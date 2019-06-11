Происшествия
Суд продлил домашний арест экс-владельцу банка «Югра» ХотинуМосква 24 08:13
19 апреля Басманный суд отправил Алексея Хотина под домашний арест до 18 июня. Хотина задержали по уголовному делу о хищении 7,5 миллиарда рублей. Бизнесмен был основным владельцем "Югры", он контролировал 52,5% капитала кредитной организации.
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Басманный суд Москвы продлил на три месяца меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего главного акционера лишенного лицензии банка "Югра" Алексея Хотина по делу о хищении 7,5 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.ТАСС07:18
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