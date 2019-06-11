Экономика

Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» АветисянуРБК 05:15

Амурский арбитраж обязал Evison (кипрская структура инвестфонда Baring Vostok, который основал Майкл Калви) немедленно исполнить решение о передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна. Об этом сообщил РБК адвокат Evison Дмитрий Савочкин.
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Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% банка «Восточный»

Газета.Ru07:10

Майкл Калви лишился банка «Восточный»

Коммерсантъ09:07

Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% банка «Восточный» компании Аветисяна

ПРАЙМ05:04

Baring Vostok обжалует решение о передаче компании Аветисяна 9,99% «Восточного»

Интерфакс07:16

Baring Vostok обжалует решение о немедленной передаче 10% «Восточного»

РБК07:12

Baring Vostok оспорит решение суда о продаже 9,99% акций «Восточного» компании Аветисяна

ТАСС06:57

Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» компании Аветисяна

Ведомости06:21
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Экономика

Итальянская компания забрала остатки «зеленой» квоты

Система отборов с гарантией возврата вложений запущена в 2013 году, на текущем конкурсе распределялись последние и наименьшие по объему мощности, общая квота всего механизма ДПМ ВИЭ - 5,4 ГВт, из них 3,25 ГВт ВЭС, 1,78 ГВт СЭС, 160 МВт мини-ГЭС (менее 25 МВт).
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В порту Санкт-Петербурга обнаружили 400 кг кокаина на 4,5 млрд рублей

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Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём заявила, что отношения с Россией напоминают драматический танец, так как королевство поддерживает санкции против Москвы, но при этом нацелено на взаимные контакты.
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Названы регионы РФ, где лучше всего покупать подержанные авто

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Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины

Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
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У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство

Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
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В Риме туристам запретили гулять с голым торсом

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Общество

Мэрия Москвы обратится в прокуратуру по поводу марша в защиту Голунова

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Советский пулемет уничтожил современный американский броневик

Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
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В работе онлайн-сервисов ВТБ произошел сбой

Ранее серьезные сбои в работе онлайн-сервисов ВТБ происходили в мае и феврале 2019 года, декабре и июле 2018 года.
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Общество

Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза

Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
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Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС

Минтруд РФ направил на рассмотрение в экспертный совет при правительстве пакет документов по соглашению между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором говорится, что мигрант должен получать пенсию от той страны, в которой он работал и платил отчисления, сообщает РБК.
Обновлено в 11:31
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Жертвой крупного пожара на острове Кего в Архангельске стал мужчина

Сегодня в третьем часу дня на острове Кего в Архангельске произошли пожары сразу в пяти частных домах по улице Тимуровской.
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40-летняя Ани Лорак появилась на публике в мини-шортах

Украинская исполнительница, наставница проекта «Голос» на Первом канале Ани Лорак появилась на публике в джинсовых мини-шортах и черном топе.
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Полузащитник Александр Саплинов перешел в ФК «Ростов»

Полузащитник калининградского футбольного клуба «Балтика» из первенства ФНЛ Александр Саплинов подписал контракт с «Ростовом».
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Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев

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На старте турнира 24-летняя теннисистка обыграла Элисе Мертенс. 23-летняя представительница Бельгии смогла взять всего шесть геймов.
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В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

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«Локомотив» объявил о покупке Живоглядова из «Уфы»

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Среди профессиональных медиков имеется словосочетание «гипертония белых халатов», которым обозначают скачок артериального давления у пациента в присутствии врача.
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