Политика

Суд продлил на три месяца арест украинским морякамКоммерсантъ 06:09

Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил сроки ареста 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе осенью 2018 года, сообщил «Интерфакс». Заседание прошло в закрытом режиме «для сохранения тайны предварительного расследования».
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