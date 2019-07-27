Верховный суд США разрешил Дональду Трампу взять $2,5 млрд из бюджета Пентагона на строительство нескольких секций стены на границе с Мексикой, пишет CNBC. За такое решение проголосовали пять судей, против — четыре.

Суд разрешил Трампу взять $2,5 млрд у Пентагона на строительство стены

Происшествия В штабах московских оппозиционеров идут обыски Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.

Политика Зеленского попросили вернуть авиасообщение с Россией Жители Украины попросили президента страны Владимира Зеленского восстановить авиасообщение с Россией.

Авто Haval F7 с автографом Путина отправлен в Китай Стоит напомнить, что президент вместе с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином не посетили открытие предприятия в Тульской области, однако лично осмотрели транспортные средства Haval F7 и H9.

Экономика «Газпром» продал почти 3% акций одному покупателю Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего" Пакет акций "Газпрома" в 2,93% продан в рамках одной заявки, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления холдинга Фамиля Садыгова.

Политика «Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной «Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.

Происшествия В Астраханской области задержали бывшего главу правительства Бывший председатель правительства Астраханской области Расул Султанов и министр финансов региона Виталий Шведов задержаны в рамках расследования уголовного дела.

Транспорт В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов По информации на 07.51 мск субботы, во "Внуково - шесть рейсов задержано, в Домодедово - 22 рейса задержано, 13 отменено, в Шереметьево - 13 рейсов задержано".

Происшествия Ребенок утонул в реке на Урале во время экскурсии Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области, возбуждено уголовное дело.

Происшествия Появилось видео нападения на кондуктора троллейбуса в Петербурге В социальных сетях появилось видео нападения молодого человека на кондуктора троллейбуса в Петербурге.

Политика Кличко сравнил Зеленского с Януковичем Мэр Киева Виталий Кличко сравнил президента Украины Владимира Зеленского с бывшим главой страны Виктором Януковичем.

Общество Названы десять самых позорных грамматических ошибок Названы десять самых неприятных речевых ошибок, за которые людям должно быть стыдно. Об этом 27 июля сообщает «Российская газета».

Политика Пушков дал оценку заявлению Трампа об отношениях с Россией Сенатор Алексей Пушков дал оценку заявлению президента Дональда Трампа о том, что США и Россия должны ладить.

Политика Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.

Общество Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Политика Британский медиарегулятор оштрафовал телеканал RT на £200 тысяч Британский регулятор СМИ Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на 200 тыс. фунтов стерлингов за нарушение правил вещания.

Футбол Клуб Бекхэма подписал первых двух игроков Новый клуб "Интер Майами" объявил о подписании первых игроков. Новичками стали вингер Матиас Пеллегрини и форвард Хулиан Карранса.

Здоровье ВОЗ призвала помочь курящим людям отказаться от их пагубной привычки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала государства оказывать поддержку и помощь курящим людям, желающим отказаться от табака.

Спорт Российская пловчиха Ефимова стала шестикратной чемпионкой мира Ефимова стала шестикратной чемпионкой мира и принесла России первое золото в плавательном турнире на текущем мировом первенстве.