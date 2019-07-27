Политика
Суд разрешил Трампу взять $2,5 млрд у Пентагона на строительство стеныРБК вчера в 21:01
Верховный суд США разрешил Дональду Трампу взять $2,5 млрд из бюджета Пентагона на строительство нескольких секций стены на границе с Мексикой, пишет CNBC. За такое решение проголосовали пять судей, против — четыре.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 03:12, Вашингтон
Происшествия
В штабах московских оппозиционеров идут обыски
Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.
Обновлено вчера в 17:12
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Политика
Зеленского попросили вернуть авиасообщение с Россией
Жители Украины попросили президента страны Владимира Зеленского восстановить авиасообщение с Россией.
Обновлено в 02:42
Авто
Haval F7 с автографом Путина отправлен в Китай
Стоит напомнить, что президент вместе с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином не посетили открытие предприятия в Тульской области, однако лично осмотрели транспортные средства Haval F7 и H9.
Обновлено в 02:48
Экономика
«Газпром» продал почти 3% акций одному покупателю
Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего" Пакет акций "Газпрома" в 2,93% продан в рамках одной заявки, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления холдинга Фамиля Садыгова.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия
Участники ЧМ в Кванджу пострадали при обрушении крыши ночного клуба
Обновлено вчера в 21:53
Политика
«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной
«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
Обновлено вчера в 04:23
Происшествия
В Астраханской области задержали бывшего главу правительства
Бывший председатель правительства Астраханской области Расул Султанов и министр финансов региона Виталий Шведов задержаны в рамках расследования уголовного дела.
Обновлено вчера в 03:48
Футбол
«Реал» и «Атлетико» забили 10 голов в товарищеском матче
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Зеленский прилетел в Одессу экономклассом
Обновлено вчера в 13:09
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 15:20
Транспорт
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
По информации на 07.51 мск субботы, во "Внуково - шесть рейсов задержано, в Домодедово - 22 рейса задержано, 13 отменено, в Шереметьево - 13 рейсов задержано".
Обновлено в 00:59
Происшествия
Ребенок утонул в реке на Урале во время экскурсии
Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Появилось видео нападения на кондуктора троллейбуса в Петербурге
В социальных сетях появилось видео нападения молодого человека на кондуктора троллейбуса в Петербурге.
Обновлено в 02:38
Общество
Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен
Обновлено в 01:30
Политика
Кличко сравнил Зеленского с Януковичем
Мэр Киева Виталий Кличко сравнил президента Украины Владимира Зеленского с бывшим главой страны Виктором Януковичем.
Обновлено вчера в 14:22
Политика
Американский генпрокурор потребовал от Винника $100 млн
Обновлено вчера в 22:21
Общество
Названы десять самых позорных грамматических ошибок
Названы десять самых неприятных речевых ошибок, за которые людям должно быть стыдно. Об этом 27 июля сообщает «Российская газета».
Обновлено в 00:45
Политика
Пушков дал оценку заявлению Трампа об отношениях с Россией
Сенатор Алексей Пушков дал оценку заявлению президента Дональда Трампа о том, что США и Россия должны ладить.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Врачи сообщили о тяжелом состоянии актрисы Инны Чуриковой
Обновлено вчера в 04:24
Политика
Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией
Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
Обновлено в 01:43
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 09:55
Политика
Британский медиарегулятор оштрафовал телеканал RT на £200 тысяч
Британский регулятор СМИ Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на 200 тыс. фунтов стерлингов за нарушение правил вещания.
Обновлено вчера в 06:04
Футбол
Клуб Бекхэма подписал первых двух игроков
Новый клуб "Интер Майами" объявил о подписании первых игроков. Новичками стали вингер Матиас Пеллегрини и форвард Хулиан Карранса.
Обновлено в 00:40
Происшествия
«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
Ранее сообщалось, что был арестован мужчина, убивший мать на глазах детей.
Обновлено вчера в 16:16
Футбол
Месси может подписать бессрочный контракт с «Барселоной»
Обновлено в 00:15
Здоровье
ВОЗ призвала помочь курящим людям отказаться от их пагубной привычки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала государства оказывать поддержку и помощь курящим людям, желающим отказаться от табака.
Обновлено вчера в 14:06
Спорт
Российская пловчиха Ефимова стала шестикратной чемпионкой мира
Ефимова стала шестикратной чемпионкой мира и принесла России первое золото в плавательном турнире на текущем мировом первенстве.
Обновлено вчера в 08:02
Теннис
Посольство США подготовило визу для Кузнецовой
Посольство США в России объявило о том, что для российской теннисистки Светланы Кузнецовой готова виза, которую она может забрать.
Обновлено вчера в 11:37