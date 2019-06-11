Экономика
Суд обязал Baring Vostok к продаже 9,99% акций банка «Восточный»REGNUM 06:44
17 мая суд обязал принадлежащую фонду Baring Vostok компанию Evison Holdings исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций «Восточного» компании «Финвижн холдингс», которой принадлежат 32% акций банка.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 09:15, Ашберн
Политика
Лукашенко призвал «привести в чувство» Белгидромет
Осенью 2017 года Лукашенко выразил желание разогнать Гидрометцентр страны за неточность прогнозов.
Обновлено в 07:14
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В редакции «Областной газеты» в Екатеринбурге прошел обыск
Сотрудники полиции провели обыск в редакции «Областной газеты».
Обновлено в 07:31
Происшествия
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Голунова 14 июня
Обновлено в 08:33
Экономика
Медведев не исключил перехода к четырехдневной рабочей неделе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил в будущем перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Россия купит 98 «Ночных охотников»
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Экономика
Сбербанк запустил сервис перечисления сборов для неимущих мусульман
Сбербанк запустил платформу PayZakat, которая позволит перечислять и распределять обязательные (закят) и добровольные сборы (садага) в пользу неимущих и нуждающихся мусульман.
Обновлено в 07:00
Баскетбол
Дюрант высказался о победе «Голден Стэйт» в пятом матче финала НБА
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант прокомментировал победу своей команды над «Торонто Рэпторс» в пятом матче серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено в 06:02
Происшествия
Матвиенко прокомментировала дело журналиста Голунова
Обновлено в 08:35
Происшествия
Взрыв прогремел на танкере в Махачкале, есть жертвы
Ранее МЧС сообщило, что хлопок газовоздушной смеси произошел в танкере в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов.
Обновлено в 02:25
Музыка
«Машина времени» даст концерт на Красной площади в День России
Обновлено в 07:29
Здоровье
Барнаульцы жалуются на ночные очереди за талонами к детским врачам
Очередь за талончиками к детским узким специалистам приходится занимать ночью.
Обновлено в 01:04
Общество
Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»
Компания выявила более 41 тысячи голосов ботов, отданных за участника под номером 07, под которым выступала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 08:47
Политика
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы бывшего лидера страны Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова, сообщается на официальном сайте президента.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
Су-27 перехватил у российских границ самолёты ВВС США и Швеции
Приблизившись на безопасное расстояние к воздушным объектам, экипаж российского истребителя идентифицировал их как самолёты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции «Гольфстрим».
Обновлено в 05:13
Общество
Стали известны результаты ЕГЭ по математике
Сегодня выпускникам станут известны итоги первого обязательного единого госэкзамена — математики.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Культура
Михаил Пореченков получил звание народного артиста России
Обновлено в 09:01
Технологии
Стала известна дата начала продаж токена Telegram
Токены платформы Telegram Open Network станут доступны для широкого круга инвесторов 10 июля, пишет TechCrunch со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:08
Общество
ФБК нашел роскошные квартиры семьи сотрудника ФСБ, которого связывают с «делом Голунова»
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о подполковнике ФСБ Марате Медоеве, которого называют предполагаемым заказчиком уголовного дела в отношении журналиста Медузы Ивана Голунова, арестованного по обвинению в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Затонувший катер подняли со дна Дуная в Венгрии
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Сестра певицы Нюши рассказала о романе с Арсением Бородиным
Сестра певицы Нюши Мария Шурочкина подтвердила роман с солистом группы «Челси» Арсением Бородиным.
Обновлено в 01:37
Космос
Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей
Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.
Обновлено вчера в 02:44
Политика
Конституционный суд Украины проверит указ Зеленского о роспуске Рады
Напомним, в конце мая украинский президент подписал указ, который прекращал полномочия текущего созыва Рады досрочно и закреплял дату внеочередных выборов — 21 июля 2019 года.
Обновлено в 06:09
Экономика
Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России
Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:25
Наука
В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тысяч лет
В 2017-м на берегу реки Тирехтях — в том же районе, где сейчас нашли голову волка — обнаружили останки другого детеныша пещерного льва, чей возраст оценили в 50 тысяч лет.
Обновлено в 02:59
Экономика
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира
По версии журнала Forbes, самым дорогим брендом в мире является Apple. Ее стоимость оценили в $205,5 млн (рост 12% к 2018 году).
Обновлено в 04:15
Политика
Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский внес представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко.
Обновлено в 08:25
Кино
Первый канал покажет документальный фильм об аварии на ЧАЭС
Документалка выйдет в эфир 22 июня. В субботу, 22 июня, Первый канал покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 06:07