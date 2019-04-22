Футбол

Суд разрешил врачу «Зенита» посетить КокоринаLife.ru 07:52

Пресненский районный суд дал разрешение врачу футбольного клуба "Зенит" посетить Александра Кокорина.
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Дата визита врача «Зенита» к Кокорину еще не определена

Спорт-Экспресс10:47

«Зенит»: процедура посещения Кокорина нашим врачом пока не определена

Чемпионат10:44

Адвокат Кокорина: «Суд разрешил врачу „Зенита“ посетить Александра в СИЗО»

Матч ТВ06:14

«Зенит» подтвердил, что клубный врач получил разрешение на осмотр Кокорина в СИЗО

Sport24.ru10:32

Адвокат: 24 апреля врач «Зенита» сможет посетить Кокорина

Советский спорт06:01

Адвокат сообщила, что суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО

РИА Новости05:34

Суд разрешил врачу ФК «Зенит» посетить Кокорина в СИЗО

ТАСС05:21
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Политика

Зеленский обратился к постсоветскому пространству

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Боец ММА Александр Емельяненко получил повреждения во время тренировочного процесса, катаясь на велосипеде.
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Политика

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви.
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Общество

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Ученые из России узнали, как просто вычислить свой биологический возраст

Изначально ученые вычисляли биологический возраст человека, анализируя концентрацию определенных белковых молекул в крови, а также структуру обертки ДНК и многие другие аспекты работы организма.
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Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна

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Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери

Одним из первых на церемонию прибыл сын Ирины Цывиной Евгений Благонравов.
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СК рассказал о ходе расследования убийства следователя Шишкиной

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Экономика

В России увеличили компенсации жертвам финансовых пирамид

В России увеличили компенсации жертвам финансовых пирамид.
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Новый взрыв произошел на Шри-Ланке

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Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности

Пётр Порошенко, потерпевший поражение в битве за президентское кресло, уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 15:52
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Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul

Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
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Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

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Корейская корпорация LG Electronics презентовала своим соотечественникам смартфон X4, который в версии 2019 года приобрел несколько дополнений от выпущенного чуть ранее LG K12+, а также улучшенную акустическую систему Hi-Fi Quad DAC.
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Юрий Николаев впервые после госпитализации вышел в свет

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По данным основного поставщика горячего водоснабжения Москвы, отключение горячей воды начнется с 13 мая, отключать будут на 10 рабочих дней.
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Столкновения в грузинском Панкисском ущелье попали на видео

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт в Панкисском ущелье возник из-за строительства малой гидроэлектростанции «Хадори 3». В беспорядках пострадали 17 местных жителей и 38 сотрудников полиции.
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В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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