Происшествия
Все три пострадавших прибыли в суд по делу Кокорина и МамаеваSports.ru вчера в 06:41
В зале судебных заседаний присутствуют Денис Пак, Сергей Гайсин и Виталий Соловчук, а также свидетели по этому делу. Кокорина, Мамаева и других обвиняют в двух эпизодах драк в Москве. Они уже прибыли в суд вместе с личными вещами.
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Суд продолжит допрашивать свидетелей по делу Кокорина и Мамаева 10 апреля
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В слушаниях по делу Кокорина и Мамаева объявлен перерыв. Продолжение - завтра
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