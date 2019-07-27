Политика
Суд разрешил Трампу взять $2,5 млрд у Пентагона на строительство стеныРБК вчера в 21:01
Верховный суд США разрешил Дональду Трампу взять $2,5 млрд из бюджета Пентагона на строительство нескольких секций стены на границе с Мексикой, пишет CNBC. За такое решение проголосовали пять судей, против — четыре.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 06:11, Вашингтон
Политика
«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной
«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
Обновлено вчера в 04:23
Культура
Народного артиста РФ Торопова похоронят на Троекуровском кладбище
Обновлено вчера в 10:12
Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала, что Анастасия Решетова подарит Тимати сына
Как сообщает Telegram-канал "Только никому", ссылаясь на слова экс-возлюбленной артиста, модель Анастасия Решетова вскоре подарит рэперу сына.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Башкирии врач применил оружие против буйного посетителя
Явившийся в морг нетрезвый гражданин 50 лет устроил скандал с требованием отдать ему труп жены, которая недавно скончалась.
Обновлено в 03:37
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 09:55
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 05:14
Экономика
«Яндекс» пострадал из-за иностранных владельцев
Ранее 26 июля в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий ограничение иностранного участия в значимых российских интернет-компаниях 20 процентами уставного капитала.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Американка забралась на Килиманджаро в 89 лет и установила рекорд
Жительница США Энн Лоримор установила мировой рекорд, поднявшись на высочайший вулкан Африки Килиманджаро в 89 лет.
Обновлено вчера в 22:19
Политика
В Крыму поддержали восстановление транспортного сообщения с Украиной
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал петиции на сайте украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости восстановления железнодорожного и авиасообщения между Украиной и Россией.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Общество
Рособрнадзор установил проходные баллы по ЕГЭ на 2020 год
Как ранее сообщали «Кубанские новости», руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что существенных изменений в процедуре единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году не будет.
Обновлено вчера в 05:47
Общество
Порядка 800 дворов благоустроили по программе «Мой район»
Около 800 дворов столичные специалисты уже благоустроили в рамках программы «Мой район».
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым
Обновлено в 05:30
Политика
Задержан экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
Подлодку – штатный носитель «Посейдонов» спустят на воду до конца года
Обновлено в 04:20
Политика
Уровень доверия россиян президенту Путину существенно вырос
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил рейтинги доверия российским политикам — показатель одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина вырос до 65,2%.
Обновлено вчера в 09:14
Общество
Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен
В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций.
Обновлено в 01:30
Общество
В Приамурье из-за паводка эвакуировали почти 1 тыс. человек
Около 980 человек эвакуированы в Амурской области, где объявлен режим ЧС из-за паводка, сообщила в субботу журналистам пресс-служба регионального главного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:38
Общество
В Беларуси вступил в силу антитабачный декрет
В Беларуси вступил в силу декрет об ограничении доступности табачных изделий и электронных сигарет, сообщает информагентство БЕЛТА.
Обновлено в 04:49
Общество
Ученые выяснили, почему многие люди пьют до потери сознания
Обновлено в 01:45
Общество
Дмитрию Тарасову арестовали счета и закрыли выезд за границу
Обновлено вчера в 01:30
Общество
Лингвист назвала самые «позорные» речевые ошибки
Профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова в комментарии "Российской газете" назвала самые "позорные" речевые ошибки.
Обновлено в 04:30
Политика
Волкер сообщил о подготовке визита Зеленского в США
Как сообщалось, 25 июля американский лидер Дональд Трамп и украинский президент Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого договорились предметно обсудить практические вопросы двустороннего взаимодействия во время визита главы Украины в Соединённые Штаты.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
WSJ: Северная Корея произвела 12 единиц ядерного оружия
По оценкам аналитиков, КНДР произвела 12 единиц ядерного оружия с первой встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая была посвящена демилитаризации.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Празднование Дня ВМФ в Астрахани начнётся в 9 утра
Празднование Дня Военно-Морского Флота в Астрахани начнётся в 9:00. На набережной Волги гостей мероприятия ждёт торжественное построение.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В строящемся загородном доме хавбека «Арсенала» обнаружен труп
В строящемся загородном доме египетского полузащитника лондонской команды «Арсенал» Моххамеда эль-Ненни в Египте обнаруженный неопознанный труп, сообщает 27 апреля арабский портал 24.ае.
Обновлено в 04:14
Футбол
«Реал» и «Атлетико» забили 10 голов в товарищеском матче
Обновлено вчера в 23:42
Космос
В Японии частная ракета после запуска упала в море
Японская компания Interstellar Technologies провела неудачный запуск космической ракеты МОМО-4, которая после этого упала в море.
Обновлено в 03:51
Хоккей
Бучневич прокомментировал продление контракта с «Рейнджерс»
Российский хоккеист Павел Бучневич прокомментировал подписание нового контракта с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Обновлено в 05:23