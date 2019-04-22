Футбол

Суд разрешил врачу «Зенита» навестить Кокорина в СИЗОPravda.Ru 06:44

Суд удовлетворил ходатайство защиты футболиста Александра Кокорина с просьбой допустить в СИЗО врача "Зенита". Об этом сообщил адвокат спортсмена Андрей Ромашов. По словам Ромашова, сотрудник медицинского штаба питерского клуба будет допущен в СИЗО в среду.
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Врач «Зенита» готов отправиться к Кокорину, но дата визита пока не определена

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Адвокат сообщила, что суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО

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Суд разрешил врачу ФК «Зенит» посетить Кокорина в СИЗО

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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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