Происшествия

Суд проверит законность продления ареста Кокорину и Мамаеву
РИА Новости
16:11

Мосгорсуд во вторник рассмотрит жалобы на продление ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, заключенным под стражу за участие в двух потасовках в столице, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости16:11

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Законность ареста Мамаева и Кокорина проверят в суде

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Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобы на продление ареста Павлу Мамаеву и Александру Кокорину

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Суд проверит законность продления ареста Кокорину и Мамаеву

РИА Новости16:11

Суд проверит законность ареста футболистов Мамаева и Кокорина

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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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