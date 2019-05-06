Общество
Суд рассматривает апелляцию акционеров совхоза Ленина по иску к ГрудининуРЕН ТВ 12:37
Сегодня столичный суд рассматривает жалобу акционеров "Совхоза имени Ленина", которые пытаются взыскать больше двух миллиардов рублей с Павла Грудинина.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 13:37, Ашберн
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Иномарка въехала в людей на Невском проспекте
По данным местных СМИ, водитель погиб на месте, информация о состоянии пешеходов устанавливается. Причины произошедшего неизвестны.
Обновлено в 13:29
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У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
5 мая сообщалось, что планы 37-летней герцогини Сассекской Меган Маркл родить самостоятельно дома в Виндзоре могут быть разрушены, так как появление первенца принца Гарри задерживается уже на неделю.
Обновлено в 09:55
Политика
В Раде предложили обезлюдить Донбасс
«В моем понимании у Киева должна быть стратегия обезлюдить Донбасс Необходимо вытянуть с оккупированных территорий все трудовые ресурсы», – заявил Семен Семенченко.
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия
Как проходит расследование аварии SSJ-100 в Шереметьеве
СК России назвал возможные причины аварии SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:23
Шоу-бизнес
Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой
Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11
Происшествия
Все фрагменты сгоревшего самолета изъяты с ВПП в Шереметьево
Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, со взлетно-посадочной полосы в Шереметьево изъяты все фрагменты сгоревшего накануне самолета.
Обновлено в 11:36
Экономика
Нам не по пути. Россия рекордными темпами сокращает расчеты в долларах
Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за пять лет санкций Россия сократила объем международных расчетов в долларах почти на 13 процентов, увеличив долю евро и рублей на 26 и 14 процентов соответственно.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено в 02:50
Происшествия
Пассажирский самолет пропал в Мексике
Небольшой пассажирский самолет пропал с радаров в Мексике.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Собчак назвала виновных в трагедии в аэропорту Шереметьево
В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" скандально известная телеведущая Ксения Собчак гневно высказалась в адрес коррумпированных чиновников, которых Собчак и обвинила в этой трагедии, передает LigaNews.
Обновлено в 10:00
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Умер участник казанского марафона
Трагически завершился традиционный казанский марафон. Во время забега скончался один из спортсменов. Причина смерти — сердечный приступ.
Обновлено в 06:20
Гаджеты
Сбербанк получил патент на умный холодильник
Представители Сбербанка подали в Роспатент заявку на регистрацию умного холодильника в ноябре 2018 года, в марте этого года ее официально одобрили.
Обновлено в 02:15
Хоккей
Михеев подписал контракт новичка с «Торонто»
Обновлено в 12:15
Происшествия
На Урале загорелся магистральный газопровод Ямбург—Поволжье
Произошла разгерметизация, затем последовало возгорание.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Число пострадавших при пожаре в Железноводске возросло до 17
Число пострадавших в результате пожара в девятиэтажке Железноводска возросло до 17 человек, сообщили РИА Новости в минздраве Ставропольского края.
Обновлено в 08:46
Политика
ЦИК Турции отменил результаты выборов мэра Стамбула
Высшая избирательная комиссия Турции приняла в понедельник решение отменить результаты выборов в Стамбуле, на которых потерпел поражение экс-премьер Бинали Йылдырым - кандидат от возглавляемой президентом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития.
Обновлено в 13:04
Музыка
Лазарев рассказал о первой репетиции номера для Евровидения
Обновлено в 07:22
Космос
Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
Грузовой корабль Dragon компании SpaceX совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено в 09:25
Путешествия
Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Шри-Ланку и Бали
Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», до июля приостановит полеты из Москвы в города Денпасар на острове Бали и Коломбо на Шри-Ланке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Обновлено в 08:45
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Нюша впервые показала подросшую дочь публике
Певица Нюша поделилась с поклонниками уникальными кадрами, на которых впервые запечатлела свою подросшую дочь.
Обновлено в 11:49
Экономика
Саид и Михаил Гуцериевы получили 19% «Кузбасской топливной компании»
Бизнесмены Саид и Михаил Гуцериевы получили 18,9% ПАО "Кузбасская топливная компания" (КТК), следует из материалов компании.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Турции при прыжке с парашютом погиб российский турист
Российский турист погиб в турецкой провинции Мугла, прыгнув с парашютом, сообщил РБК дежурный дипломат генконсульства России.
Обновлено в 12:54