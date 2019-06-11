Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» АветисянуРБК 05:15

Амурский арбитраж обязал Evison (кипрская структура инвестфонда Baring Vostok, который основал Майкл Калви) немедленно исполнить решение о передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна. Об этом сообщил РБК адвокат Evison Дмитрий Савочкин.

Происшествия МВД прекратило уголовное преследование Ивана Голунова Уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращается из-за недоказанности его участия в совершении преступления, заявил журналистам глава МВД Владимир Колокольцев.

Политика США направили запрос об экстрадиции Ассанжа Министерство юстиции Соединенных Штатов направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

Экономика Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Армия и оружие Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.

Происшествия Полковнику Захарченко дали 13 лет Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.

Политика Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней Председатель регионального географического общества Зураб Гаджиев заявил, что сторона трассы, на которой был установлен знак, относится к Чеченской Республике, просто раньше там не было соответствующих указателей.

Театры Новосибирский театр оперы и балета после 40-летнего перерыва выступит в Большом театре Новосибирский академический театр оперы и балета (НОВАТ) после почти 40-летнего перерыва проведет гастроли на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ).

Происшествия Шестой дом загорелся на острове Кего в Архангельске Шестой деревянный дом загорелся на острове Кего в Архангельске во вторник.

Шоу-бизнес У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.

Политика Гусев предложил провести акцию в защиту Голунова 16 июня Председатель Союза журналистов Москвы, председатель комиссии по правам журналистов Совета при президенте по развитию гражданского общества Павел Гусев обратился в мэрию с предложением провести акцию в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова 16 июня.

Политика Зеленский уволил 15 губернаторов Украинский лидер Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.

Происшествия Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.

Общество В Россельхознадзоре оценили предложение не уничтожать продукты Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировала инициативу Роспотребнадзора не уничтожать пригодные к употреблению санкционные продукты питания.

Происшествия В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.

Происшествия Хабаровских браконьеров поймали с помощью плюшевого медведя В Хабаровском крае охранникам заповедника удалось поймать браконьеров с помощью фиолетового плюшевого медведя, сообщила дирекция «Заповедного Приамурья».

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.

Политика Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.

Общество В работе Telegram произошел сбой Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на сбои в его работе, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Авто Ввоз праворульных микроавтобусов в Россию запретят с 1 июля С 1 июля 2019 года вступят в силу требования техрегламента Таможенного союза, запрещающие ввоз в Россию праворульных микроавтобусов, сообщают "Вести-Приморье".

Космос Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.