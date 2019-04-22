Футбол

Суд разрешил врачу «Зенита» посетить КокоринаLife.ru 07:52

Пресненский районный суд дал разрешение врачу футбольного клуба "Зенит" посетить Александра Кокорина.
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Суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО

Чемпионат06:20

Адвокат Кокорина сообщил, что к игроку в СИЗО допустят врача из «Зенита»

Sport24.ru06:15

Суд допустил врача «Зенита» к Кокорину

Спорт-Экспресс06:08

Адвокат Кокорина: «Суд разрешил врачу „Зенита“ посетить Александра в СИЗО»

Матч ТВ06:14

Адвокат: 24 апреля врач «Зенита» сможет посетить Кокорина

Советский спорт06:01

Адвокат сообщила, что суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО

РИА Новости05:34

Суд разрешил врачу ФК «Зенит» посетить Кокорина в СИЗО

ТАСС05:21
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Политика

WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефти

Греция, Италия и Тайвань снизили импорт иранской нефти из Ирана до нуля еще в ноябре 2018-го.
Обновлено в 02:54
Транспорт

Собянин открыл ТПУ у метро «Саларьево»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в понедельник транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Саларьево" у одноименной станции метро, в составе которого построен международный автовокзал.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 150 человек

Обновлено вчера в 04:10
Шоу-бизнес

Ирина Шейк впервые показала свою красавицу-сестру

Российская модель Ирина Шейк опубликовала в своем аккаунте в Instagram несколько фотографий своей старшей сестры, среди которых селфи в автомобиле, где модель запечатлена без макияжа.
Обновлено в 08:45
Общество

В России выявили убыль населения в 60 регионах

По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Пьяные девушки залезли на коней Клодта на Аничковом мосту

Обновлено вчера в 22:40
Политика

Мизулина назвала запрет признаком свободы

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина на форуме безопасного интернета рассказала об обратной стороне изобилия прав.
Обновлено в 09:03
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком

Обновлено в 09:13
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Происшествия

В Москве обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу

В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина.
Обновлено в 06:15
Общество

«Кандальное» кольцо декабриста Оболенского продали на аукционе

Кольцо, выкованное из кандалов братьями Бестужевыми для декабриста Евгения Оболенского, продано на аукционе за 6 миллионов рублей, сообщила пресс-служба аукционного дома "12 стульев".
Обновлено в 08:32
Политика

В «Ростехе» хотят сделать популярным владение оружием

В государственной корпорации «Ростех» считают, что владение оружием в России необходимо популяризировать.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Из-за гибели семьи на пожаре в Казани возбудили уголовное дело

Тела престарелой женщины, супружеской пары и троих детей обнаружили на пожаре Из-за гибели семьи на ночном пожаре в Казани возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 07:57
Авто

Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul

Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Общество

Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды в Польше

Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды Искариота в рамках пасхального ритуала, традиция которого была возобновлена в этом году в польском районе Прухник на юго-востоке страны, говорится в распространенном в понедельник сообщении конгресса.
Обновлено в 04:04
Политика

Басков поздравил Зеленского и попросился на Украину

Обновлено в 02:21
Здоровье

Медики рассказали об опасности для здоровья избытка витаминов

Избыток в организме витаминов может представлять не меньшую опасность для здоровья, чем их нехватка, повышая риск развития различных болезней.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Ространснадзор нашел у S7 нарушения после крушения в Германии

Ространснадзор нашел семь нарушений в работе авиакомпании «Глобус» (дочерняя структура группы компаний S7 Group) во время внеплановой проверки.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае

Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Общество

Навальный получил 62 миллиона на разоблачающих роликах ФБК

Обновлено в 08:10
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
Обновлено в 03:19
Общество

Летнее тепло придет в Москву в середине недели

Mossovetinfo.ru – Летнее тепло ожидается в Москве в середине недели, сообщает центр погоды «Фобос».
Обновлено в 05:51
Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

Самовоспламенение автомобиля Tesla в Шанхае сняли камеры видеонаблюдения.
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес

Муж Лолиты Милявской поставил ей ультиматум об уходе со сцены

Муж российской певицы Лолиты Милявской спортсмен Дмитрий Иванов потребовал от исполнительницы на время прекратить концертную деятельность.
Обновлено в 05:22
Общество

В Туле открылся музей археологии «Загадки Тульского кремля»

Первыми посетителями музея археологии Тульского кремля стали участники форума "Кремли России", который открылся в Туле.
Обновлено в 08:21
Авто

Компания R-Reforged возродит лимитированный Aston Martin V12 Zagato

Фирма R-Reforged, основанная партнером Aston Martin по проекту Valkyrie автоспортивной AF Racing AG, выпустит ограниченную серию V12 Vantage, посвященную 100-летнему юбилею ателье Zagato.
Обновлено в 05:48
ЖКХ

МОЭК назвала сроки отключения горячей воды в Москве

Дату начала и срок отключения горячей воды в каждом конкретном доме столицы можно узнать с помощью специального сервиса на сайте МОЭК.
Обновлено в 09:17
Транспорт

Дорожные знаки в России станут меньше

Уточняется, что идею устанавливать уменьшенные дорожные знаки высказали московские власти в 2015 году.
Обновлено в 03:31
Здоровье

Игорь Артамонов нагрянул в областную клиническую больницу с проверкой

В понедельник, 22 апреля, врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов проинспектировал работу поликлиники в областной клинической больнице.
Обновлено в 07:34
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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