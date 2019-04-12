Происшествия
Суд продлил домашний арест КалвиГазета.Ru 07:32
Басманный суд Москвы продлил до 14 июля срок домашнего ареста основателя фонда Baring Vostok, американского инвестора Майкла Калви, обвиняемого по делу о хищении более 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:02, Ашберн
Политика
Пашинян ушел от ответа на вопрос о принадлежности Крыма
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил, что все конфликты в мире должны решаться путем диалога.
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Белоруссия ждет российских инспекторов для проверки яблок и груш
Белоруссия готова принять специалистов Россельхознадзора для проверки производителей яблок и груш, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:54
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта
Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс, так как хочет вернуть Брэда Питта в семью.
Обновлено в 08:15
Общество
Facebook оштрафовали на три тысячи рублей
Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей за непредоставление сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:48
Музыка
Автор хитов Ольги Бузовой раскрыл стоимость своих песен
Некоторые хиты поп-звезды были написаны популярным рэпером Александром Степановым, более известным как ST. Ольга и Александр находятся в замечательных отношениях, которые не ограничиваются только партнерством.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
В ЛНР назвали число погибших бойцов ВСУ в Донбассе
Обновлено в 08:08
Политика
Минобороны Украины проверит, уклонялся ли Зеленский от армии
Депутат Верховной рады Татьяна Черновол потребовала проверить данные об уклонении Владимира Зеленского от призыва на воинскую службу.
Обновлено в 07:25
Футбол
В «Спартаке» прокомментировали инцидент Гулиева с пешеходом
Московский «Спартак» примет дисциплинарные санкции по отношению к футболисту Эязу Гулиеву, который стал участником дорожного конфликта в Москве.
Обновлено в 02:35
Происшествия
В Смоленске около здания областной администрации провалился асфальт
Все оперативные службы Смоленска устраняют глубокий провал асфальта, образовавшийся недалеко от здания администрации Смоленской области, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.
Обновлено в 09:42
Авто
KIA показала новый Cerato с более ярким дизайном
Пресс-служба KIA опубликовала официальные фотографии седана KIA K3 нового поколения с другим более ярким дизайном.
Обновлено вчера в 23:29
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В 2018 году самый высокий уровень смертности по России зафиксирован в Псковской, Тверской, Ивановской, Орловской, Тульской и Новгородской областях.
Обновлено в 06:57
Политика
Меркель объяснила цель визита Порошенко в Берлин
Обновлено в 09:56
Футбол
Аршавин назвал три самых эмоциональных момента в карьере
Обновлено в 07:44
Наука
Мыши на МКС начали бегать кругами
Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
Обновлено в 00:55
Общество
Российского священника отправили служить в село из-за фото жены
Магнитогорская епархия направила уральского священника Сергия (Зотова) служить в село из-за фотографий его жены с конкурса красоты, которые появились в соцсетях.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес
Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом
На следующий день после выступления в Сети появился отзыв девушки, случайно попавшей на концерт.
Обновлено вчера в 15:29
Политика
На Украине объявили в розыск капитана судна «Норд»
В январе адвокат капитана сообщил, что его подзащитный несколько дней не выходил на связь, позднее полиция Украины объявила его в розыск.
Обновлено в 08:44
Финансы
Годовая инфляция в России в марте составила 5,3%
"В марте 2019 года годовая инфляция составила 5,3%. Наблюдаемый уровень годовой инфляции отражает влияние повышения НДС, а также произошедших в 2018 году ослабления рубля и удорожания нефтепродуктов", - говорится в материалах регулятора.
Обновлено в 09:22
Общество
Волочкова объяснила свой совет недовольным россиянам уехать из страны
Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее совет недовольным жизнью в России гражданам «уехать в другие страны» был вырван из контекста.
Обновлено вчера в 11:27
Космос
Снаружи американского сегмента МКС произошла утечка метана
Обновлено в 08:55
Авто
На BMW i8s примерили новую версию боди-кита от Energy Motor Sport
В 2016-м году японское ателье Energy Motor Sport выпустило кузовной комплект EVO i8 для купе и родстера BMW i8, а спустя еще пару лет доработало его до версии The Dark Knight.
Обновлено в 08:42
Общество
Во ФСИН появится должность инструктора по оздоровительной гимнастике
Должности инструкторов по оздоровительной гимнастике появятся в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России, сообщил замглавы ведомства Валерий Максименко.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
ВСУ понесли потери при попытке прорваться в ДНР
Обновлено в 05:52
Происшествия
Врачи оценили состояние мальчика, покусанного собаками в Благовещенске
На ребенка 11 апреля напала стая бродячих собак, СК и прокуратура начали проверку Атакованный собаками в Благовещенске мальчик в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию, он находится на искусственной вентиляции легких, передает РИА Новости со ссылкой на представителя детской краевой больницы Владимира Дудкина.
Обновлено в 02:39
Хоккей
«Локомотив» продлил контракты с тремя игроками
"Локомотив" на своем официальном сайте объявил о продлении соглашений с тремя игроками команды.
Обновлено в 09:24