Происшествия
Суд продлил домашний арест Калви до 14 июляРБК 03:37
В четверг, 11 апреля, суд удовлетворил ходатайство СК, отпустив Калви из СИЗО под домашний арест. Срок домашнего ареста установили до субботы, 13 апреля. Позднее следствие попросило продлить данную меру пресечения на три месяца.
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