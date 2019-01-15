Политика
Суд в Москве продлил арест задержанным украинским морякам
Суд в Москве продлил арест задержанным украинским морякамREGNUM10:03
Лефортовский суд Москвы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинским морякам, задержанным в ходе инцидента в Керченском проливе. Судья Альбина Галимова постановила удовлетворить ходатайство следствия и продлить арест восьмерым фигурантам до 24 апреля 2019 года.
REGNUM10:03
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Политика
Британский парламент проголосовал против соглашения по Brexit
Палата общин британского парламента в ходе голосования во вторник вечером отвергла подготовленное Лондоном и ЕС соглашение по выходу Великобритании из ЕС.
Обновлено в 14:51
Политика
США потребовали от России уничтожить ракету 9М729
В свою очередь, Андреа Томпсон заявила, что Соединенные Штаты призывают Москву отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать систему, чтобы ее дальность, как заявляют в Вашингтоне, не нарушала положения ракетного договора.
Обновлено в 13:03
Политика
Парламент Венесуэлы назвал Мадуро узурпатором власти
Национальная ассамблея Венесуэлы приняла заявление, в котором президент страны Николас Мадуро объявлен узурпатором власти.
Обновлено в 13:59
Политика
Россия вновь отказалась платить взнос ПАСЕ
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Обновлено в 08:56
Политика
Путин назвал Зимбабве важным для России партнером в Африке
Глава российского государства отметил, что Зимбабве является для России важным партнером в Африке.
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Политика
Эрдоган одобрил вывод американских войск из Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает правильным вывод американских войск из Сирии, так как Вашингтон не имеет серьезной заинтересованности в прекращении конфликта.
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Политика
Медведев высказался о проблемах российского бизнеса
Премьер-министр Дмитрий Медведев высказался о проблемах российского бизнеса. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 05:40
Политика
Путин посетил выставку проектов Агентства стратегических инициатив
Президент России Владимир Путин посетил выставку проектов Агентства стратегических инициатив (АСИ), приуроченную к заседанию наблюдательного совета организации.
Обновлено в 07:55
Политика
Порошенко назвал свою цель на ближайшую пятилетку
По данным опросов социологической службы «Рейтинг», Порошенко занимает последние места среди кандидатов, за которых готовы голосовать жители страны, и стабильно возглавляет антирейтинг.
Обновлено в 10:26
Политика
ЦИК Украины зарегистрировал еще трех кандидатов в президенты
В ходе заседания ЦИКа были зарегистрированы кандидат от политической партии "Наши" Евгений Мураев, экс-министр обороны, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко и депутат Верховной рады Виталий Куприй.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
США создали более 200 военных биолабораторий, заявил Патрушев
Совет безопасности России не исключает разработки биологического оружия нового поколения рядом стран, при этом США создали более 200 биологических военных лабораторий по всему миру, в том числе на Украине и в странах СНГ, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Обновлено в 10:14
Армия и оружие
Шойгу сообщил о скором появлении полка ракетных комплексов «Авангард»
Обновлено в 04:41
Политика
Китай призвал США уважать право на участие в «Северном потоке-2»
В КНР призвали США уважать право компаний сотрудничать с компаниями из других государств по своему усмотрению.
Обновлено в 09:15
Политика
Лукашенко предупредил об угрозе Белоруссии с запада и востока
Во время совещания, где согласовывалось назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, Лукашенко подчеркнул, что в течение года побывает в разных областях страны и ознакомится с работой местных органов власти по развитию регионов.
Обновлено в 05:00
Политика
На Украине заявили о возможности проведения «нового Майдана»
Депутат Верховной рады Дмитрий Ярош рассказал о возможности проведения «нового Майдана» на территории Украины.
Обновлено в 08:33