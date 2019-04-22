Футбол
Суд разрешил врачу «Зенита» посетить КокоринаLife.ru 07:52
Пресненский районный суд дал разрешение врачу футбольного клуба "Зенит" посетить Александра Кокорина.
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Политика
Зеленский обратился к постсоветскому пространству
Обновлено вчера в 14:03
Единоборства
Александр Емельяненко пропустит бой из-за падения с велосипеда
Боец ММА Александр Емельяненко получил повреждения во время тренировочного процесса, катаясь на велосипеде.
Обновлено в 03:37
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 10:57
Общество
«Кандальное» кольцо декабриста Оболенского продали на аукционе
Кольцо, выкованное из кандалов братьями Бестужевыми для декабриста Евгения Оболенского, продано на аукционе за 6 миллионов рублей, сообщила пресс-служба аукционного дома "12 стульев".
Обновлено в 08:32
Экономика
ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:53
Кино
Тизер 3 серии заключительного сезона «Игры престолов» появился в Сети
Представители телеканала HBO опубликовали на YouTube тизер 3 серии финального сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:09
Игры
Видео со всеми фаталити из Mortal Kombat 11 появилось в Сети
На игровом портале IGN появилось видео со всеми фаталити из новой части компьютерной игры Mortal Kombat 11.
Обновлено в 09:54
Наука
Ученые из России узнали, как просто вычислить свой биологический возраст
Изначально ученые вычисляли биологический возраст человека, анализируя концентрацию определенных белковых молекул в крови, а также структуру обертки ДНК и многие другие аспекты работы организма.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес
Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери
Одним из первых на церемонию прибыл сын Ирины Цывиной Евгений Благонравов.
Обновлено в 06:26
Экономика
В России увеличили компенсации жертвам финансовых пирамид
В России увеличили компенсации жертвам финансовых пирамид.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Новый взрыв произошел на Шри-Ланке
Обновлено в 06:49
Политика
Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности
Пётр Порошенко, потерпевший поражение в битве за президентское кресло, уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 15:52
Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Гузеева показала ночное фото дочки
Лариса Гузеева удивила публику неожиданным поступком. Известная актриса и телеведущая опубликовала фото красавицы-дочки.
Обновлено в 08:45
Гаджеты
LG показала в Корее новое поколение смартфона LG X4
Корейская корпорация LG Electronics презентовала своим соотечественникам смартфон X4, который в версии 2019 года приобрел несколько дополнений от выпущенного чуть ранее LG K12+, а также улучшенную акустическую систему Hi-Fi Quad DAC.
Обновлено в 11:10
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:03
Политика
Совфед одобрил закон о повышении пенсии ветеранам ВОВ
Совет Федерации сегодня на заседании одобрил закон о повышении пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тысячи рублей.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Юрий Николаев впервые после госпитализации вышел в свет
Обновлено в 10:42
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
Обновлено в 03:19
Политика
Галкин поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины
Российский телеведущий Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине и выразил надежду на нормализацию отношений между Киевом и Москвой.
Обновлено в 06:29
Политика
Мизулина назвала запрет признаком свободы
Сенатор отметила, что право предусматривает "целую гамму действий" со стороны человека: необходимо заполнять какие-то бумаги и идти в суд, чтобы получить результат.
Обновлено в 09:03
ЖКХ
Опубликован график отключения горячей воды в Москве
По данным основного поставщика горячего водоснабжения Москвы, отключение горячей воды начнется с 13 мая, отключать будут на 10 рабочих дней.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Столкновения в грузинском Панкисском ущелье попали на видео
Как сообщало ИА REGNUM, конфликт в Панкисском ущелье возник из-за строительства малой гидроэлектростанции «Хадори 3». В беспорядках пострадали 17 местных жителей и 38 сотрудников полиции.
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия
Пьяный начальник ГИБДД Чебаркуля устроил ДТП
Обновлено в 04:05
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58