Происшествия

Суд проверит законность ареста футболистов Мамаева и Кокорина
ТАСС
вчера в 16:11

Тверской суд Москвы ранее продлил до 8 февраля 2019 года срок ареста футболиста "Краснодара" Павла Мамаева, футболиста "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и Александра Протасовицкого. Все они являются фигурантами дела о драке в центре Москвы.
ТАССвчера в 16:11

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Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на продление ареста Футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину

Эхо Москвы01:05

Законность ареста Мамаева и Кокорина проверят в суде

Московский Комсомолецвчера в 17:31

Суд проверит законность продления ареста Кокорину и Мамаеву

РИА Новостивчера в 16:11

Суд проверит законность ареста футболистов Мамаева и Кокорина

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Кокорин и Мамаев могут выйти на свободу уже завтра

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У Кокорина и Мамаева стена поддержки. Или стена плача?

Спорт-Экспрессвчера в 11:45

Мама Александра Кокорина: Если моих детей не отпустят, мы с мужем будем встречать Новый год у стены Бутырской тюрьмы

Комсомольская правдавчера в 07:39
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Происшествия

На Казанском вокзале Москвы временно прерывали движение поездов

Движение поездов временно прервалось на Казанском вокзале Москвы из-за отсутствия напряжения в контактной сети, в настоящее время неисправности устранены и движение поездов восстановлено, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
Обновлено в 02:40
Происшествия

На Урале обнаружены останки известного советского авиаконструктора

В Свердловской области поисковики нашли останки известного авиаконструктора Матвея Шенкмана, погибшего при крушении самолета в мае 1942 года.
Обновлено в 02:25
Происшествия

В Кемеровской области загорелся торговый центр

Обновлено в 02:43
Происшествия

Грабители забрались в дом режиссера Квентина Тарантино в Лос-Анджелесе

16 декабря около полуночи двое неизвестных ограбили дом американского режиссера Квентина Тарантино в Лос-Анджелесе.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

В общежитии московского вуза прошли массовые задержания

В Российском государственном геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе утром в понедельник прошли профилактические мероприятия МВД, в ходе которых полицейские задержали и доставили в полицию несколько десятков студентов.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия

Вратарь ФК «Витебск» погиб в автокатастрофе с женой и ребенком

Вратарь футбольного клуба «Витебск» Андрей Щербаков погиб в автокатастрофе вместе с женой и ребенком в Белоруссии.
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия

В Калуге живого младенца выбросили на площадку для мусора

Калужская полиция начала проверку по факту обнаружения младенца, выброшенного на площадку для мусора.
Обновлено в 02:06
Происшествия

На Урале умерла пенсионерка, обварившаяся кипятком из-за прорыва трубы

Пожилая жительница Екатеринбурга, которая обварилась в кипятке из-за прорыва трубы на Уралмаше, скончалась.
Обновлено в 01:51
Происшествия

В Мумбаи при пожаре в больнице погибли 8 человек

В результате мощного пожара, охватившего накануне одну из больниц в индийском Мумбаи, погибли восемь человек, 145 — получили ранения, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:08
Происшествия

В Югре сгорело два дома, пострадали 10 человек

В Югре сгорели два 16-квартирных дома в посёлке Талинка Октябрьского района.
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия

Более 20 человек спасли при пожаре в жилом доме в Москве

Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

В Крыму произошло ДТП с двумя автобусами

ДТП с двумя пассажирскими автобусами произошло в Крыму, пострадали шесть человек, сообщила РИА Новости представитель крымского управления МВД РФ Ольга Богославская.
Обновлено вчера в 13:12
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В Самаре задержали следователя после получения 10 млн рублей взятки

Начальницу отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУМВД по Самарской области Веру Рабинович задержали после получения взятки в размере 10 миллионов рублей, сообщил во вторник РИА Новости представитель регионального управления ФСБ.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Около 20 человек госпитализированы в Ростовской области с отравлением

Почти 20 жителей поселка Аюта в Ростовской области оказались в больнице в результате пищевого отравления, сообщили в администрации города Шахты.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия

Прокуратура по инициативе Главгосстройнадзора проверит завод в Дзержинском

Глава Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян рассказал о срочном обращении в прокуратуру.
Обновлено в 02:27
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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