Все три пострадавших прибыли в суд по делу Кокорина и МамаеваSports.ru вчера в 06:41

В зале судебных заседаний присутствуют Денис Пак, Сергей Гайсин и Виталий Соловчук, а также свидетели по этому делу. Кокорина, Мамаева и других обвиняют в двух эпизодах драк в Москве. Они уже прибыли в суд вместе с личными вещами.

Все три пострадавших прибыли в суд по делу Кокорина и Мамаева

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