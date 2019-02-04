Футбол

Суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Мамаеву и КокоринуРИА Новости 16:09

Тверской суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание назначено на 12.00", - сказали агентству в суде.
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Apple начала продажи восстановленного iPhone X

Apple начала продажи восстановленного iPhone X, передаёт iCrarified. Смартфон появился на сайте компании в разделе Certified Refurbished.
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Премьера Toyota Land Cruiser 300 - нового поколения знаменитого внедорожника - состоится осенью 2020-го, спустя 12 лет после появления "двухсотого".
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В Москве задержали главу отдела центральной таможни

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Обновлено в 15:47
Транспорт

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Вопрос о наркотиках в крови Децла остается открытым

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Интернет

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Суд штата Мичиган приговорил бывшего таксиста Джейсона Долтона к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.
Обновлено в 19:13
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В PSA Group думают о планах вернуть Opel в Россию

Обновлено в 10:27
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Контрабандисты попытались вывезти из Турции 1200-летнюю Библию

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Сенат США поддержал санкции против союзников Сирии

Документ предусматривает санкции для Сирии, а также ее союзников, в частности, России и Ирана, за военную и иную помощь стране.
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Россия вновь стала лидером по числу запросов властей к Google

Если в первом полугодии 2017 года Google получила от российских госорганов запросы на удаление 16 063 единиц контента, то в первом полугодии 2018-го — уже 182 462 единицы.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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