Футбол

Суд разрешил врачу «Зенита» осмотреть КокоринаNews.ru 06:37

Суд разрешил врачу футбольного клуба «Зенит» осмотреть Александра Кокорина, который испытывает проблемы с коленом.
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Суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО

Чемпионат06:20

Адвокат сообщила, что суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО

РИА Новости05:34

Суд допустил врача «Зенита» к Кокорину

Спорт-Экспресс06:08

Адвокат: 24 апреля врач «Зенита» сможет посетить Кокорина

Советский спорт06:01

Адвокат Кокорина сообщил, что к игроку в СИЗО допустят врача из «Зенита»

Sport24.ru06:15

Суд разрешил врачу ФК «Зенит» посетить Кокорина в СИЗО

ТАСС05:21

Адвокат Кокорина: «Суд разрешил врачу „Зенита“ посетить Александра в СИЗО»

Матч ТВ06:14
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Наука

Обнаружена крупнейшая мастерская статуэток майя

Обновлено вчера в 09:22
Гаджеты

Компания Huawei представила «первый в мире» модуль 5G для автомобилей

На автосалоне в Шанхае, который открылся на прошлой неделе и продлится до четверга, компания Huawei представила, по ее словам «первый в мире» модуль 5G для автомобилей.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие

В США обсуждают странности отправки МиГ-21 ВВС Индии в «неравный бой»

Обновлено в 05:15
Происшествия

В Нижегородской области горят 17 дачных домов в садовых товариществах

Дачные дома в двух садовых товариществах горят в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Свидетель драки компании Кокорина и Мамаева испугалась за свою жизнь

Посетитель призналась, что «испугалась за свою жизнь». Причём встревожены были и другие посетители кафе.
Обновлено в 07:17
Общество

Названы самые лучшие яйца и творог

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел большое исследование продуктов к Пасхе: яиц, творога и муки.
Обновлено в 01:36
Авто

Названы рублевые цены на новый Kia Soul

Компания Kia назвала российские цены на новый Soul.
Обновлено в 07:42
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Здоровье

Севастопольские медучреждения перешли на электронный документооборот

Медицинские учреждения Севастополя перешли на электронный документооборот.
Обновлено в 04:59
Происшествия

В Москве пропала картина Левитана

Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае

Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Происшествия

СМИ узнали об установлении личности одного из смертников на Шри-Ланке

Полиция Шри-Ланки установила личность одного из смертников, устроивших взрывы, пишет местное издание Daily Mirror.
Обновлено в 07:52
Политика

ЦИК Украины обработал три четверти протоколов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах после обработки 75,99% протоколов.
Обновлено вчера в 22:55
Авто

В России упали продажи люксовых автомобилей

По данным «Автостат», продажи новых автомобилей сегмента Luxury снизились на 19% в первом квартале 2019 года и составил 269 единиц.
Обновлено вчера в 23:47
Шоу-бизнес

Наталья Рагозина и Сергей Жорин развелись

Спортсменка Наталья Рагозина развелась с юристом Сергеем Жориным.
Обновлено в 05:02
Экономика

Медведев поручил Мутко взять под контроль достройку долевых объектов

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Виталию Мутко взять под контроль достройку объектов долевого строительства, которые не попали под условия постановления и будут дальше строиться с эскроу-счетами.
Обновлено в 07:33
Общество

Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России

Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Авто

Fiat превратил хэтч Argo в «кроссовер»

В Бразилии рассекречена «внедорожная» версия хэтчбека Fiat Argo, которая вскоре должна выйти на местный рынок.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика

На 7,1% выросло промпроизводство в Пензенской области – Белозерцев

По словам Белозерцева, по промышленности регион сработал на 107,1%. Это неплохой результат.
Обновлено в 07:58
Здоровье

Главный диетолог Москвы рассказала об угрозе продуктов с упаковкой

Главный диетолог Москвы подчеркнула, что острая скорлупа или твердая кожура могут повредить слизистую оболочку и поранить внутренние органы.
Обновлено в 07:05
Энергетика

Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 07:24
Общество

Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Политика

В штабе Зеленского не приняли поздравления Януковича

Экс-президент Украины ранее поздравил Зеленского в соцсетях и призвал его не подвести доверившихся ему украинцев Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что команда Зеленского не принимает поздравлений от бывшего украинского лидера Виктора Януковича.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес

Названа дата прощания и похорон актрисы Ирины Цывиной

Прощание с актрисой пройдет в Доме кино 22 апреля в 11 часов утра.
Обновлено вчера в 09:13
Политика

В Китае надеются, что Россия поддержит Ким Чен Ына

Провинция Цзянсу с населением более 82 миллионов человек занимает второе место в КНР по объёму валового регионального продукта, который составил в 2018 году 1 триллион 300 миллиардов долларов США (около 85 процентов российского ВВП).
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия

Грузия несёт потери от столкновений с чеченцами в Панкисском ущелье

Обновлено в 07:38
Спорт

Елена Ильиных завершила карьеру

Обновлено в 07:10
Политика

Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях

Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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