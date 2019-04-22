Футбол
Суд разрешил врачу «Зенита» осмотреть КокоринаNews.ru 06:37
Суд разрешил врачу футбольного клуба «Зенит» осмотреть Александра Кокорина, который испытывает проблемы с коленом.
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Наука
Обнаружена крупнейшая мастерская статуэток майя
Обновлено вчера в 09:22
Гаджеты
Компания Huawei представила «первый в мире» модуль 5G для автомобилей
На автосалоне в Шанхае, который открылся на прошлой неделе и продлится до четверга, компания Huawei представила, по ее словам «первый в мире» модуль 5G для автомобилей.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
В США обсуждают странности отправки МиГ-21 ВВС Индии в «неравный бой»
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Нижегородской области горят 17 дачных домов в садовых товариществах
Дачные дома в двух садовых товариществах горят в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Свидетель драки компании Кокорина и Мамаева испугалась за свою жизнь
Посетитель призналась, что «испугалась за свою жизнь». Причём встревожены были и другие посетители кафе.
Обновлено в 07:17
Общество
Названы самые лучшие яйца и творог
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел большое исследование продуктов к Пасхе: яиц, творога и муки.
Обновлено в 01:36
Авто
Названы рублевые цены на новый Kia Soul
Компания Kia назвала российские цены на новый Soul.
Обновлено в 07:42
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Здоровье
Севастопольские медучреждения перешли на электронный документооборот
Медицинские учреждения Севастополя перешли на электронный документооборот.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Москве пропала картина Левитана
Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае
Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Происшествия
СМИ узнали об установлении личности одного из смертников на Шри-Ланке
Полиция Шри-Ланки установила личность одного из смертников, устроивших взрывы, пишет местное издание Daily Mirror.
Обновлено в 07:52
Политика
ЦИК Украины обработал три четверти протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах после обработки 75,99% протоколов.
Обновлено вчера в 22:55
Авто
В России упали продажи люксовых автомобилей
По данным «Автостат», продажи новых автомобилей сегмента Luxury снизились на 19% в первом квартале 2019 года и составил 269 единиц.
Обновлено вчера в 23:47
Шоу-бизнес
Наталья Рагозина и Сергей Жорин развелись
Спортсменка Наталья Рагозина развелась с юристом Сергеем Жориным.
Обновлено в 05:02
Экономика
Медведев поручил Мутко взять под контроль достройку долевых объектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Виталию Мутко взять под контроль достройку объектов долевого строительства, которые не попали под условия постановления и будут дальше строиться с эскроу-счетами.
Обновлено в 07:33
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Авто
Fiat превратил хэтч Argo в «кроссовер»
В Бразилии рассекречена «внедорожная» версия хэтчбека Fiat Argo, которая вскоре должна выйти на местный рынок.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика
На 7,1% выросло промпроизводство в Пензенской области – Белозерцев
По словам Белозерцева, по промышленности регион сработал на 107,1%. Это неплохой результат.
Обновлено в 07:58
Здоровье
Главный диетолог Москвы рассказала об угрозе продуктов с упаковкой
Главный диетолог Москвы подчеркнула, что острая скорлупа или твердая кожура могут повредить слизистую оболочку и поранить внутренние органы.
Обновлено в 07:05
Энергетика
Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти
На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 07:24
Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Политика
В штабе Зеленского не приняли поздравления Януковича
Экс-президент Украины ранее поздравил Зеленского в соцсетях и призвал его не подвести доверившихся ему украинцев Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что команда Зеленского не принимает поздравлений от бывшего украинского лидера Виктора Януковича.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
Названа дата прощания и похорон актрисы Ирины Цывиной
Прощание с актрисой пройдет в Доме кино 22 апреля в 11 часов утра.
Обновлено вчера в 09:13
Политика
В Китае надеются, что Россия поддержит Ким Чен Ына
Провинция Цзянсу с населением более 82 миллионов человек занимает второе место в КНР по объёму валового регионального продукта, который составил в 2018 году 1 триллион 300 миллиардов долларов США (около 85 процентов российского ВВП).
Обновлено вчера в 08:35
Спорт
Елена Ильиных завершила карьеру
Обновлено в 07:10
Политика
Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях
Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43