Суд рассмотрит по существу дело о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»REGNUM 02:06

Заводский районный суд в Кемерово 16 мая рассмотрит по существу уголовное дело о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Дело рассматривает судья Заводского районного суда Николай Быданцев.

Суд рассмотрит по существу дело о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»

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