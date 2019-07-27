Политика

Суд разрешил Трампу взять $2,5 млрд у Пентагона на строительство стеныРБК вчера в 21:01

Верховный суд США разрешил Дональду Трампу взять $2,5 млрд из бюджета Пентагона на строительство нескольких секций стены на границе с Мексикой, пишет CNBC. За такое решение проголосовали пять судей, против — четыре.
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Трампу разрешили отобрать у Пентагона $2,5 млрд на стену с Мексикой

Газета.Ruвчера в 18:46

Суд разрешил Трампу взять $2,5 млрд у Пентагона на строительство стены

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Верховный суд США разрешил использовать $2,5 млрд из средств Пентагона на возведение стены

ТАССвчера в 19:28

Трампу разрешили потратить $2,5 млрд на строительство стены

Life.ruвчера в 19:22

Верховный суд США разрешил Белому дому взять у Пентагона деньги на строительство пограничной стены

Эхо Москвывчера в 23:30

Трамп прокомментировал решение Верховного суда по стене на границе

RT на русскомвчера в 19:40

Трамп назвал решение ВС по строительству стены на границе большой победой

РИА Новостивчера в 18:50
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:41, Вашингтон
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В Канаде двое погибли при столкновении самолёта и планера

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Ранее «Профиль» писал, что во Франции установлен абсолютный температурный рекорд. Метеорологи зафиксировали 46 градусов выше нуля.
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Названы десять самых неприятных речевых ошибок, за которые людям должно быть стыдно.
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В Казани поссорившиеся родители оставили на обочине годовалую дочку

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Родственники 108-летней британки раскрыли секрет ее долголетия

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Совфед одобрил закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года

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Как рассказали в правительстве области, к селу Мазаново гребень спустится 28-29 июля, затем он двинется к Серышевскому, Свободненскому, Белогорскому и - 30-31 июля - Благовещенскому районам.
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Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
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Источник: зарплата хавбека Шюррле в «Спартаке» может составить 3 млн евро

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Беспилотник США провел многочасовую разведку у Крыма

Стратегический беспилотник США провел многочасовую разведку у берегов Крыма.
Обновлено вчера в 15:57
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Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева

Обновлено вчера в 13:06
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Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбы

Часть экспозиции посвящена конфликту в Сирии и среди прочего там представлены кассетные бомбы, применение которых ранее в Минобороны отрицали.
Обновлено вчера в 08:06
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Кассовые сборы «Аладдина» преодолели планку в миллиард долларов

Обновлено вчера в 22:08
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В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров

Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
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Путин подписал закон об упрощении идентификации клиентов страховщиков

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает проведение упрощенной идентификации граждан - клиентов страховщиков, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 11:09
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Опубликован трейлер нового фильма Андрея Смирнова «Француз»

Опубликован трейлер нового фильма Андрея Смирнова "Француз" Картина знаменитого режиссера готовится к выходу на экраны.
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия

Пять человек погибли во время землетрясения на Филиппинах

Пять человек погибли и 12 пострадали в время двух землетрясений на Филиппинах, сообщает 27 июля агентство «Синьхуа».
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

В штабах московских оппозиционеров идут обыски

Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.
Обновлено вчера в 17:12
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Тушинский тоннель в Москве закроют на ночной ремонт

Обновлено вчера в 14:54
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США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов

Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.
Обновлено вчера в 20:46
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«Шукшинские дни на Алтае» принимает село Сростки

Пройдут народные гулянья, экскурсии по памятным местам села и мемориальному музею писателя, мастер-классы по традиционной русской культуре, творческие встречи с почётными гостями.
Обновлено 25 июля в 22:40
Происшествия

В США нашли мужское тело с пришитой женской головой

В центре сотрудники ФБР нашли головы, руки и ноги в ведрах, холодильник с мужскими половыми органами, голову женщины, пришитую к мужскому торсу, висящему на стене «как Франкенштейн», а также сваленные друг на друга части тел без опознавательных ярлыков.
Обновлено вчера в 18:31
Экономика

Подписано соглашение о создании в Приамурье производства метанола

Корпорация развития Дальнего Востока выделила для нового завода и вспомогательных производств площадке Сковородино земельный участок площадью более 50 гектаров.
Обновлено вчера в 21:40
Политика

Зеленский прилетел в Одессу в эконом-классе

Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался билетом эконом-класса украинской авиакомпании для полета из Киева в Одессу.
Обновлено вчера в 12:25
Политика

Польша собралась пригласить Путина на 75-летие освобождения Освенцима

Обновлено вчера в 16:05
Политика

Трюдо заявил о намерении Канады заключить торговую сделку с Британией

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил о намерении Канады заключить сделку о свободной торговле c Великобританией.
Обновлено вчера в 21:52
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Политика

Власти США затребовали налоги с обладателей криптовалюты

Власти США начали массово рассылать письма обладателям криптовалют с требованием предоставлять отчет о доходах, а также справки об уплате налогов на транзакции с виртуальными валютами.
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Жители Германии захотели сближения с Россией

Немецкое издание Der Tagesspiegel 25 июля заявило, что большинство жителей Германии хотят, чтобы отношения с Россией улучшились.
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