Политика

Суд разрешил Трампу взять $2,5 млрд у Пентагона на строительство стеныРБК вчера в 21:01

Верховный суд США разрешил Дональду Трампу взять $2,5 млрд из бюджета Пентагона на строительство нескольких секций стены на границе с Мексикой, пишет CNBC. За такое решение проголосовали пять судей, против — четыре.
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Верховный суд США разрешил Дональду Трампу взять 2,5 миллиарда долларов у Пентагона на строительство стены

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Верховный суд разрешил Трампу потратить $2,5 млрд из фондов Пентагона на стену

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Газета.Ruвчера в 18:46

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РБКвчера в 21:01

Трамп назвал решение ВС по строительству стены на границе большой победой

РИА Новостивчера в 18:50
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 06:11, Вашингтон
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