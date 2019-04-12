Происшествия

Суд продлил домашний арест КалвиГазета.Ru 07:32

Басманный суд Москвы продлил до 14 июля срок домашнего ареста основателя фонда Baring Vostok, американского инвестора Майкла Калви, обвиняемого по делу о хищении более 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".
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Защита попросила отпустить Майкла Калви под залог в 5 млн руб. или подписку

Интерфакс02:50

Суд продлил домашний арест Майклу Калви до 14 июля

ТАСС03:58

Суд продлил домашний арест Калви на три месяца

Ведомости03:42

Суд продлил домашний арест Калви до 14 июля

РБК03:37

Суд продлил домашний арест Калви

Газета.Ru07:32

Суд продлил до 14 июля домашний арест основателю инвестиционного фонда Baring Vostok М.Калви

Агентство Москва03:26

Защита Майкла Калви просит освободить его под залог в 5 млн рублей

Говорит Москва03:02
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:02, Ашберн
Политика

Пашинян ушел от ответа на вопрос о принадлежности Крыма

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил, что все конфликты в мире должны решаться путем диалога.
Обновлено вчера в 09:01
Политика

Белоруссия ждет российских инспекторов для проверки яблок и груш

Белоруссия готова принять специалистов Россельхознадзора для проверки производителей яблок и груш, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:54
Политика

Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта

Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс, так как хочет вернуть Брэда Питта в семью.
Обновлено в 08:15
Общество

Facebook оштрафовали на три тысячи рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей за непредоставление сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:48
Музыка

Автор хитов Ольги Бузовой раскрыл стоимость своих песен

Некоторые хиты поп-звезды были написаны популярным рэпером Александром Степановым, более известным как ST. Ольга и Александр находятся в замечательных отношениях, которые не ограничиваются только партнерством.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие

В ЛНР назвали число погибших бойцов ВСУ в Донбассе

Обновлено в 08:08
Политика

Минобороны Украины проверит, уклонялся ли Зеленский от армии

Депутат Верховной рады Татьяна Черновол потребовала проверить данные об уклонении Владимира Зеленского от призыва на воинскую службу.
Обновлено в 07:25
Футбол

В «Спартаке» прокомментировали инцидент Гулиева с пешеходом

Московский «Спартак» примет дисциплинарные санкции по отношению к футболисту Эязу Гулиеву, который стал участником дорожного конфликта в Москве.
Обновлено в 02:35
Происшествия

В Смоленске около здания областной администрации провалился асфальт

Все оперативные службы Смоленска устраняют глубокий провал асфальта, образовавшийся недалеко от здания администрации Смоленской области, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.
Обновлено в 09:42
Авто

KIA показала новый Cerato с более ярким дизайном

Пресс-служба KIA опубликовала официальные фотографии седана KIA K3 нового поколения с другим более ярким дизайном.
Обновлено вчера в 23:29
Общество

Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности

В 2018 году самый высокий уровень смертности по России зафиксирован в Псковской, Тверской, Ивановской, Орловской, Тульской и Новгородской областях.
Обновлено в 06:57
Политика

Меркель объяснила цель визита Порошенко в Берлин

Обновлено в 09:56
Политика

Тимошенко увидела унижение государства в звонке Порошенко Зеленскому

Обновлено в 07:32
Футбол

Аршавин назвал три самых эмоциональных момента в карьере

Обновлено в 07:44
Наука

Мыши на МКС начали бегать кругами

Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
Обновлено в 00:55
Общество

Российского священника отправили служить в село из-за фото жены

Магнитогорская епархия направила уральского священника Сергия (Зотова) служить в село из-за фотографий его жены с конкурса красоты, которые появились в соцсетях.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес

Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом

На следующий день после выступления в Сети появился отзыв девушки, случайно попавшей на концерт.
Обновлено вчера в 15:29
Политика

На Украине объявили в розыск капитана судна «Норд»

В январе адвокат капитана сообщил, что его подзащитный несколько дней не выходил на связь, позднее полиция Украины объявила его в розыск.
Обновлено в 08:44
Финансы

Годовая инфляция в России в марте составила 5,3%

"В марте 2019 года годовая инфляция составила 5,3%. Наблюдаемый уровень годовой инфляции отражает влияние повышения НДС, а также произошедших в 2018 году ослабления рубля и удорожания нефтепродуктов", - говорится в материалах регулятора.
Обновлено в 09:22
Общество

Волочкова объяснила свой совет недовольным россиянам уехать из страны

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее совет недовольным жизнью в России гражданам «уехать в другие страны» был вырван из контекста.
Обновлено вчера в 11:27
Космос

Снаружи американского сегмента МКС произошла утечка метана

Обновлено в 08:55
Авто

На BMW i8s примерили новую версию боди-кита от Energy Motor Sport

В 2016-м году японское ателье Energy Motor Sport выпустило кузовной комплект EVO i8 для купе и родстера BMW i8, а спустя еще пару лет доработало его до версии The Dark Knight.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Массовая драка в Казани: подростки жестоко избили сверстника

Обновлено в 07:56
Общество

Во ФСИН появится должность инструктора по оздоровительной гимнастике

Должности инструкторов по оздоровительной гимнастике появятся в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России, сообщил замглавы ведомства Валерий Максименко.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие

ВСУ понесли потери при попытке прорваться в ДНР

Обновлено в 05:52
Происшествия

Врачи оценили состояние мальчика, покусанного собаками в Благовещенске

На ребенка 11 апреля напала стая бродячих собак, СК и прокуратура начали проверку Атакованный собаками в Благовещенске мальчик в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию, он находится на искусственной вентиляции легких, передает РИА Новости со ссылкой на представителя детской краевой больницы Владимира Дудкина.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Двое мужчин попытались поджечь купеческий дом в Дмитровском кремле

Обновлено в 09:49
Спорт

Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

Обновлено в 09:45
Хоккей

«Локомотив» продлил контракты с тремя игроками

"Локомотив" на своем официальном сайте объявил о продлении соглашений с тремя игроками команды.
Обновлено в 09:24
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