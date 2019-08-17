Происшествия

Суд продлил срок ареста Атамбаева до 26 октябряНациональная служба новостей 01:47

Арест бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева продлен до 26 октября. Такое решение принял суд на выездном заседании в здании Госкомитета национальной безопасности Киргизии. Об этом ТАСС рассказал адвокат Атамбаева Сергей Слесарев.
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