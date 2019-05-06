Экономика
Суд рассмотрит апелляцию акционеров совхоза Ленина по иску к Грудинину на 2,1 млрд рубПРАЙМ вчера в 17:39
Десятый арбитражный апелляционный суд в понедельник рассмотрит жалобу шести акционеров подмосковного ЗАО "Совхоз имени Ленина" на решение нижестоящей инстанции, которая отклонила их иск о взыскании с директора совхоза Павла Грудинина в пользу сельхозпредприятия около 2,1 миллиарда рублей.
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Происшествия
На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ
На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».
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Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве
Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
Обновлено в 00:39
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
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Происшествия
Известный знаток шоу «Что? Где? Когда?» серьезно пострадал при пожаре на самолете Sukhoi Superjet 100
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Обновлено вчера в 16:29
Гаджеты
IPhone 6 снят с производства, iPhone 7 и iPhone 8 подешевеют
После прекращения производства iPhone SE и iPhone 6 серию iPhone для потребителей теперь будут открывать iPhone 7 и iPhone 8. Само собой, эти модели должны немного подешеветь, чтобы вписаться в ценовую нишу, которую ранее занимали предшественники.
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Политика
Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»
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Происшествия
На месте ЧП в Шереметьево нашли «черные ящики»
На месте аварийной посадки лайнера Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево найдены два «черных ящика».
Обновлено в 01:41
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту Sukhoi Superjet 100
В Сети появилось видео из салона самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
США направят к берегам Ирана авианосную группу
США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.
Обновлено в 02:50
Музыка
Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
Источник сообщил о количестве погибших в Шереметьево
Обновлено вчера в 12:34
Экономика
Индекс PMI в сфере услуг РФ в апреле снизился до 52,6 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в апреле 2019 года снизился до отметки 52,6 пункта против 54,4 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
Обновлено в 02:22
Политика
Пограничники РФ и США могут возобновить тренировки в Тихом океане
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Boeing около года знал о неполадках модели 737 MAX
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Футбол
Месси подобрал для «Барселоны» трех игроков на замену
Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, чьей замены он ждет, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:36
Происшествия
Названа приоритетная версия катастрофы «Суперджета» в Шереметьево
РЕН ТВ публикует полный список погибших в катастрофе с самолетом SSJ-100 в Шереметьево >> Следственный комитет возбудил уголовное дело после авиакатастрофы.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево
"Валентина Матвиенко выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при аварийной посадке самолета SSJ 100 в аэропорту Шереметьево", - сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Симоньян призвала судить людей, заблокировавших выходы в горящем самолёте из-за багажа
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Шоу-бизнес
Частично парализовало Анджелину Джоли
Крах семейной жизни принес 42-летней актрисе Анджелине Джоли большие проблемы со здоровьем.
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Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
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Армия и оружие
ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе
ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму
Обновлено в 02:44
Здоровье
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Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Наука
Ученые назвали способ много есть и не толстеть
Обновлено в 01:03
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21