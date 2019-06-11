Происшествия

Суд продлил домашний арест экс-владельцу банка «Югра» ХотинуМосква 24 08:13

19 апреля Басманный суд отправил Алексея Хотина под домашний арест до 18 июня. Хотина задержали по уголовному делу о хищении 7,5 миллиарда рублей. Бизнесмен был основным владельцем "Югры", он контролировал 52,5% капитала кредитной организации.
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Суд продлил срок домашнего ареста экс-владельцу банка «Югра» Хотину

Басманный суд Москвы продлил на три месяца меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего главного акционера лишенного лицензии банка "Югра" Алексея Хотина по делу о хищении 7,5 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС07:18

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Бывший бенефициар «Югры» проведет под домашним арестом еще 3 месяца

Телеканал 360°09:05

Суд продлил срок домашнего ареста экс-владельцу банка «Югра» Хотину

Ведомости08:45

Суд продлил домашний арест бывшему акционеру «Югры» Хотину

News.ru07:40

Бывшему совладельцу банка «Югра» и его коллегам продлили домашний арест

Znak.com07:49

Суд продлил домашний арест бывших топ-менеджеров банка «Югра»

Коммерсантъ07:48

Суд продлил домашний арест мажоритарию «Югры» Хотину по делу о хищении

РБК08:00

Суд продлил срок домашнего ареста экс-владельцу банка «Югра» Хотину

ТАСС07:18
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:51, Ашберн
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L’One со скандалом ушел из Black Star

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В Госдуме предложили смягчить наказание за хранение наркотиков

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МВД решило прекратить уголовное преследование Голунова

Решение МВД объясняется недоказанностью участия Голунова в преступлении, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на его руководителя Владимира Колокольцева.
Обновлено в 10:35
Политика

В КС Украины начали рассматривать указ о роспуске Рады

Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, на заседании присутствует глава государства.
Обновлено в 03:40
Здоровье

Алибасов проведет еще три дня под наблюдением врачей

Сын руководителя групп «На-На» и «Интеграл» подчеркнул, что из-за возникшего в результате ожога рубца впоследствии у продюсера могут возникнуть проблемы с глотанием.
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Авто

Новый FAW Besturn X40 выйдет в продажу во второй половине года

FAW Besturn X40 вышел на Поднебесный рынок весной 2017 года.
Обновлено в 01:48
Общество

В Group-IB подтвердили данные о накрутке голосов на шоу «Голос. Дети»

«Эксперты компании подтвердили выводы об использовании накруток голосов, а также выявили ряд аномалий, сопровождавших голосование», — говорится в тексте.
Обновлено в 08:22
Футбол

Украина вышла в финал чемпионата мира U20

В полуфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла национальную команду Италии со счётом 1:0 и вышла в финал.
Обновлено в 13:39
Политика

Зеленский отменил часть указов Порошенко

Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Украины Петра Порошенко о назначениях членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 08:12
Происшествия

В Турции в результате ДТП погибла семья из России

Обновлено в 11:03
Энергетика

Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent

Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent на 2019 год, передает РИА "Новости". Прогноз снижен до $66,69 с $69,64 за баррель.
Обновлено в 12:17
Политика

Зеленский назначил временных глав 12 областных администраций

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временных глав 12 областных государственных администраций, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства во вторник.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес

Актер Андрей Биланов встретился с двумя своими невестами

Артист все же не теряет надежду устроить свою личную жизнь и заводит романы. В данный момент у Андрея Биланова две невесты.
Обновлено в 09:05
Гаджеты

Huawei выпустила уже 1 млн смартфонов с собственной ОС

Позднее стало известно, что производитель намерен выйти на многие рынки со смартфонами, в которых будет установлена ОС от Huawei.
Обновлено в 07:07
Авто

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Компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер под названием GLB.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Убитая любовница экс-главы Раменского района была ВИЧ-инфицированной

Обновлено в 10:40
Политика

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Музыка

Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»

Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено вчера в 11:35
Шоу-бизнес

Пелагея отреагировала на смерть участника шоу «Голос»

Российская певица Пелагея Телегина отреагировала на смерть участника шоу «Голос» Алексея Сафиулина, подчеркнув, что у него было «большое доброе сердце».
Обновлено в 08:43
Общество

Минкомсвязь предлагает ввести новый штраф в сфере спутниковой связи

Минкомсвязь предлагает штрафовать за нарушения правил использования в РФ спутниковых систем связи, находящихся под юрисдикцией других стран.
Обновлено в 10:56
Футбол

Стали известны составы сборных России и Кипра

Стали известны составы участников встречи. Сборная России выйдет на поле в таком составе.
Обновлено в 13:41
Политика

На Украине могут освободить всех заключенных россиян, заявила Денисова

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с российским омбудсменом Татьяной Москальковой заявила о возможности освобождения всех арестованных и осужденных на Украине россиян.
Обновлено в 12:44
Музыка

Селин Дион остановила выступление из-за похода зрителя в туалет

Обновлено в 00:43
Происшествия

Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев

Обновлено вчера в 14:27
Политика

Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей

Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей Пограничный вопрос стал причиной осложнения в отношениях между Дагестаном и Чечней.
Обновлено в 12:18
Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

Обновлено в 04:53
Футбол

Казахстан разгромил Сан-Марино на отборочном этапе Евро-2020

В Нур-Султане сборная Казахстана обыграла команду Сан-Марино со счетом 4:0, одержав вторую победу в квалификации чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес

У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство

Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
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Происшествия

В аэропорту Астрахани самолет S7 сел с отказавшим двигателем

Пассажирский самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы, совершил посадку в аэропорту Астрахани с отказавшим двигателем.
Обновлено в 09:58
Происшествия

В Польше обнаружили тоннель, который может привести к Янтарной комнате

По мнению экспертов, тоннель может привести к Янтарной комнате.
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Алексей Хотин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, владелец долей в финансовых организациях, объектах недвижимости и нефтегазодобывающих компаниях. В 2016 году занял 95 место в рейтинге 100 богатейших людей России согласно рейтингу журнала Forbes.
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