Происшествия

Суд проверит законность ареста футболистов Мамаева и Кокорина
ТАСС
вчера в 16:11

Тверской суд Москвы ранее продлил до 8 февраля 2019 года срок ареста футболиста "Краснодара" Павла Мамаева, футболиста "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и Александра Протасовицкого. Все они являются фигурантами дела о драке в центре Москвы.
ТАССвчера в 16:11

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Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на продление ареста Футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину

Эхо Москвы00:32

Законность ареста Мамаева и Кокорина проверят в суде

Московский Комсомолецвчера в 17:31

Суд проверит законность продления ареста Кокорину и Мамаеву

РИА Новостивчера в 16:11

Суд проверит законность ареста футболистов Мамаева и Кокорина

ТАССвчера в 16:11

У Кокорина и Мамаева стена поддержки. Или стена плача?

Спорт-Экспрессвчера в 11:45

Нобоа, Джуджак, Кураньи и другие поддержали Кокорина перед судом

78.ruвчера в 12:00

Мама Александра Кокорина: Если моих детей не отпустят, мы с мужем будем встречать Новый год у стены Бутырской тюрьмы

Комсомольская правдавчера в 07:39
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Происшествия

Грабители забрались в дом режиссера Квентина Тарантино в Лос-Анджелесе

Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

В общежитии московского вуза прошли массовые задержания

В Российском государственном геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе утром в понедельник прошли профилактические мероприятия МВД, в ходе которых полицейские задержали и доставили в полицию несколько десятков студентов.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия

Вратарь ФК «Витебск» погиб в автокатастрофе с женой и ребенком

Вратарь футбольного клуба «Витебск» Андрей Щербаков погиб в автокатастрофе вместе с женой и ребенком в Белоруссии.
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия

В Москве спасли более 20 человек во время пожара в многоэтажке

Обновлено вчера в 15:47
Происшествия

В Екатеринбурге проверят информацию о высаженном из автобуса подростке

Правоохранительные органы Екатеринбурга разбираются в обстоятельствах, при которых водитель маршрутного автобуса высадил 16-летнюю девушку за несколько остановок от места назначения.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

В США осужденного браконьера обязали пересматривать фильм «Бэмби»

В качестве одного из наказаний за незаконное убийство нескольких сотен оленей американский суд заставил браконьера ежемесячно пересматривать фильм "Бэмби", пока он находится в заключении, передает Fox News.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия

Родственника стрелка из Страсбурга обвинили в сговоре с террористами

Правоохранители обвиняют его в преступном сговоре с террористами, а также продаже, приобретении и хранении оружия группой лиц, которые связаны с террористической организацией.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия

В Югре бездомного осудили на девять лет за поджог другого бродяги

Бездомный из Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа попал за решетку на девять лет за поджог другого бродяги, сообщает пресс-служба городского суда.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

На Урале нашли останки знаменитого советского авиаконструктора

Под Нижним Тагилом поисковики обнаружили останки известного авиаконструктора Матвея Шенкмана, погибшего в 1942 году.
Обновлено в 00:53
Происшествия

Около 20 человек госпитализированы в Ростовской области с отравлением

Обновлено вчера в 16:32
Происшествия

В Аргентине из-за странных звуков из гроба прервали похороны

Родственники были вынуждены остановить похоронную процессию, так как из гроба, по словам водителя катафалка, доносились странные звуки.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

Под Симферополем в ДТП с двумя автобусами пострадали шесть человек

В результате ДТП с участием двух рейсовых автобусов и легкового автомобиля в Симферопольском районе Крыма пострадали шесть человек.
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Происшествия

В Югре сгорело два дома, пострадали 10 человек

В Югре сгорели два 16-квартирных дома в посёлке Талинка Октябрьского района.
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Происшествия

В Приморье нашли разбившийся в 1941 году бомбардировщик

Участники поискового объединения "Авиа Поиск" нашли в Приморском крае советский бомбардировщик, разбившийся в 1941 году, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:25
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В Мумбаи восемь человек погибли и 145 пострадали при пожаре в больнице

Не менее восьми человек погибли, более 140 получили ранения в результате мощного пожара, который охватил накануне одну из государственных больниц в экономической столице Индии - городе Мумбаи, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на экстренные службы.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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