Политика
Суд продлил на три месяца арест украинским морякамКоммерсантъ 06:09
Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил сроки ареста 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе осенью 2018 года, сообщил «Интерфакс». Заседание прошло в закрытом режиме «для сохранения тайны предварительного расследования».
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:18, Вашингтон
Гаджеты
Gartner: рынок компьютерных устройств в 2019 году ждёт падение
Аналитическая компания Gartner опубликовала прогноз по мировому рынку компьютерных и мобильных устройств на текущий и последующие годы.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:52
Спорт
Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира
Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:10
Политика
На Порошенко завели 11 уголовных дел
Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников.
Обновлено в 05:13
Космос
В США отметили 50-летие высадки человека на Луну
Америка празднует 50-летнюю годовщину запуска корабля «Аполлон-11». Командир этого экипажа Нил Армстронг сделал первый шаг на Луне.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Кремль отреагировал на задержание матери, купившей лекарства для сына
Кремль озабочен ситуацией с задержанием матери неизлечимо больного ребенка, которая купила для него незарегистрированный в России препарат от судорог.
Обновлено в 09:08
Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туроператоров до 15%
Отели, которые резко подняли цены на этот сезон, недосчитались туристов.
Обновлено в 02:19
Политика
Медведчук рассказал о крахе антироссийских санкций
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что антироссийские санкции не приобрели нужного Киеву успеха.
Обновлено в 11:05
Политика
Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году
Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будет электронный документ.
Обновлено в 10:45
Футбол
«Спартак» обошел «Зенит» и ЦСКА по популярности в России
ЦСКА стал третьим по общему числу болельщиков, но самым популярным оказался только в Северной Осетии.
Обновлено в 09:35
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:37
Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Политика
Крым ответил на петицию к Зеленскому о выкупе полуострова
Глава общественной палаты от Крыма Григорий Иоффе заявил, что петиция к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с предложением о выкупе полуострова у России в рассрочку демонстрирует потребительское отношение Украины к этому региону и его жителям.
Обновлено в 10:04
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Технологии
«ВКонтакте» тестирует собственный сервис знакомств
«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств Lovina, на закрытую группу сервиса в социальной сети обратил внимание глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, написав соответствующее сообщение в Facebook.
Обновлено в 05:44
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Сбежавшие в Украину ростовские полицейские дали интервью
Бывшие сотрудники отдела полиции Октябрьского района донской столицы Семён Фищук и Никита Моргунов, которые в апреле 2019 года попросили политического убежища в Украине, дали интервью.
Обновлено в 11:09
Политика
Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента 18 июля, о котором просил президент Владимир Зеленский, не состоится.
Обновлено в 10:05
Транспорт
В Москве затопило Дмитровское шоссе
Обновлено в 10:25
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Футбол
Новичок «Краснодара» Берг приступил к тренировкам
Обновлено вчера в 21:57
Музыка
София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта
В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
Обновлено вчера в 12:00
Экономика
ВВП Белоруссии в I полугодии вырос на 0,9%
ВВП Белоруссии в первом полугодии текущего года вырос на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в среду Национальный статистический комитет республики (Белстат).
Обновлено в 11:09