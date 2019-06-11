Происшествия
Суд продлил срок домашнего ареста экс-владельцу банка «Югра» ХотинуТАСС 07:18
"Продлить в отношении обвиняемого Хотина меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 18 сентября 2019 года", - огласил постановление судья Артур Карпов.
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Басманный суд Москвы продлил на три месяца меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего главного акционера лишенного лицензии банка "Югра" Алексея Хотина по делу о хищении 7,5 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.ТАСС07:18
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