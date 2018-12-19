с чего всё началось

Таганский суд Москвы по требованию Роскомнадзора заблокировал сайт основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального 2019.vote («Умное голосование»). Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. Однако в пресс-службе не смогли уточнить, по какой причине сайт был заблокирован.

Общество Общество Госдума приняла закон о запрете порошкового алкоголя в РФ Речь идет о порошковых смесях, которые при смешивании с жидкостью становятся алкогольным напитком.

Общество Общество Четверть работодателей намерены сократить сотрудников в 2019 году Порядка 23% работодателей в 2019 году намерены сократить штат сотрудников.

Общество Общество Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за десятилетие Число россиян, которые сожалеют о распаде СССР, достигло максимума за последние десять лет.

Транспорт Транспорт С января в Москве и области подорожает проезд на электричках "С Нового года тариф на проезд в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы составит 36 рублей, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории столицы и Подмосковья - 23 рубля", - сказал собеседник агентства.

Общество Общество В Кемеровской области снежную горку закрасили белой краской

Путешествия Путешествия Рейс с 24 российскими туристами прибыл с Хайнаня в Хабаровск Группа туристов, которые не могли вернуться домой с китайского острова Хайнань из-за проблем с туроператором, доставлена в среду в Хабаровск рейсом российской авиакомпании NordStar.

Общество Общество Программа реновации начнется в Новой Москве в 2019 году Строительство домов по программе реновации жилищного фонда столицы начнется в Новой Москве со следующего года, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Общество Общество Госдума приняла закон о борьбе с фиктивными браками Депутаты Госдумы РФ одобрили поправки, направленные на снижение количества фиктивных браков, которые иностранцы заключают с россиянами для получения разрешения на временное проживание в России.

Общество Общество «Роскачество» проверило детские конструкторы на безопасность Детские конструкторы 20 торговых марок прошли проверку в «Роскачестве», специалисты закупили изделия 20 брендов в рамках веерного исследования.

Общество Общество Мемориальную доску Людмиле Алексеевой установят на Арбате Как уточняется, мемориальная доска будет установлена на фасаде дома на Арбате, где проживала Алексеева.

Общество Общество Главную новогоднюю елку страны доставили в Кремль Главную новогоднюю ель страны доставили в Московский Кремль из Щелковского района Подмосковья.

Общество Общество В Росконтроле изучили популярные наборы шоколадных конфет

Общество Общество Депутаты Петербурга устроили себе месяц новогодних каникул Депутаты петербургского Заксобрания ушли на новогодние каникулы длинною в месяц, передает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Общество В китайском городе Ланфан запретили Рождество В китайском городе Ланфан в провинции Хэбэй под Пекином власти запретили рождественские украшения и мероприятия, сообщает в среду газета South China Morning Post.