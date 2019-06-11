Экономика
Суд продлил домашний арест акционеру банка «Югра» ХотинуRambler News Service 07:16
Басманный район суд Москвы на три месяца продлил домашний арест акционеру банка «Югра» Алексею Хотину, обвиняемому в хищении денежных средств банка в размере 7,5 млрд рублей, сообщили RNS в пресс-службе суда. «До 18 сентября продлили домашний арест», — сказали в пресс-службе.
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Суд об избрании меры пресечения для акционера банка «Югра» Алексея Хотина неожиданно перенесли
Гражданские силы.рувчера в 16:45
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Технологии
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Токены платформы Telegram Open Network станут доступны для широкого круга инвесторов 10 июля, пишет TechCrunch со ссылкой на источники.
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Обновлено вчера в 22:31