Происшествия
Суд продлил арест сенатора АрашуковаВедомости 11:15
Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест временно отстраненного от должности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, обвиняемого по делу о создании преступного сообщества, сообщает «РИА Новости». Суд также продлил срок следствия в отношении сенатора до 24 июля.
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Конор Макгрегор подозревается в изнасиловании
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Обновлено в 05:46
Политика
Захарова призвала американского журналиста извиниться перед россиянами
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратила внимание на высказывания известного американского обозревателя, аналитика международных отношений Фарида Закарии, который не раз заявлял о существовании сговора Дональда Трампа с Москвой.
Обновлено в 03:25
Происшествия
После сообщений о бомбах эвакуировали ратуши в шести городах Германии
В Германии была проведена эвакуация ратуш в шести городах после того, как поступили сообщения об угрозах.
Обновлено в 06:08
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Савченко выступила с обращением к украинцам
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В Североуральских горах, где 60 лет назад при необъяснимых обстоятельствах погибла туристическая группа Дятлова, побывала съемочная группа шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" вместе с представителями газеты "Комсомольская правда" и специалистами.
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