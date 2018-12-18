Происшествия
Тверской суд Москвы ранее продлил до 8 февраля 2019 года срок ареста футболиста "Краснодара" Павла Мамаева, футболиста "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и Александра Протасовицкого. Все они являются фигурантами дела о драке в центре Москвы.
ТАССвчера в 16:11
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мама Александра Кокорина: Если моих детей не отпустят, мы с мужем будем встречать Новый год у стены Бутырской тюрьмы
Комсомольская правдавчера в 07:39
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 02:49, Ашберн
Происшествия
На Казанском вокзале Москвы временно прерывали движение поездов
Движение поездов временно прервалось на Казанском вокзале Москвы из-за отсутствия напряжения в контактной сети, в настоящее время неисправности устранены и движение поездов восстановлено, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
Обновлено в 02:40
Происшествия
На Урале обнаружены останки известного советского авиаконструктора
В Свердловской области поисковики нашли останки известного авиаконструктора Матвея Шенкмана, погибшего при крушении самолета в мае 1942 года.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Кемеровской области загорелся торговый центр
Обновлено в 02:43
Происшествия
Грабители забрались в дом режиссера Квентина Тарантино в Лос-Анджелесе
16 декабря около полуночи двое неизвестных ограбили дом американского режиссера Квентина Тарантино в Лос-Анджелесе.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
В общежитии московского вуза прошли массовые задержания
В Российском государственном геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе утром в понедельник прошли профилактические мероприятия МВД, в ходе которых полицейские задержали и доставили в полицию несколько десятков студентов.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия
Вратарь ФК «Витебск» погиб в автокатастрофе с женой и ребенком
Вратарь футбольного клуба «Витебск» Андрей Щербаков погиб в автокатастрофе вместе с женой и ребенком в Белоруссии.
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия
В Калуге живого младенца выбросили на площадку для мусора
Калужская полиция начала проверку по факту обнаружения младенца, выброшенного на площадку для мусора.
Обновлено в 02:06
Происшествия
На Урале умерла пенсионерка, обварившаяся кипятком из-за прорыва трубы
Пожилая жительница Екатеринбурга, которая обварилась в кипятке из-за прорыва трубы на Уралмаше, скончалась.
Обновлено в 01:51
Происшествия
В Мумбаи при пожаре в больнице погибли 8 человек
В результате мощного пожара, охватившего накануне одну из больниц в индийском Мумбаи, погибли восемь человек, 145 — получили ранения, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:08
Происшествия
В Югре сгорело два дома, пострадали 10 человек
В Югре сгорели два 16-квартирных дома в посёлке Талинка Октябрьского района.
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
Более 20 человек спасли при пожаре в жилом доме в Москве
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Крыму произошло ДТП с двумя автобусами
ДТП с двумя пассажирскими автобусами произошло в Крыму, пострадали шесть человек, сообщила РИА Новости представитель крымского управления МВД РФ Ольга Богославская.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
В Самаре задержали следователя после получения 10 млн рублей взятки
Начальницу отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУМВД по Самарской области Веру Рабинович задержали после получения взятки в размере 10 миллионов рублей, сообщил во вторник РИА Новости представитель регионального управления ФСБ.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Около 20 человек госпитализированы в Ростовской области с отравлением
Почти 20 жителей поселка Аюта в Ростовской области оказались в больнице в результате пищевого отравления, сообщили в администрации города Шахты.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
Прокуратура по инициативе Главгосстройнадзора проверит завод в Дзержинском
Глава Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян рассказал о срочном обращении в прокуратуру.
Обновлено в 02:27