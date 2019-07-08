Происшествия
Суд продлил домашний арест Калви на три месяцаВедомости вчера в 11:13
Как сообщил «Ведомостям» представитель Baring Vostok, суд решил продлить арест на три месяца – до 13 октября, как и просило следствие. Сам Калви в зале суда просил освободить его, поскольку он уже дал показания, которые «объясняют действия банка и необоснованность обвинения».
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