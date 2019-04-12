Происшествия
Суд продлил до 14 июля домашний арест Майклу КалвиКоммерсантъ 03:32
Басманный суд Москвы продлил до 14 июля этого года срок домашнего ареста главе инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви. Ранее адвокаты господина Калви попросили суд отпустить подзащитного под подписку о невыезде или залог 5 млн руб.
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