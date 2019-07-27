Политика

Верховный суд США разрешил Трампу тратить на стену деньги ПентагонаREGNUM вчера в 20:20

Верховный суд Соединенных Штатов разрешил администрации президента США Дональда Трампа использовать $2,5 млрд из средств Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой. Об этом говорится в решении суда.
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Верховный суд США разрешил Дональду Трампу взять 2,5 миллиарда долларов у Пентагона на строительство стены

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