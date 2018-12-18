Происшествия

Кокорин и Мамаев могут выйти на свободу уже завтра
53 новости
13:05

Завтра, 18 декабря, в 10:00, Московский городской суд рассмотрит апелляцию на продление ареста полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и нападающему «Зенита» Александру Кокорину, сообщает «Чемпионат.com». Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что надеется на закрытие дела о хулиганстве.
53 новости13:05

Подробнее о событии

Законность ареста Мамаева и Кокорина проверят в суде

Московский Комсомолец17:31

Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобы на продление ареста Павлу Мамаеву и Александру Кокорину

Эхо Москвы17:16

Суд проверит законность продления ареста Кокорину и Мамаеву

РИА Новости16:11

Суд проверит законность ареста футболистов Мамаева и Кокорина

ТАСС16:11

У Кокорина и Мамаева стена поддержки. Или стена плача?

Спорт-Экспресс11:45

Нобоа, Джуджак, Кураньи и другие поддержали Кокорина перед судом

78.ru12:00

Мама Александра Кокорина: Если моих детей не отпустят, мы с мужем будем встречать Новый год у стены Бутырской тюрьмы

Комсомольская правда07:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 21:38, Ашберн
Происшествия

В общежитии московского вуза прошли массовые задержания

В Российском государственном геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе утром в понедельник прошли профилактические мероприятия МВД, в ходе которых полицейские задержали и доставили в полицию несколько десятков студентов.
Обновлено в 19:09
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело после обрушения крыши в Дзержинском

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после обрушения крыши производственного здания в подмосковном Дзержинском, сообщается на сайте ГСУ СКР по Московской области.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Прокуратура предъявила обвинения родственнику страсбургского стрелка

Во Франции прокуратура предъявила обвинение одному из задержанных по делу страсбургского стрелка.
Обновлено в 18:17
Происшествия

Пожар произошел в жилой многоэтажке в Москве

Пожар возник на десятом этаже четырнадцатиэтажного здания в Москве. Пламя вспыхнуло в квартире на десятом этаже.
Обновлено в 19:56
Происшествия

Осужденного браконьера в США обязали пересматривать фильм «Бэмби»

Американский суд заставил браконьера в качестве одного из наказаний за незаконное убийство нескольких сотен оленей до конца заключения ежемесячно пересматривать мультипликационный фильм «Бэмби».
Обновлено в 15:14
Происшествия

TMZ: Тарантино отбился от грабителей в своем доме

Обновлено в 18:33
Происшествия

Вратарь ФК «Витебск» погиб в автокатастрофе с женой и ребенком

Вратарь футбольного клуба «Витебск» Андрей Щербаков погиб в автокатастрофе вместе с женой и ребенком в Белоруссии.
Обновлено в 18:03
Происшествия

Около 20 человек госпитализированы в Ростовской области с отравлением

Обновлено в 16:32
Происшествия

В Крыму произошло ДТП с двумя автобусами

Обновлено в 13:12
Происшествия

В Одессе неизвестные сорвали суд по делу о трагедии в Доме профсоюзов

Обновлено в 15:06
Происшествия

Глушаков приехал на допрос в полицию

Обновлено в 10:17
Происшествия

В Подмосковье двое мужчин погибли под колесами электропоезда

Как уточняется, в понедельник, 17 декабря, около 20:45 на перегоне Портновская – Часцовская Белорусского направления Московской железной дороги электропоезд сообщением Дмитров – Кубинка1 сбил двоих мужчин.
Обновлено в 15:48
Происшествия

Китаец понюхал свои носки и попал в реанимацию

Медики считают, что иммунитет пациента был сильно ослаблен из-за бессонных ночей после рождения ребенка, а его привычка нюхать грязные носки усугубила ситуацию, поскольку осевшие на них споры грибка попали в легкие и там проросли.
Обновлено в 10:29
Происшествия

На северо-востоке Москвы произошел конфликт со стрельбой

С места происшествия стрелок скрылся на автомобиле Mercedes, сообщает РИА Новости. В Москве введен план "Перехват" для задержания стрелка.
Обновлено в 10:11
Происшествия

В Колумбии спасли похищенную родственницу Габриэля Гарсиа Маркеса

Обновлено в 10:56
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное