Экономика
Арбитраж расторг сделку «Сбербанка» и «Сухого» на 13,5 млрд рублейFinam.Ru 05:17
Прокуратура Москвы в интересах Росимущества подала иск в сентябре 2016 года. Ведомство оспаривало сделки, которые были заключены между "Сухим" и "Сбербанком" в 2013-15 гг. По этим сделкам "Сухой" должен был выплатить "Сбербанку" 13,478 млрд рублей до 2018 года.
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