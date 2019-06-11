Экономика
Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» АветисянуРБК 05:15
Амурский арбитраж обязал Evison (кипрская структура инвестфонда Baring Vostok, который основал Майкл Калви) немедленно исполнить решение о передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна. Об этом сообщил РБК адвокат Evison Дмитрий Савочкин.
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