Происшествия
Суд продлил домашний арест Калви до 14 июляРБК 03:37
В четверг, 11 апреля, суд удовлетворил ходатайство СК, отпустив Калви из СИЗО под домашний арест. Срок домашнего ареста установили до субботы, 13 апреля. Позднее следствие попросило продлить данную меру пресечения на три месяца.
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Общество
Снимок россиянки назван одним из лучших фото года
Обновлено в 01:47
Происшествия
Лучший эстонский спецслужбист задержан за шпионаж в пользу России
Полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала экс-сотрудника этого ведомства Владимира Куликова по подозрению в шпионаже на Россию, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:50
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Задержан глава Бабаюртовского района Дагестана
Обновлено в 05:35
Экономика
Bloomberg подсчитал убытки ведущих британских компаний из-за Brexit
Британские компании тратят миллионы фунтов стерлингов на меры на случай непредвиденных обстоятельств по всем направлениям, сообщает Bloomberg, отмечая, что многие организации из различных отраслей уже готовятся к наихудшему сценарию, при котором Brexit начнется без какого-либо соглашения с ЕС.
Обновлено в 04:11
Здоровье
Более полусотни центров диагностики онкозаболеваний будут созданы на Урале до 2024 года (версия 2)
Замминистра отметил, что подобные центры должны помочь в решении задачи повышения уровня выявления онкозаболевания на ранних стадиях до 63%.
Обновлено в 07:02
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Успенская старается как можно чаще навещать Татьяну. Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда.
Обновлено в 04:00
Политика
Кадыров призвал простить долги за газ жителям Чечни
Ранее сообщалось, что суд удовлетворил иск о списании населению Чечни долгов за газ. Речь шла о 9,6 миллиарда рублей.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
Первый муж Аллы Пугачевой вспомнил про их свадьбу в пельменной
Мужчина вспомнил, что свадьба с Примадонной у них проходила в пельменной.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Обвиняемому в поджоге церкви в Карелии подростку окажут медпомощь
Церковь сгорела 10 августа, предварительной причиной пожара назван поджог.
Обновлено в 04:50
Политика
Михаил Горбачев баллотировался в парламент Индонезии
В парламенте Индонезии может появиться депутат по имени Михаил Горбачев.
Обновлено в 07:29
Политика
Хакеры Anonymous пригрозили Великобритании ответить на арест Ассанжа
Хакеры из международной группы Anonymous обратились к властям Великобритании и их сторонникам в связи с арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли намерена вернуть Брэда Питта
Известная голливудская актриса Анджелина Джоли собирается вернуть Брэда Питта в семью.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Экс-полицейский, осужденный за пытки в ОП «Дальний», просит УДО
Условно-досрочного освобождения просит бывший оперуполномоченный Рамиль Ахметзянов, признанный виновным по делу о пытках в отделе полиции «Дальний».
Обновлено в 06:12
Происшествия
Мосгорсуд оставил Михаила Абызова в СИЗО
Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова об изменении меры пресечения.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Массовая драка в Казани: подростки жестоко избили сверстника
Полиция Казани получила сообщение об избиении подростками сверстника.
Обновлено в 07:56
Здоровье
Определен точный возраст, в котором дети становятся менее подвижными
Достигнув возраста 7 лет, ребенок становится менее активным. С этого момента дети в наибольшей степени становятся подвержены гиподинамии.
Обновлено в 05:15
Политика
Украина объявила в розыск капитана судна «Норд»
Украинская прокуратура объявила в розыск капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко.
Обновлено в 08:07
Музыка
Рэпер ST назвал причину распада группы «Ленинград»
Александру Степанову жалко, что любимая группа распадается, но Шнурова рэпер считает капитаном, чьи приказы «не обсуждаются».
Обновлено в 07:27
Политика
Путин: призыв в армию уйдет в прошлое
Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" заявил, что армейский призыв рано или поздно уйдет в прошлое.
Обновлено в 08:12
Общество
ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости
В первую очередь изменение штрафных санкций должно коснуться водителей, которые совершают самое распространенное на дорогах нарушение - превышение скорости на 20-40 км/ч.
Обновлено 10 апреля в 23:02
Наука
Специальные бактерии помогут избавиться от ям и трещин на дорогах
Специалисты выяснили, что специальные грибы-бактерии, под названием Sporosarcina pasteurii, могут устранить любые дорожные побочные дефекты и даже сделать дороги более прочными.
Обновлено вчера в 03:13
Наука
Смертельный «супергрибок» может спровоцировать глобальную эпидемию
Candida auris (или просто C. auris) может заразить кого угодно, однако люди с ослабленной иммунной системой — например, пожилые — чаще становятся его жертвами.
Обновлено 09 апреля в 10:59
Космос
Возле Луны замечена неизвестная космическая станция
Возле Луны вращается огромная космическая станция.
Обновлено вчера в 23:00