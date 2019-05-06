Суд рассматривает апелляцию акционеров совхоза Ленина по иску к ГрудининуРЕН ТВ 12:37

Сегодня столичный суд рассматривает жалобу акционеров "Совхоза имени Ленина", которые пытаются взыскать больше двух миллиардов рублей с Павла Грудинина.

Суд рассматривает апелляцию акционеров совхоза Ленина по иску к Грудинину

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