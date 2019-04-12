Происшествия

Суд продлил до 14 июля домашний арест Майклу КалвиКоммерсантъ 03:32

Басманный суд Москвы продлил до 14 июля этого года срок домашнего ареста главе инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви. Ранее адвокаты господина Калви попросили суд отпустить подзащитного под подписку о невыезде или залог 5 млн руб.
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Суд продлил домашний арест Калви

Газета.Ru07:32

Суд продлил домашний арест Калви до 14 июля

РБК03:37

Суд продлил домашний арест Калви на три месяца

Ведомости03:42

Защита попросила отпустить Майкла Калви под залог в 5 млн руб. или подписку

Интерфакс02:50

Суд продлил Майклу Калви домашний арест до 14 июля

Москва 2403:27

Суд продлил до 14 июля домашний арест основателю инвестиционного фонда Baring Vostok М.Калви

Агентство Москва03:26

Защита Майкла Калви просит освободить его под залог в 5 млн рублей

Говорит Москва03:02
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