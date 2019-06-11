Экономика

Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» АветисянуРБК 05:15

Амурский арбитраж обязал Evison (кипрская структура инвестфонда Baring Vostok, который основал Майкл Калви) немедленно исполнить решение о передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна. Об этом сообщил РБК адвокат Evison Дмитрий Савочкин.
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Baring Vostok обжалует решение о передаче компании Аветисяна 9,99% «Восточного»

Интерфакс07:16

Майкл Калви лишился банка «Восточный»

Коммерсантъ09:07

Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» компании Аветисяна

Ведомости06:21

Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% банка «Восточный»

Газета.Ru07:10

Baring Vostok обжалует решение о немедленной передаче 10% «Восточного»

РБК07:12

Baring Vostok оспорит решение суда о продаже 9,99% акций «Восточного» компании Аветисяна

ТАСС06:57

Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% банка «Восточный» компании Аветисяна

ПРАЙМ05:04
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Происшествия

МВД прекратило уголовное преследование Ивана Голунова

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Политика

США направили запрос об экстрадиции Ассанжа

Министерство юстиции Соединенных Штатов направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.
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Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
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Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Обновлено в 05:13
Армия и оружие

Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе

В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия

Полковнику Захарченко дали 13 лет

Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:10
Политика

Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

Председатель регионального географического общества Зураб Гаджиев заявил, что сторона трассы, на которой был установлен знак, относится к Чеченской Республике, просто раньше там не было соответствующих указателей.
Обновлено в 09:16
Театры

Новосибирский театр оперы и балета после 40-летнего перерыва выступит в Большом театре

Новосибирский академический театр оперы и балета (НОВАТ) после почти 40-летнего перерыва проведет гастроли на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ).
Обновлено вчера в 05:53
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Спорт

Загитова, Медведева и Туктамышева вошли в список кандидатов в сборную

Обновлено в 10:37
Общество

Оренбургские школьники получили первые результаты ЕГЭ

Обновлено вчера в 07:31
Происшествия

Шестой дом загорелся на острове Кего в Архангельске

Шестой деревянный дом загорелся на острове Кего в Архангельске во вторник.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес

У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство

Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Политика

Гусев предложил провести акцию в защиту Голунова 16 июня

Председатель Союза журналистов Москвы, председатель комиссии по правам журналистов Совета при президенте по развитию гражданского общества Павел Гусев обратился в мэрию с предложением провести акцию в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова 16 июня.
Обновлено в 08:59
Политика

Зеленский уволил 15 губернаторов

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.
Обновлено в 06:25
Общество

В Россельхознадзоре оценили предложение не уничтожать продукты

Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировала инициативу Роспотребнадзора не уничтожать пригодные к употреблению санкционные продукты питания.
Обновлено в 08:57
Происшествия

В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату

Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
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Происшествия

Матвиенко раскритиковала полицейских за задержание Голунова

Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес

Меган Маркл получила от принца Гарри кольцо в подарок

Поклонники заметили, что Меган Маркл появилась на публике с тремя кольцами.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия

Хабаровских браконьеров поймали с помощью плюшевого медведя

В Хабаровском крае охранникам заповедника удалось поймать браконьеров с помощью фиолетового плюшевого медведя, сообщила дирекция «Заповедного Приамурья».
Обновлено в 07:18
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Политика

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Авто

Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборку

Обновлено в 05:27
Общество

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на сбои в его работе, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 08:10
Авто

Ввоз праворульных микроавтобусов в Россию запретят с 1 июля

С 1 июля 2019 года вступят в силу требования техрегламента Таможенного союза, запрещающие ввоз в Россию праворульных микроавтобусов, сообщают "Вести-Приморье".
Обновлено в 04:01
Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

Обновлено в 04:53
Космос

Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей

Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.
Обновлено вчера в 02:44
Общество

Канада объяснила жителям Киселевска, как получить статус беженцев

Канадские власти ответили, что претендовать на статус беженцев киселевцы смогут только после того, как покинут Россию, сообщает "МБХ Медиа".
Обновлено в 06:38
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Электричка сошла с рельсов в Подмосковье

Обновлено в 09:46
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