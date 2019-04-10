Суд продолжит допрос свидетелей по делу Кокорина и Мамаева 10 апреляТАСС вчера в 15:10

Пресненский суд Москвы 10 апреля продолжит допрос свидетелей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева о двух драках в центре столицы, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где во вторник начались слушания уголовного дела.

Суд продолжит допрос свидетелей по делу Кокорина и Мамаева 10 апреля

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