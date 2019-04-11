Происшествия
Суд продлил домашний арест Майклу КалвиСуть событий 03:53
Суд согласился изменить ему меру пресечения и отпустил под домашний арест до 13 апреля. В пятницу же этот срок был продлён на три месяца. Защита ходатайствовала о том, чтобы Калви был отпущен под подписку о невыезде или под залог в пять миллионов рублей.
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