Происшествия
Суд рассмотрит по существу дело о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»REGNUM 02:06
Заводский районный суд в Кемерово 16 мая рассмотрит по существу уголовное дело о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Дело рассматривает судья Заводского районного суда Николай Быданцев.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 15:58, Ашберн
Здоровье
Эндокринолог перечислила опасные осложнения диабета
Осложнения у пациента, страдающего диабетом, серьезно угрожают не только здоровью, но и жизни человека.
Обновлено в 14:35
Общество
Group-IB оценила стоимость накрутки голосов в финале шоу «Голос»
В четверг Group-IB обнародовала промежуточные результаты проверки, сообщив о факте массированной автоматизированной отправки sms-сообщений в пользу Абрамовой, дочери бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу.
Обновлено в 15:37
Наука
Искусственный интеллект создал уникальный рецепт односолодового виски
Обновлено вчера в 01:28
Политика
Путин рассказал, как носил соседку на руках на пятый этаж
Владимир Путин рассказал, как носил соседку на руках на пятый этаж.
Обновлено в 11:13
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге
Обновлено в 09:46
Недвижимость
Из 14 новых поселков Подмосковья только один оказался с застройкой
За первый квартал 2019 года на первичный рынок загородной недвижимости Московской области вышло 14 новых поселков.
Обновлено в 04:28
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
В Вологде отец вернул дочь в роддом из-за громкого плача
В Вологде мужчина отнес свою дочь, которой едва исполнился месяц, к дверям родильного дома. Причиной стал громкий плач ребенка.
Обновлено в 09:56
Политика
Зеленский раскрыл, как будет подбирать кандидатов на госдолжности
Избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь международные кадровые агентства для поиска сотрудников на госдолжности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Гаджеты
OnePlus 7 Pro стоит в Китае всего $580
Стоимость OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro в Китае В Китае базовая версия OnePlus 7 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ предлагается за $436, которая в Европе является максимальной и стоит €610.
Обновлено в 10:07
Политика
Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая
Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Политика
США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»
Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 14:58
Футбол
Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом» на 50 млн евро
Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" и сборной Сербии Лука Йович подписал пятилетний контракт с мадридским "Реалом".
Обновлено в 14:27
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина устроила пикантную фотосессию в купальнике
Ольга Серябкина предложила поклонникам оценить ее фотографии, выбрав из них лучшую.
Обновлено в 06:11
Музыка
Стали известны имена 10 победителей первого полуфинала «Евровидения»
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия
В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку
В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.
Обновлено в 13:05
Наука
Стало известно, какие пары чаще занимаются сексом
В эксперименте участвовало 92 пары, которые занимаются сексом. Диапазон контактов у пар составлял от месяца до десятка лет.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
Александр Серов не пришел на свадьбу дочери
Как ранее сообщалось, дочь известного певца Александра Серова 11 мая вышла замуж.
Обновлено в 14:07
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
Украинский генерал рассказал о последствиях войны с Россией
Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко предостерег Киев от военного столкновения с Россией.
Обновлено в 05:01
Кино
Вышел первый трейлер фильма Кантемира Балагова «Дылда»
Обновлено вчера в 03:33
Общество
Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире
Обновлено вчера в 08:00
Экономика
Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров
На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.
Обновлено в 13:06
Космос
В интернет попали закрытые данные о российских спутниках
В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.
Обновлено в 09:05
Общество
Эксперты назвали самые пьющие страны мира
Великобритания возглавила и рейтинг стран, жители которых чаще всего обращаются за помощью из-за проблем с алкоголем.
Обновлено в 03:39
Экономика
ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»
Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя».
Обновлено в 14:27