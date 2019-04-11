Происшествия

Суд продлил домашний арест Калви до 14 июляРБК 03:37

В четверг, 11 апреля, суд удовлетворил ходатайство СК, отпустив Калви из СИЗО под домашний арест. Срок домашнего ареста установили до субботы, 13 апреля. Позднее следствие попросило продлить данную меру пресечения на три месяца.
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Американского инвестора оставили сидеть в мансарде московского дома до лета

Lenta.ru04:15

Суд продлил домашний арест Калви до 14 июля

Аргументы и Факты04:00

Суд продлил домашний арест Калви до 14 июля

РБК03:37

Суд продлил домашний арест Калви на три месяца

РИА Новости03:26

Защита попросила отпустить Майкла Калви под залог в 5 млн руб. или подписку

Интерфакс02:50

Суд продлил домашний арест Майклу Калви до 14 июля

ТАСС03:58

Суд продлил домашний арест Калви на три месяца

Вести.Ru03:45
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:24, Ашберн
Политика

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Депутаты фракции ЛДПР предлагают обеспечить жителей этой части Украины правом находиться на территории России в течение года с возможностью продления срока пребывания еще на год, без необходимости выезда.
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Первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский заявил, что считает российские самолеты лучшими в мире по аэродинамике и авионике.
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