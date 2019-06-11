Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» АветисянуРБК 05:15

Амурский арбитраж обязал Evison (кипрская структура инвестфонда Baring Vostok, который основал Майкл Калви) немедленно исполнить решение о передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна. Об этом сообщил РБК адвокат Evison Дмитрий Савочкин.

Происшествия «Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.

Политика Зеленский отменил указы Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.

Политика Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Андрей Ургант вскоре станет молодым отцом Сегодня стало известно, что супруга Андрея, которая младше его на 30 лет, ждет ребенка. Елена Романова сама рассекретила беременность.

Происшествия Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП Совет Федерации одобрил в ходе заседания закон об ужесточении ответственности за ДТП, совершённые по вине пьяных водителей и повлекшие смертельных исход.

Экономика Amazon стал самым дорогим брендом Онлайн-ритейлер потеснил Google и Apple в ежегодном рейтинге BrandZ Самым дорогим брендом нынешнего года, по версии компаний WPP и Kantar, стал Amazon — стоимость бренда онлайн-ритейлера за год выросла на 51% до $315,5 млрд.

Общество Пятеро калининградских выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ Стали известны результаты экзаменов по литературе, географии и базовой математике Пять выпускниц набрали 100 баллов по литературе, сообщает пресс-служба правительства Калининградкой области.

Экономика Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.

Общество Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных через банкомат, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

Политика В МИД России прокомментировали обращение Украины в Гаагу Со стороны МИД было выражено возмущение касательного того, что украинское правительство обратилось в Гаагу не по поводу текста Конвенции 1982 года, которая должна быть рассмотрена заново, а с надеждой вернуть себе Крымский полуостров.

Политика Девять сенаторов осенью покинут Совет Федерации Кто уходит из Совета Федерации После региональных выборов, назначенных на 8 сентября, Совет Федерации покинут не менее девяти сенаторов.

Шоу-бизнес 45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини 45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини Сама Юлия дала подсказки, как ей удается поддерживать себя в прекрасной форме.

Экономика Потребительская уверенность россиян за год снизилась вдвое Потребительская уверенность россиян в I квартале 2019 года уменьшилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, до -16 пунктов.

Авто Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель Новую приборную панель Supervision KIA XCeed получит в качестве опции.

Политика В КС Украины начали рассматривать указ о роспуске Рады Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, на заседании присутствует глава государства.

Общество Ветеринары не нашли заболеваний у рыбы, погибшей в московском водоеме Врачи не выявили заболеваний у рыбы, которую нашли мертвой на берегу Борисовских прудов в Москве, рассказали РИА Новости в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Армия и оружие Новый танковый полк формируют в составе общевойсковой армии ЗВО Как сообщает пресс-служба округа, Минобороны приняло решение о формировании нового танкового полка в составе общевойсковой армии ЗВО на базе танкового батальона с дислокацией в Смоленской области.

Общество Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать продукты Роспотребнадзор предложил законодательно запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты питания.

Авто Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.

Политика Патриарх Филарет заявил о непризнании им томоса об автокефалии ПЦУ Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет, получивший после создания единой автокефальной церкви Украины (ПЦУ) титул почетного патриарха, заявил, что не признает выданного Вселенским (Константинопольским) патриархатом томоса об автокефалии.

Политика Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса не существует Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире ICTV заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду Донбасса.