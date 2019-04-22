Суд разрешил врачу «Зенита» навестить Кокорина в СИЗОPravda.Ru 22 апреля в 06:44

Суд удовлетворил ходатайство защиты футболиста Александра Кокорина с просьбой допустить в СИЗО врача "Зенита". Об этом сообщил адвокат спортсмена Андрей Ромашов. По словам Ромашова, сотрудник медицинского штаба питерского клуба будет допущен в СИЗО в среду.

Хоккей Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).

Экономика Boeing оценил убытки от запретов на полеты самолетов 737 Max в $1 млрд За последние семь месяцев разбились два лайнера Boeing 737 Max: первый – в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в начале марта.

Здоровье ВОЗ предупредила об опасности гаджетов для детей до пяти лет В ВОЗ рассказали, что дети младше года должны двигаться ползком не менее 30 минут в день и в принципе не использовать гаджеты.

Политика Путин упростил получение гражданства России для жителей ДНР и ЛНР Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов для жителей отдельных районов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Политика Порошенко в США назвали жертвой антироссийской политики Антироссийская политика, проводимая в течение первого срока действующим главой Украины Петром Порошенко, стала причиной его провала на выборах президента страны.

Экономика Россияне избавляются от дач из-за нового налога Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.

Общество Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.

Авто «Тульский» Haval F7 появится на рынке в июне Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель появилось в открытой базе Росстандарта.

Экономика Аналитики рассказали, что в микрозаймы чаще всего обращается молодежь Эксперты сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" рассказали, какие возрастные категории россиян чаще всего обращаются в микрозаймы, передает РИА Новости.

Гаджеты Раскрыты основные характеристики бюджетного флагмана от Redmi Согласно обнародованной информации, известный в сети бюджетный флагман от Redmi, прозванный как Redmi 855, имеет 6,39-дюймовый экран.

Политика Путин прибыл в Читу на совещание по пожарам в Забайкалье Президент России Владимир Путин прибыл в Читу, где проведет совещание в связи с ситуацией с природными пожарами в регионе.

Шоу-бизнес Собчак наведалась к Бузовой в ресторан и довела ее до слез Телеведущая Ксения Собчак в новом выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» провела проверку в ресторане певицы Ольги Бузовой BuzFood.

Политика Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Здоровье Эксперты объяснили, почему россияне полнеют Эксперты объяснили, почему число страдающих от ожирения россиян выросло в два раза за последние восемь лет.

Политика Названа главная угроза человечеству Бывший директор Службы внешней разведки (СВР) России Вячеслав Трубников заявил, что главная угроза человечеству связана с экологией.

Наука Онколог: Самый частый вид рака долгое время протекает бессимптомно Главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев рассказал «Вечерней Москве» о главных признаках рака легких и диагностике этого заболевания.

Культура Крестовый поход на бис: «Ринальдо» Генделя вернулся в Москву На сцене Концертного зала имени Чайковского (КЗЧ) прозвучала опера Георга Фридриха Генделя «Ринальдо», соединяющая средневековые исторические мотивы с волшебством и лирикой.

Происшествия Сгоревший в Чёрном море танкер отбуксировали из российских вод Два судна со сжиженным газом — Candy и Maestro — загорелись 21 января в нейтральных водах Чёрного моря.

Происшествия Суд отказался выпустить подозреваемого в налете на посольство КНДР Суд американского Лос-Анджелеса отказался выпустить под залог бывшего военнослужащего Корпуса морской пехоты США, подозреваемого в нападении на посольство КДНР в столице Испании Мадриде, сообщает агентство Yonhap.

Политика США назвали провокацией указ РФ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Политика Пушков ответил Киеву на критику выдачи российских паспортов в Донбассе Украинские власти проявили "редкое лицемерие", отреагировав на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.

Политика Путин порекомендовал китайским туристам посетить Крым В интервью китайскому изданию "Жэньминь Жибао" накануне поездки Путин отметил, что за последние пять лет количество туристов, приезжающих из Китая в РФ, выросло почти вдвое – на 93%.

Происшествия Президент подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности для скрывшихся с места ДТП водителей.

Происшествия По делу Арашуковых арестовали генерала СК Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.

Политика В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине» Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.

Происшествия В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".