Происшествия
Мосгорсуд во вторник рассмотрит жалобы на продление ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, заключенным под стражу за участие в двух потасовках в столице, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости16:11
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