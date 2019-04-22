Футбол
Суд разрешил врачу «Зенита» навестить Кокорина в СИЗОPravda.Ru 06:44
Суд удовлетворил ходатайство защиты футболиста Александра Кокорина с просьбой допустить в СИЗО врача "Зенита". Об этом сообщил адвокат спортсмена Андрей Ромашов. По словам Ромашова, сотрудник медицинского штаба питерского клуба будет допущен в СИЗО в среду.
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