Происшествия
Суд продлил домашний арест акционеру банка «Югра» ХотинуRambler News Service 07:16
Басманный район суд Москвы на три месяца продлил домашний арест акционеру банка «Югра» Алексею Хотину, обвиняемому в хищении денежных средств банка в размере 7,5 млрд рублей, сообщили RNS в пресс-службе суда. «До 18 сентября продлили домашний арест», — сказали в пресс-службе.
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Басманный суд Москвы продлил на три месяца меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего главного акционера лишенного лицензии банка "Югра" Алексея Хотина по делу о хищении 7,5 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.ТАСС07:18
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