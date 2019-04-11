Происшествия

Суд продлил домашний арест Майклу КалвиСуть событий 03:53

Суд согласился изменить ему меру пресечения и отпустил под домашний арест до 13 апреля. В пятницу же этот срок был продлён на три месяца. Защита ходатайствовала о том, чтобы Калви был отпущен под подписку о невыезде или под залог в пять миллионов рублей.
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Защита Калви предлагает залог за подписку о невыезде

Национальная служба новостей03:32

Домашний арест Калви продлили до 14 июля

Московский Комсомолец04:04

Защита попросила отпустить Майкла Калви под залог в 5 млн руб. или подписку

Интерфакс02:50

Суд продлил до 14 июля домашний арест Майклу Калви

Коммерсантъ03:32

Суд продлил домашний арест Калви на три месяца

РИА Новости03:26

Калви останется под домашним арестом до 14 июля

REGNUM05:20

Суд продлил домашний арест Калви до 14 июля

РБК03:37
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:55, Ашберн
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В Москве и области из-за сильного ветра объявлен «желтый» уровень погодной опасности на 13 апреля, пишет News.ru со ссылкой на Гидрометцентр.
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Ускорители и первая ступень ракеты Falcon Heavy, которая в четверг вывела на орбиту саудовский спутник связи, успешно вернулись на Землю.
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