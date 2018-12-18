Происшествия
Кокорин и Мамаев могут выйти на свободу уже завтра
Кокорин и Мамаев могут выйти на свободу уже завтра53 новости13:05
Завтра, 18 декабря, в 10:00, Московский городской суд рассмотрит апелляцию на продление ареста полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и нападающему «Зенита» Александру Кокорину, сообщает «Чемпионат.com». Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что надеется на закрытие дела о хулиганстве.
53 новости13:05
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Происшествия
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