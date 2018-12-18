Происшествия
Тверской суд Москвы ранее продлил до 8 февраля 2019 года срок ареста футболиста "Краснодара" Павла Мамаева, футболиста "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и Александра Протасовицкого. Все они являются фигурантами дела о драке в центре Москвы.
ТАССвчера в 16:11
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мама Александра Кокорина: Если моих детей не отпустят, мы с мужем будем встречать Новый год у стены Бутырской тюрьмы
Комсомольская правдавчера в 07:39
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 01:06, Ашберн
Происшествия
Грабители забрались в дом режиссера Квентина Тарантино в Лос-Анджелесе
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
В общежитии московского вуза прошли массовые задержания
В Российском государственном геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе утром в понедельник прошли профилактические мероприятия МВД, в ходе которых полицейские задержали и доставили в полицию несколько десятков студентов.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия
Вратарь ФК «Витебск» погиб в автокатастрофе с женой и ребенком
Вратарь футбольного клуба «Витебск» Андрей Щербаков погиб в автокатастрофе вместе с женой и ребенком в Белоруссии.
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия
В Москве спасли более 20 человек во время пожара в многоэтажке
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
В Екатеринбурге проверят информацию о высаженном из автобуса подростке
Правоохранительные органы Екатеринбурга разбираются в обстоятельствах, при которых водитель маршрутного автобуса высадил 16-летнюю девушку за несколько остановок от места назначения.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
В США осужденного браконьера обязали пересматривать фильм «Бэмби»
В качестве одного из наказаний за незаконное убийство нескольких сотен оленей американский суд заставил браконьера ежемесячно пересматривать фильм "Бэмби", пока он находится в заключении, передает Fox News.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
Родственника стрелка из Страсбурга обвинили в сговоре с террористами
Правоохранители обвиняют его в преступном сговоре с террористами, а также продаже, приобретении и хранении оружия группой лиц, которые связаны с террористической организацией.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
В Югре бездомного осудили на девять лет за поджог другого бродяги
Бездомный из Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа попал за решетку на девять лет за поджог другого бродяги, сообщает пресс-служба городского суда.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
На Урале нашли останки знаменитого советского авиаконструктора
Под Нижним Тагилом поисковики обнаружили останки известного авиаконструктора Матвея Шенкмана, погибшего в 1942 году.
Обновлено в 00:53
Происшествия
Около 20 человек госпитализированы в Ростовской области с отравлением
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
В Аргентине из-за странных звуков из гроба прервали похороны
Родственники были вынуждены остановить похоронную процессию, так как из гроба, по словам водителя катафалка, доносились странные звуки.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
Под Симферополем в ДТП с двумя автобусами пострадали шесть человек
В результате ДТП с участием двух рейсовых автобусов и легкового автомобиля в Симферопольском районе Крыма пострадали шесть человек.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
В Югре сгорело два дома, пострадали 10 человек
В Югре сгорели два 16-квартирных дома в посёлке Талинка Октябрьского района.
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
В Приморье нашли разбившийся в 1941 году бомбардировщик
Участники поискового объединения "Авиа Поиск" нашли в Приморском крае советский бомбардировщик, разбившийся в 1941 году, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:25
Происшествия
В Мумбаи восемь человек погибли и 145 пострадали при пожаре в больнице
Не менее восьми человек погибли, более 140 получили ранения в результате мощного пожара, который охватил накануне одну из государственных больниц в экономической столице Индии - городе Мумбаи, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на экстренные службы.
Обновлено в 00:36