из-за проблем с батареями
Американская компания Apple начала отзывную кампанию 15-дюймовых ноутбуков MacBook Pro.
Обновлено вчера в 17:24
Футбол
«Зенит» разгромил «Ваккер» в контрольном матче
Санкт-петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над австрийским «Ваккером» в контрольном матче на сборах в Австрии.
Обновлено в 14:40
Экономика
Сын Давида Якобашвили приобрел треть «Ессентуков»
Сын одного из основателей «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили стал владельцем 33,33% долей компании «Аква инвест», следует из данных ЕГРЮЛ.
Обновлено в 11:18
Политика
США решили созвать экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану
Соединенные Штаты запросили на понедельник, 24 июня, проведение внеочередного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Ирана за закрытыми дверями, сообщает Reuters со ссылкой на постпредство США при всемирной организации.
Обновлено в 11:32
Авто
Опубликован список самых надежных марок авто
Обновлено в 07:33
Гаджеты
Основатель Foxconn призвал Apple переносить производства за пределы Китая
Как сообщает источник, основатель и крупнейший акционер компании Foxconn Терри Гоу (Terry Gou) не просто поддержал Apple в её намерениях постепенно переносить производственные мощности за пределы Китая, но и призвал компанию делать это.
Обновлено в 12:21
Авто
УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Общество
Швеция научит мигрантов сексу со шведками
Шведское государство инвестирует 5 миллионов крон (примерно полмиллиона евро) в курсы по сексуальному просвещению для мигрантов, сообщает газета Fria Tider.
Обновлено в 14:07
Автоспорт
Пилот Ferrari Феттель предложил сжечь гоночные правила «Формулы-1»
Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель прокомментировал решение Международной автомобильной федерации (FIA) оставить в силе штраф, наложенный на него во время гонки седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Канады.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 13:28
Политика
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено вчера в 03:00
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Обновлено в 03:46