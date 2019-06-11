Происшествия

Суд продлил домашний арест акционеру банка «Югра» ХотинуRambler News Service 07:16

Басманный район суд Москвы на три месяца продлил домашний арест акционеру банка «Югра» Алексею Хотину, обвиняемому в хищении денежных средств банка в размере 7,5 млрд рублей, сообщили RNS в пресс-службе суда. «До 18 сентября продлили домашний арест», — сказали в пресс-службе.
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Суд продлил срок домашнего ареста экс-владельцу банка «Югра» Хотину

Басманный суд Москвы продлил на три месяца меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего главного акционера лишенного лицензии банка "Югра" Алексея Хотина по делу о хищении 7,5 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Алексей Хотин
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