Происшествия
Суд продлил срок ареста Атамбаева до 26 октябряНациональная служба новостей 01:47
Арест бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева продлен до 26 октября. Такое решение принял суд на выездном заседании в здании Госкомитета национальной безопасности Киргизии. Об этом ТАСС рассказал адвокат Атамбаева Сергей Слесарев.
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