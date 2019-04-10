Происшествия
Суд продолжит допрос свидетелей по делу Кокорина и Мамаева 10 апреляТАСС вчера в 15:10
Пресненский суд Москвы 10 апреля продолжит допрос свидетелей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева о двух драках в центре столицы, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где во вторник начались слушания уголовного дела.
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Общество
Гидрометцентр дал московским автомобилистам отмашку на смену резины
В Санкт-Петербурге, добавил он, с заменой резины стоит повременить.
Обновлено в 08:46
Общество
Трамп станет дедушкой в десятый раз
Обновлено в 09:55
Политика
Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии
Обновлено в 05:10
Космос
Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий
Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено в 09:15
Политика
Президент Ирака обратился за помощью к России
Президент Ирака Бархам Салех призвал Россию помочь в восстановлении страны после борьбы иракцев с террористами.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Политика
В Кремле прокомментировали предвыборные билборды Порошенко с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал использование в предвыборной кампании президента Украины Петра Порошенко образа российского лидера Владимира Путина, передает «РИА Новости».
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
НАТО отказалась участвовать в конференции по безопасности в Москве
Североатлантический альянс получил от России приглашение на 8-ю Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет 23-25 апреля, но отказался от участия в ней.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Титиева перевели в колонию-поселение
Руководителя чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, который в марте был осужден за хранение наркотиков, перевели для отбытия наказания в колонию-поселение в чеченском Аргуне.
Обновлено в 06:29
Политика
Украина расширила антироссийские торговые санкции
Санкции против России В 2016 году Украина ввела запрет на импорт из России ряда товаров.
Обновлено в 05:28
Общество
В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Экономика
Власти Подмосковья внесли в план 2019 года закупки на 280 млрд рублей
Власти Московской области внесли в план государственные закупки, связанные с развитием социальной сферы, на сумму 280 млрд рублей в 2019 году, что равно объему средств прошлого года.
Обновлено в 10:20
Общество
Медведев рассказал, как получил двойку в четверти
Обновлено в 09:26
Общество
Собянин объявил благоустройство Капотни крупнейшим проектом 2019 года
«Самым крупным объектом в плане работ на 2019 год станет комплексное благоустройство района Капотня», — написал мэр.
Обновлено в 05:21
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Samsung представила в среду новый смартфон Galaxy А80 с поворотной камерой.
Обновлено в 09:18
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
В квартире на 14-м этаже одного из домов на улице Мехренцева в Екатеринбурге прогремел взрыв, передает Life.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Чайка заявил о «безобразии» с пытками в половине регионов
Генпрокуратура во время проверок выявила нарушения при применении силы и спецсредств к заключенным в половине регионов России, сообщил во время выступления в Совете Федерации генпрокурор Юрий Чайка, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:49
Политика
Зеленский отказался сдавать анализы экспертам VADA
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Петр Порошенко согласился приехать на сдачу анализов экспертам VADA.
Обновлено в 09:53
Политика
Путин ответил главе Финляндии на условия снятия санкций с России
Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил президенту Финляндии Саули Ниинистё, который назвал условия снятия санкций Запада с России.
Обновлено вчера в 10:29
Армия и оружие
Названы сроки передачи тральщика «Владимир Емельянов» флоту
Передача Военно-Морскому Флоту России минного тральщика проекта 12700 «Владимир Емельянов» запланирована на первый квартал 2020 года.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Суд отпустил под залог проректора вуза, где от наледи погиб студент
«Хозину избрана мера пресечения в виде залога в размере 900 тысяч рублей», — сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Обновлено в 07:45
Транспорт
Алексей Текслер осмотрел челябинские трамваи
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Депутаты Госдумы и член Совета Федерации Сергей Аренин внесли в нижнюю палату законопроект об ужесточении наказания за ДТП, случившиеся по вине нетрезвых водителей.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет
По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36
Технологии
В Петербурге заложат ледостойкую платформу «Северный полюс»
Ледостойкую самодвижущуюся платформу "Северный полюс" для проведения научных исследований в Северном Ледовитом океане заложат в среду на Адмиралтейских верфях (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).
Обновлено вчера в 21:33
Общество
ФБК врет о выигранном иске против «Московского школьника»
«Принятие заявленных истцом обеспечительных мер фактически повлечет удовлетворение иска до его рассмотрения по существу, что недопустимо», — рассказал источник в «Московском школьнике».
Обновлено в 08:53