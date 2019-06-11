Экономика

Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% банка «Восточный»Вести.Финанс 05:34

Арбитражный суд Амурской области во вторник удовлетворил заявление компании "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна к банку "Восточный" о немедленном исполнении колл-опциона.
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Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% банка «Восточный»

Вести.Финанс05:34

Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка «Восточный»

Rambler News Service05:29

Суд обязал Baring Vostok продать акции банка «Восточный» Артему Аветисяну

DP.RU05:28

Суд обязал мажоритария «Восточного» передать компании Аветисяна 9,99% акций банка

Интерфакс05:13

Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% банка «Восточный» компании Аветисяна

ПРАЙМ05:04

Суд обязал структуру Baring Vostok немедленно исполнить опцион на акции банка «Восточный»

ТАСС05:25

Главные анонсы 11 июня

Коммерсантъвчера в 17:00
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Происшествия

В Подмосковье в ДТП погиб мотоблогер Болт

Обновлено в 02:30
Общество

Бари Алибасов пришел в сознание

Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.
Обновлено в 05:21
Спорт

Заварзина раскритиковала министра спорта РФ из-за ситуации с мужем

Жена двукратного олимпийского чемпиона Вика Уайлда Алена Заварзина раскритиковала министра спорта РФ Павла Колобкова из-за ситуации с мужем.
Обновлено в 04:52
Здоровье

Названы 3 неожиданные причины развития диабета

Эксперты из Американского общество питания назвали 3 неожиданные причины развития диабета второго типа.
Обновлено в 03:00
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Общество

Пятеро калининградских выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ

Географию сдавали 75 человек, пятеро из них получили более 80 баллов, а выпускник школы №11 – 96 баллов.
Обновлено в 03:21
Футбол

Де Росси продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе»

Напомним, что де Росси защищал цвета "Ромы" с 2002 по 2019 год.
Обновлено в 06:01
Музыка

Лазарев отреагировал на сообщения о своей ссоре с Лободой

В СМИ сообщалось, что Лазарев за кулисами "нецензурно обругал Лободу", получившую премию в номинации "Лучшая певица года".
Обновлено в 05:01
Общество

В Риме туристам запретили гулять с голым торсом

Обновлено вчера в 18:40
Происшествия

«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии

Обновлено вчера в 09:59
Происшествия

Бывший глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

23 мая ФСБ задержала в Волгоградской области организатора покушения на губернатора.
Обновлено вчера в 11:44
Авто

Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель

Новую приборную панель Supervision KIA XCeed получит в качестве опции.
Обновлено в 03:52
Политика

WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ

Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.
Обновлено вчера в 20:00
Культура

Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца

Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес

У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство

Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Филарет назвал автокефалию сменой одной зависимости на другую

По словам Филарета, если бы в УПЦ КП знали содержание томоса, то никто бы не голосовал за него, поскольку документ закрепляет переход из одной зависимости в другую.
Обновлено в 05:49
Политика

Песков отрицает установку закрыть дело Голунова до прямой линии Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что установки на закрытие дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова до проведения прямой линии с Владимиром Путиным 20 июня «нет и быть не может».
Обновлено в 05:56
Транспорт

Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим

Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 04:35
Общество

Немецкий журнал опубликовал список десяти самых красивых русских имен

Обновлено вчера в 22:31
Политика

Путин провел телефонные переговоры с президентом Киргизии

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
Обновлено в 04:56
Экономика

Потребительская уверенность россиян за год снизилась вдвое

Потребительская уверенность россиян в I квартале 2019 года уменьшилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, до -16 пунктов.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату

Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
Обновлено в 04:25
Происшествия

В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились четыре новых фигуранта

Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 02:27
Экономика

Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных через банкомат, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.
Обновлено в 04:46
Общество

Опубликована Концепция нового КоАП РФ

Поскольку реформу КоАП РФ решено проводить синхронно с реформой контрольно-надзорной деятельности, новый кодекс планируется ввести в действие с 1 января 2021 года.
Обновлено вчера в 10:04
Шоу-бизнес

Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка

Два года назад ходили слухи, что молодая жена ушла от Урганта-старшего.
Обновлено в 03:59
Происшествия

С блогера Мэддисона сняли судимость

Статья 282 была декриминализирована, в связи с чем Мэддисон подал ходатайство о снятии судимости.
Обновлено в 06:04
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в разгроме редакции «Сноба»

Московская полиция задержала мужчину, проникшего в офис организации на Берсеневской набережной и похитившего оттуда ноутбук, сообщил во вторник начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Юрий Титов.
Обновлено в 06:06
Футбол

Сол Кэмпбелл: гуляя по улицам, я чувствовал страдания народа России и его силу

Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл поделился впечатлениями от пребывания в России во время чемпионата мира — 2018.
Обновлено в 04:51
Общество

Назван средний возраст вступления россиян в брак

Большинство россиян вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет, говорится в сообщении на сайте Росстата.
Обновлено в 03:53
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