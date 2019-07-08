Происшествия

Суд продлил домашний арест Майкла КалвиРИА Новости 11:15

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
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Калви раскрыл суду детали сделки, оказавшейся в основе уголовного дела

Интерфакс15:04

Суд продлил домашний арест Майклу Калви

ТАСС11:36

Майклу Калви продлили домашний арест до 13 октября

Говорит Москва11:37

Суд продлил домашний арест Калви на три месяца

РБК11:34

Американский инвестор Майкл Калви останется под домашним арестом ещё почти на 3 месяца — до 13 октября

Эхо Москвы12:03

Суд продлил арест американскому финансисту Майклу Калви

Известия12:10

В Baring Vostok прокомментировали продление домашнего ареста Майкла Калви

РИА Новости12:20
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:51, Ашберн
Политика

В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения

Обновлено в 14:43
Спорт

В пятый медальный день Универсиады сборная РФ завоевала 5 медалей

Обновлено в 16:43
Политика

Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире

Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния на съемках передачи «Постскриптум» обматерил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:49
Шоу-бизнес

45-летняя Юлия Высоцкая появилась на обложке глянца в одном пиджаке

На снимке актриса позирует в пиджаке на голое тело, демонстрируя стройную фигуру.
Обновлено в 10:27
Политика

Зейналова отреагировала на выходку ведущего на грузинском ТВ

Автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова прокомментировала «поступок» грузинского журналиста Георгия Габунии, который в прямом эфире оппозиционного канала «Рустави 2» допустил нецензурную брань в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 13:54
Экономика

Хорватия начала вступление в зону евро

Загреб официально заявил о желании присоединиться к зоне евро.
Обновлено в 14:33
Происшествия

Мужчина упал с парящего моста в «Зарядье»

Обновлено в 12:40
Политика

В Киеве у здания телеканала NewsOne собрались протестующие

В Киеве несколько сотен человек митингуют у здания телеканала NewsOne, который ранее планировал провести телемост «Киев — Москва».
Обновлено в 15:56
Политика

Владимир Зеленский предлагает Владимиру Путину встретиться в Минске

Глава Украины Владимир Зеленский обратился с предложением к Владимиру Путину встретиться в Минске, высказав предположение, что Лукашенко «с удовольствием примет» эту встречу, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:16
Футбол

Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»

Обновлено в 12:58
Армия и оружие

Все объекты по производству химоружия в Сирии уничтожены — ОЗХО

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия представил в Организации Объединённых Наций доклад, в котором сказано, что ОЗХО подтверждает уничтожение Сирийской Арабской Республикой всех 27 объектов по производству химического оружия.
Обновлено в 16:10
Наука

Особенности строения зубов помогли опознать предка большой белой акулы

Ученые выяснили, что у ламнообразных и акулы Palaeocarcharias stromeri, обитавшей 145–152 миллиона лет назад, одинаковое строение зубов, характерное для этого отряда.
Обновлено в 06:32
Кино

Скончался актер и режиссер Владимир Златоустовский

Обновлено в 10:49
Спорт

Скандальная российская фигуристка решила выступать за Украину

Президиум Федерации фигурного катания на коньках Москвы разрешил 13-летней российской фигуристке Анастасии Шаботовой быть представительницей Украины.
Обновлено в 09:33
Авто

Модернизированный пикап Nissan Navara начал покорять авторынок

На европейском рынке началась реализация обновленного пикапа Nissan Navara.
Обновлено в 15:25
Политика

Болтон о санкциях против Ирана: мы только начинаем

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон в настоящее время находится лишь в начале пути относительно введения санкций против Ирана.
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес

Курникова объяснила, почему Иглесиас на ней так и не женился

Обновлено в 13:33
Политика

Госдума поднимет вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии

В Госдуме обсудят вопросы о прекращении поставок воды и вина из Грузии, а также запрет на денежные переводы, рассказал глава "Единой России" Сергей Неверов.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено в 15:24
Кино

Google записал авторов «Игры престолов» в «плохие писатели»

Поисковая система Google при запросе «плохие писатели» выдает имена сценаристов последнего сезона сериала «Игра престолов» Дэвида Бениоффа и Д.Б.Уайсса.
Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес

Вдова Кобзона помолодела на 30 лет

Напомним, народный артист СССР и РФ Иосиф Кобзон умер в возрасте 80-ти лет 30 августа 2018 года.
Обновлено в 09:18
Общество

На стройплощадке Крымского моста начали демонтировать рабочие мосты

Первый рабочий мост соединил косу и остров Тузла осенью 2015 года.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших туристок из России

Обновлено в 12:50
Футбол

В «ПСЖ» сообщили о неявке Неймара на предсезонную подготовку

Напомним, что Неймар неоднократно сообщал о своем желании покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону».
Обновлено в 14:18
Авто

Стала известна цена лимузина Aurus

«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», – заявил глава минпромторга агентству Reuters.
Обновлено в 04:52
Кино

Паулина Андреева сыграет жену Цоя в новом фильме Учителя

Главные герои картины, роли которых Учитель доверил Евгению Цыганову («Оттепель», «Питер FM»), Игорю Вернику («Все о мужчинах», «Ночные стражи»), Марине Спивак («Нелюбовь»), Илье Делю («Бедуин»), Михаилу Тройнику («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов») и другим (заняты в фильме и латвийские актеры), занимаются транспортировкой тела Цоя из Прибалтики в Ленинград.
Обновлено в 05:22
Футбол

Нобоа заменили в перерыве матча с «Локомотивом»

В перерыве в составе санкт-петербуржцев произошла замена: полузащитник Кристиан Нобоа поменял Александра Ерохина.
Обновлено 06 июля в 13:20
Происшествия

Кандидат в «афронавты» из ЮАР разбился на мотоцикле

Обновлено в 04:32
Путешествия

Все российские туристы вернулись из Грузии

Ростуризм отчитался что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на родину, передает ТАСС.
Обновлено в 10:05
Экономика

Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке

Глава министерства Максим Орешкин быстро отреагировал на эту ситуацию, потребовав от Росстата и ЦБ провести служебное расследование.
Обновлено в 10:18
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