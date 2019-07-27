Политика

Суд разрешил Трампу взять $2,5 млрд у Пентагона на строительство стеныРБК вчера в 21:01

Верховный суд США разрешил Дональду Трампу взять $2,5 млрд из бюджета Пентагона на строительство нескольких секций стены на границе с Мексикой, пишет CNBC. За такое решение проголосовали пять судей, против — четыре.
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Верховный суд США разрешил Дональду Трампу взять 2,5 миллиарда долларов у Пентагона на строительство стены

Эхо Москвы03:00

Верховный суд разрешил Трампу потратить $2,5 млрд из фондов Пентагона на стену

Известиявчера в 19:24

Суд разрешил Трампу взять $2,5 млрд у Пентагона на строительство стены

РБКвчера в 21:01

Верховный суд США разрешил использовать $2,5 млрд из средств Пентагона на возведение стены

ТАССвчера в 19:28

Трампу разрешили отобрать у Пентагона $2,5 млрд на стену с Мексикой

Газета.Ruвчера в 18:46

Трамп прокомментировал решение Верховного суда по стене на границе

RT на русскомвчера в 19:40

Трамп назвал решение ВС по строительству стены на границе большой победой

РИА Новостивчера в 18:50
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 03:12, Вашингтон
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В штабах московских оппозиционеров идут обыски

Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.
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Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
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Зеленского попросили вернуть авиасообщение с Россией

Жители Украины попросили президента страны Владимира Зеленского восстановить авиасообщение с Россией.
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Авто

Haval F7 с автографом Путина отправлен в Китай

Стоит напомнить, что президент вместе с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином не посетили открытие предприятия в Тульской области, однако лично осмотрели транспортные средства Haval F7 и H9.
Обновлено в 02:48
Экономика

«Газпром» продал почти 3% акций одному покупателю

Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего" Пакет акций "Газпрома" в 2,93% продан в рамках одной заявки, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления холдинга Фамиля Садыгова.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия

Участники ЧМ в Кванджу пострадали при обрушении крыши ночного клуба

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Политика

«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной

«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
Обновлено вчера в 04:23
Происшествия

В Астраханской области задержали бывшего главу правительства

Бывший председатель правительства Астраханской области Расул Султанов и министр финансов региона Виталий Шведов задержаны в рамках расследования уголовного дела.
Обновлено вчера в 03:48
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«Реал» и «Атлетико» забили 10 голов в товарищеском матче

Обновлено вчера в 23:42
Политика

Зеленский прилетел в Одессу экономклассом

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Общество

Украинки массово оголились после оскорбления чиновника

Обновлено вчера в 15:20
Транспорт

В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов

По информации на 07.51 мск субботы, во "Внуково - шесть рейсов задержано, в Домодедово - 22 рейса задержано, 13 отменено, в Шереметьево - 13 рейсов задержано".
Обновлено в 00:59
Происшествия

Ребенок утонул в реке на Урале во время экскурсии

Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Появилось видео нападения на кондуктора троллейбуса в Петербурге

В социальных сетях появилось видео нападения молодого человека на кондуктора троллейбуса в Петербурге.
Обновлено в 02:38
Общество

Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен

Обновлено в 01:30
Политика

Кличко сравнил Зеленского с Януковичем

Мэр Киева Виталий Кличко сравнил президента Украины Владимира Зеленского с бывшим главой страны Виктором Януковичем.
Обновлено вчера в 14:22
Политика

Американский генпрокурор потребовал от Винника $100 млн

Обновлено вчера в 22:21
Общество

Названы десять самых позорных грамматических ошибок

Названы десять самых неприятных речевых ошибок, за которые людям должно быть стыдно. Об этом 27 июля сообщает «Российская газета».
Обновлено в 00:45
Политика

Пушков дал оценку заявлению Трампа об отношениях с Россией

Сенатор Алексей Пушков дал оценку заявлению президента Дональда Трампа о том, что США и Россия должны ладить.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес

Врачи сообщили о тяжелом состоянии актрисы Инны Чуриковой

Обновлено вчера в 04:24
Политика

Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией

Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
Обновлено в 01:43
Общество

Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 09:55
Политика

Британский медиарегулятор оштрафовал телеканал RT на £200 тысяч

Британский регулятор СМИ Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на 200 тыс. фунтов стерлингов за нарушение правил вещания.
Обновлено вчера в 06:04
Футбол

Клуб Бекхэма подписал первых двух игроков

Новый клуб "Интер Майами" объявил о подписании первых игроков. Новичками стали вингер Матиас Пеллегрини и форвард Хулиан Карранса.
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Происшествия

«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины

Ранее сообщалось, что был арестован мужчина, убивший мать на глазах детей.
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Футбол

Месси может подписать бессрочный контракт с «Барселоной»

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ВОЗ призвала помочь курящим людям отказаться от их пагубной привычки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала государства оказывать поддержку и помощь курящим людям, желающим отказаться от табака.
Обновлено вчера в 14:06
Спорт

Российская пловчиха Ефимова стала шестикратной чемпионкой мира

Ефимова стала шестикратной чемпионкой мира и принесла России первое золото в плавательном турнире на текущем мировом первенстве.
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Теннис

Посольство США подготовило визу для Кузнецовой

Посольство США в России объявило о том, что для российской теннисистки Светланы Кузнецовой готова виза, которую она может забрать.
Обновлено вчера в 11:37
Общество

В Авиалесоохране назвали общую площадь лесных пожаров в России

Обновлено в 02:54
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