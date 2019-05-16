Происшествия

Суд рассмотрит по существу дело о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»REGNUM 02:06

Заводский районный суд в Кемерово 16 мая рассмотрит по существу уголовное дело о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Дело рассматривает судья Заводского районного суда Николай Быданцев.
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Завершилось первое заседание суда, на котором дело «Зимней вишни» рассматривали по существу

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Сибдепо04:26
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В Вологде мужчина отнес свою дочь, которой едва исполнился месяц, к дверям родильного дома. Причиной стал громкий плач ребенка.
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Зеленский раскрыл, как будет подбирать кандидатов на госдолжности

Избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь международные кадровые агентства для поиска сотрудников на госдолжности, сообщает РИА "Новости".
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Гаджеты

OnePlus 7 Pro стоит в Китае всего $580

Стоимость OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro в Китае В Китае базовая версия OnePlus 7 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ предлагается за $436, которая в Европе является максимальной и стоит €610.
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Политика

Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая

Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
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Политика

США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»

Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
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Ольга Серябкина предложила поклонникам оценить ее фотографии, выбрав из них лучшую.
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В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку

В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.
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В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

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Украинский генерал рассказал о последствиях войны с Россией

Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко предостерег Киев от военного столкновения с Россией.
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В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.
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